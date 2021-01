El sentido llamado que realizó el presidente de CMPC por el conflicto que vive la región de La Araucanía

“Quisiera tomarme un minuto, quizás debiera ser este un minuto de silencio, pero voy a hacer un minuto de reflexión, lo hago a propósito de los hechos que ocurrieron hace una semana en La Araucanía”, pidió el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, durante su intervención en el encuentro empresarial Enade 2021, que este año tuvo el lema de “Spes Magna”, es decir, “Grandes Esperanzas”.

El ejecutivo recordó la muerte de un funcionario de la PDI mientras realizaban un operativo en la comunidad Temucuicui de Ercilla y de un agricultor de la zona producto de una balacera. “Hace siete días murieron un destacado agricultor, el señor Orwald Casanova y un joven inspector de la policía de investigación el señor Luis Morales, para ellos, para sus familias, para sus amigos, para sus seres queridos nuestras condolencias, pero antes que ellos han muerto comuneros mapuches, carabineros, brigadistas forestales, camioneros, trabajadores agrícolas y sólo este problema es relevante en Santiago cuando estas cosas ocurren, eso no es razonable, eso está mal”, afirmó.

Agregó que en los últimos meses ha intentado poner en la agenda pública la grave tensión que se vive en La Araucanía incentivando al diálogo de todas las partes como la forma más efectiva de abordar el problema. “He comparado la realidad que se vive en La Araucanía con la violencia, con la fiebre que tienen las personas cuando están enfermas, la violencia es un síntoma de un problema mucho más profundo, un problema que no hemos abordado”, dijo.

El ejecutivo indicó que “Chile tiene con la provincia de Arauco y con la Región de La Araucanía una inmensa deuda y también tenemos en esa región una tremenda oportunidad: hagámonos cargo de ello”.

EMPRESAS SUSTENTABLES

Durante el desarrollo del panel “Economía de Vacas Flacas”, donde también participó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el presidente de CMPC señaló que durante el año pasado las empresas enfrentaron un complejo mundo, una realidad inimaginable, porque nadie tenía pensado que aparecería el Covid-19 y las consecuencias que traería.

“Las empresas estamos tremendamente desafiadas, tenemos problemas de imagen, no estamos solo en eso, estamos bastante bien acompañados. Tenemos inmensos desafíos ambientales estamos en un ambiente generalizado de desconfianza, como muy bien señalaba el ministro, tenemos a muchos sectores de la economía severamente castigados por la pandemia”, dijo.

Por un lado, añadió, de las empresas se espera que den empleos, que inviertan y que tiren el carro de la economía, pero por otro lado las compañías enfrentan cambios en las reglas del juego y aumento de las regulaciones. “Esto hace que la vida nuestra sea más difícil, pero existen dos opciones: refugiarnos o mirar esto como una tremenda oportunidad. Yo, sin ninguna duda, como un hombre de empresa por muchos años elijo lo segundo, hacernos cargos de estas oportunidades”.

Por ello, llamó a construir empresas más sustentables, tal como lo planteó el Premio Nobel Milton Friedman hace algunas décadas: no hay sustentabilidad para las empresas si no hay sustentabilidad económica.

“Tenemos enormes desafíos ambientales, porque los últimos 200 años que han sido de crecimiento gigantesco en el mundo, no han sido gratis para el medio ambiente”, advirtió y continuó: “En el mundo de las empresas tenemos que enfrentar eso con decisión, tenemos que ser nosotros los que discutamos los temas de biodiversidad y los que nos hagamos cargo de los problemas medioambientales, no debemos dejarles el espacio a grupos de interés, somos nosotros los que tenemos un rol que jugar en ello”.

DE IZQUIERDA O DERECHA

Luis Felipe Gazitúa también reflexionó respecto de cómo las personas sienten que en Chile hay tremendas asimetrías, donde las empresas son las protegidas y la ciudadanía los desprotegidos. “Uno escucha que la gente dice si no pago me cortan la luz, me cortan las cuentas, me mandan a Dicom, pero si las empresas no me entregan los productos, si dan un mal servicio no les pasa nada, eso es lo que siente la gente, de eso tenemos que hacernos cargo”, aseveró.

Más aún colocó como ejemplo un problema personal, pero que, a su juicio, evidencia la problemática anterior. “Tengo la suerte de tener un servicio de alarma con una importante empresa en Chile, descubrí hace 8 meses que hace 24 meses me cobran por un servicio que no me prestan, estoy hace 8 meses tratando de regularizarlo, y ustedes comprenden que yo tengo posibilidad de conseguir amigos que resuelvan el problema, pero pienso qué pasa con la gente que no tiene esa posibilidad. Llevo tres meses conversando con el centro de atención telefónica, con los correos, la última vez me dijeron hace 45 días que en 15 días hábiles me iban a contestar”.

“Eso lo causamos nosotros, el mundo de las empresas”, afirmó el presidente de CMPC.

Entonces, comentó, “las empresas tenemos que ser más conscientes, tenemos que involucrarnos en lo que pasa en los territorios donde nos desempeñamos. Nosotros tenemos inversiones muy importantes en 8 de las 10 comunas más pobres de Chile. La pobreza es un tema multidimensional, estoy seguro de ello, pero también estoy seguro que nosotros podemos hacer más por esas comunidades, estoy seguro que las empresas de Chile pueden hacer más por las comunidades donde se desempeñan”.

PETICIÓN

En los últimos minutos del desarrollo del panel, donde intervino Luis Felipe Gazitúa, el ministro de Hacienda le propuso a los participantes que colocaran sobre la mesa alguna petición o desafío para Chile este año.

Al respecto, el ejecutivo sostuvo que “la inmensa mayoría de los chilenos somos gente sensata, la inmensa mayoría de los chilenos lo que quiere es vivir mejor, lo que quiere es paz, es tranquilidad. Creo que el riesgo que hay este año es que las voces violentas que siempre son las que más se notan conduzcan el proceso, conduzcan lo que estamos haciendo en Chile hacia caminos que nosotros no queremos. El desafío es hacer sentir la voz de la mayoría silenciosa”.