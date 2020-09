Mañalich: "No me siento responsable" por las muertes por Covid-19 durante mi gestión

03 de Marzo 2020 Ministro Jaime Mañalich, Subsecretario Arturo Zuñiga junto Autoridad de Salud de Hosp. Talca, Confirman COVID-19 en la Ciudad de Talca / Chile Fotos: Alejandra De Lucca V. / Minsal 2020

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró en una entrevista realizada al diario El Mercurio que “no me siento responsable” de las muertes por Covid-19 que se registraron durante su gestión en la cartera de Salud y que la acusación constitucional en su contra no es una crítica a él sino que un ataque contra el Gobierno.

“No me siento responsable, estoy tranquilo, hicimos un esfuerzo enorme. Insisto, creo que es muy largo para hacer un balance de esa naturaleza. Uno tiene que ser muy coherente en señalar que este fue un esfuerzo de cientos de miles de personas, y efectivamente el sistema de salud chileno ha respondido bien a un desafío de esta magnitud. La pregunta ¿podría haberse hecho mejor alguna cosa? por supuesto”, indicó al matutino el jefe del Minsal.

Sobre su gestión, en la que se le acusa de de tomar decisiones -como decretar cuartentenas dinámicas- con información incompleta, Mañalich aseguró que “al tenor de lo que está pasando en esta primera ola de la pandemia en Chile, las decisiones que se tomaron creo que muestran haber sido adecuada”.