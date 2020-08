81 por ciento de los reos de Biobío accederán a su 10 por ciento

El trabajo con las personas que cumplen su pena se complica, toda vez que el 65% de ellos no cuenta con su cédula de identidad. En nuestra provincia, 52 personas están en esa condición.

Los internos de la Región del Biobío podrán optar al 10 por ciento de sus fondos previsionales gracias al apoyo técnico autorizado a Gendarmería por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



En total, a nivel regional, serán 1513 peronas las que podrán realizar su trámites gracias al apoyo de personal calificado destinado a la ocasión.

En concreto y según se detalla desde institución penitenciaria que “Para concretar el proceso y con el objetivo de generar oportunidades, facilitar y dar acceso a los internos para hacer extensivo el derecho de retiro, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus servicios y de Gendarmería, dispuso todo el apoyo técnico para apoyarlos.

EL TRABAJO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS



Uno de los principales problemas para apoyar a los reos en el proceso, es que el 65 por ciento de ellos, es decir 981 no tienen la Cédula de Identidad en su poder o, simplemente, no existe y deben sacarla, por lo que el trabajo junto al Registro Civil, es fundamental.



Así entonces, el Seremi de Justicia y DDHH Sergio Vallejos, junto al Director Regional de Gendarmería, Diter Villarroel; el Director Regional de Registro Civil, Christian San Martín y el Defensor Regional, Osvaldo Pizarro, visitaron el CCP Biobío con la finalidad de monitorear cómo se está llevando a cabo el proceso y funcionamiento de las plataformas computacionales.



De esta manera Vallejos, relató que se ha habilitado un área especial para realizar el trámite online.



“Esta actividad permite a los internos del CCP Biobío acceder al mismo beneficio del retiro de 10% que tienen todos los chilenos, renovando cédula de identidad y haciendo computacionalmente el trámite para solicitar el retiro. En las unidades penales y fruto del trabajo de reinserción social, hay siempre internos que trabajan y hay empresas que funcionan al interior del penal que pagan las cotizaciones y por lo tanto ellos tienen ahorros previsionales”.



En tanto, el Coronel Diter Villarroel, director regional de la Institución en Biobío explicó que “Las áreas técnicas, de acuerdo a las instrucciones que implementó nuestro director nacional, se hicieron cargo en coordinación con el personal penitenciario uniformado de poder catastrar a los internos que tenemos en la Región. Tenemos alrededor de 1.500 internos que están en condiciones de poder retirar este 10%, llevándole ayuda a sus familias que enfrentan días de premura económica producto de la pandemia”.



LA REACCIÓN DE LOS REOS



En medio de su privación de libertad y del cumplimiento de sus condenas los internos mostraron su agredecimiento, pues muchos pensaron que no podrían acceder a los fondos.



Para efecto de este artículo, se usarán solo los nombres de las personas que quisieron dar su visión.



Así entonces, Juan, uno de los beneficiados dijo que “con este dinero podremos ayudar a nuestra familia. A mi hija, a mi madre. Nunca pensamos en poder tener este beneficio. Con este dinero podré ayudar a mi familia, a mi madre y para las necesidades de mi hija, porque ella es pequeña y necesita cosas”.

En tanto, Jhonny, que además del retiro de fondos aprovechó de obtener su Cédula de Identidad apuntó al apoyo familiar que podrá dar a sus seres queridos: “Muy importante porque así puedo solicitar mi retiro en la AFP. Se agradece también la gestión de Gendarmería porque con el apoyo de ellos podemos tener un ingreso económico que lo podemos destinar a nuestros hogares principalmente y apoyar a nuestro grupo familiar”.

CARNET O CÉDULA

Del total de internos que pueden acceder al retiro en la Región del Biobío, 981 no tienen cédula de identidad, es decir, un 65%, por lo que en la jornada se activó un operativo con la maleta móvil del Registro Civil para obtención de cédulas de identidad. “Por eso estamos aquí hoy, con el equipo móvil tramitando cédulas de identidad a los internos del penal Biobío; es una labor muy importante como Servicio, ya que nos permite realizar un acercamiento a la comunidad y en este caso a las personas que están privadas de libertad,” puntualizó el director del Registro Civil, Christian San Martín.

El Defensor Regional, Osvaldo Pizarro valoró las gestiones de ambas instituciones. “El rol que está jugando Gendarmería y Registro Civil el día de hoy, dignifica la privación de libertad de las personas que están en el CCP Biobío y a nivel regional, por cierto, permitiéndole acceder exactamente a los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano que se encuentra en libertad. Con esto también se da cuenta que tanto imputados como condenados, solo pierden su libertad temporalmente, pero no los otros derechos como la dignidad y el acceso a los demás servicios del sistema público”, concluyó.