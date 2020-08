Ejemplo Ciudadano: angelinos se organizan para reparar la ciudad tras daños provocados por marchas

Personas desinteresadas y que están consicentes de los problemas sociales componen un grupo de aproximadamente 30 angelinos que se motivaron y decidieron devolver la belleza a la ciudad.

Lo primero en destacar, por parte de uno de los organizadores, Mauro Gillio fue que ellos no critican a las personas que protestan, se manifiestan y marchan, porque están conscientes de los problemas sociales que tuvieron su máxima expresión en Chile, el pasado 18 de octubre y, en nuestra provincia, un día después.



Gillio también explicó que el financiamiento salió de sus bolsillos y que incluso, tras la convocatoria por redes sociales, hubo personas de la tercera edad a quienes no le aceptaron ayuda económica, por conciencia.



LA IDEA



Todo surgió de conversaciones con amigos que han vivido en Los Ángeles y que tienen la visión de una ciudad amigable con vecinos que siempre han dado ejemplos de comportamientos cívicos.



Por lo mismo y sin ánimo de polemizar con las personas que destruyen, dañan o rayan la ciudad, Gillio explicó que todo es una iniciativa privada que no busca notoriedad ni reconocimiento, porque su motivación es la mantener la belleza de la ciudad que aman.



En este sentido, Mauro Gillio dijo que los aportes económicos son de cada uno, en diferentes montos y que la idea no es presionar, sino más bien crear conciencia.



Agregó que el inicio de su silencioso trabajo es en la Plaza de Armas, pero adelantó que seguirán adelante en el resto de Los Ángeles, aunque sea una labor que no corresponde a las personas, sino a la institucionalidad.

Así entonces, Mauro Gillio adelantó que crearán un facebook para comunicar sus actividades y las próximas salidas a terreno, que además dependerán del clima.