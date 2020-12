Viuda de Tito Aedo pide ayuda a la comunidad para conseguir información sobre conductor que mató al profesor

El domingo 11 de octubre, horas después del accidente, Victoria Sáez tuvo que dirigirse al Servicio Médico Legal (SML) de Los Ángeles para reconocer el cuerpo de quien hasta hace unas horas había visto con vida y con su fiel compañera, la bicicleta.

Tito Aedo, como era conocido en el mundo académico y político, murió producto de un atropello cuando caía la noche mientras circulaba en su bicicleta por avenida Las Industrias, a la altura del kilómetro 514, en la capital de la provincia de Biobío.

La conversación con la mujer, que estuvo casi 21 años junto a Jaime Aedo Saravia, justo cuando se rememora que el 1 de diciembre comenzó la historia de amor con este reconocido profesor angelino. Un 3 de diciembre del 2005 se casaron y formaron una familia, con tres hijos (dos mujeres y un hombre), además de una nieta.

Durante todo este tiempo, Sáez ha estado con licencia médica después que su vida tuviera un drástico y rotundo giro, una de las cosas que me dice cuando comienzo a instaurar una conversación: “por salud mental, estoy lejos de la investigación porque tengo que criar a mis hijos y por ellos debo seguir, aunque la pena es muy grande y la llevo por dentro”.

“Después que reconocí a mi esposo en SML, me di cuenta que la primera investigación por parte de Carabineros fue un fracaso. Tito entró al hospital como un N.N, siendo que él tenía sus documentos en un bolsillo, por lo mismo se le pidió a la Policía de Investigaciones que tomara el caso. Seré súper sincera y directa, de parte de Carabineros la investigación fue un fracaso porque se perdieron horas muy importantes para dar con el paradero de la persona que dio muerte a mi esposo”, sostuvo Victoria.

En el tema anímico, señaló que “como familia estamos llevando un duelo como a Tito le hubiera gustado que fuera, estamos con apoyo psicológico, algo que nos mantenido muy unidos como familia, porque aún estamos en el proceso de armar esta nueva vida, ya que durante los 20 años que estuvimos juntos y siempre hicimos todo en familia”.

“Me quiero quedar con la alegría del Tito, no me quiero echar a morir, quiero que aparezca él o la culpable para sentar un precedente y evitar que más gente muera por la imprudencia de un automovilista”, manifestó la viuda de Jaime Aedo.

En el lapso que conversábamos, Victoria me pidió hacer un llamado a toda la comunidad angelina: “quiero pedirle a quien vio o sabe algo de la muerte de mi esposo, que me lo haga llegar porque hasta el momento no tenemos ningún resultado, y ya el 11 de diciembre se van a cumplir dos meses del accidente”.

También dejó en claro que “quiero justicia, pero más que eso queremos saber el por qué lo hizo, cuáles fueron sus reales intenciones, porque como familias sabemos que hay varias teorías, pero queremos saber la verdad de la muerte de Tito”.

Además, señaló que “esta persona aún debe andar manejando por Los Ángeles y no quiero que otra familia pase por lo que nosotros estamos viviendo. Es duro aunque tengas todo el apoyo del mundo, la pena igual te gana, pero en mi caso debo ser valiente y seguir por los hijos que tuvimos”.

Asimismo, dio las gracias a toda la comunidad de Los Ángeles por el apoyo que le han brindado a su familia, “sé que mi esposo era muy querido y me lo han hecho saber en estos meses, por lo mismo quiero agradecer a mis amigos y a los de él, por estar en estos meses tan duros”.

INVESTIGACIÓN

El abogado Nelson Rebolledo, quien lleva la causa de la familia Aedo Sáez, en conversación con Diario La Tribuna explicó que “la investigación está en manos del Ministerio Público, quien a través del fiscal imparte las instrucciones a la PDI. Por nuestra parte, estamos realizando diligencias, a causa de aportar a dicha investigación para dar con el paradero y las características del vehículo que atropelló a Jaime y así dar con quien se dio a la fuga”.

En el tema de las teorías Rebolledo precisó que “el abanico es amplio, se está buscando testigos oculares o autos que se hayan dado a la fuga cerca de las 21 horas, que estimamos fue el atropello”.

En la misma línea, el representante de la familia agregó que “cualquier información que tenga la ciudadanía en cuanto a antecedentes sobre ese día, respecto del conductor o conductora que participó del accidente lo haga llegar, primero a las policías y si puede a mi persona”.