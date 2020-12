Patricio Lara: “No podemos quedar pasivos esperando que desde Santiago nos digan lo que tenemos que hacer frente a esta pandemia”

“Nos tiene muy preocupados la situación que está pasando con nuestra región y que nos está convirtiendo en la segunda región con más contagios de Covid 19 en el país. No podemos seguir esperando que las decisiones se tomen en Santiago y nosotros quedarnos esperando y mirando lo que se decide. Cuando hablamos de descentralización es que necesitamos tomar decisiones en las regiones, no podemos quedar pasivos esperando que desde Santiago nos digan lo que tenemos que hacer frente a esta pandemia, porque vemos que esto no está resultando”, señaló el presidente del Core.

Patricio Lara hizo un llamado al ministro de Salud para tomar en cuenta las decisiones de la región, además de solicitar al Intendente que como Core sean parte de la mesa Covid y del Comité de Emergencia.

“Nosotros somos elegidos para representar a la comunidad en el Gobierno Regional y no tenemos ninguna participación en las decisiones que se están tomando en relación a la pandemia. Hemos trabajado fuerte en el Core para aprobar recursos con un primer plan Covid con más de 2.500 millones de pesos en tres pilares como fueron Fomento, Salud y Social, ahora estamos trabajando el segundo plan Covid para nuevamente inyectar recursos que permitan frenar la pandemia, pero no podemos hacer mucho cuando las decisiones se siguen tomando centralizadamente en Santiago y no desde la región”, agregó el Consejero.

El presidente del Core Biobío indicó que no pueden quedar marginados de la toma decisiones cuando se trata de proteger a la comunidad. “Cuando se quiere pedir o levantar cuarentena se debe esperar que la decisión llegue de Santiago y no en la región, la mesa Covid y el comité de emergencia no tienen mayores atribuciones, por lo que hacemos un llamado enérgico pues estamos disponibles a seguir aportando recursos y trabajando para disminuir los casos, pero por favor escuchen nuestra voz del Core porque tenemos mucho que decir y no nos podemos quedar pasivamente sentados viendo como esto llega a los niveles que tenemos de contagios en nuestra región”, concluyó Patricio Lara.