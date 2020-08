Mapuches de la UDI rescatan identidad de su nación y se desmarcan de la violencia rural

A través de una Declaración Pública, los militantes de pueblos originarios de la Unión Demócrata Independiente rechazaron totalmente los hechos de violencia que se han registrado en La Araucanía y en las Provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.



Quien detalló los alcances y objetivos de este documento fue el vocero del Consejo Político Mapuche del Biobío, Fernando Rodríguez quien detalló que se busca explicar que rechazarán todo tipo de violencia, enfatizando eso sí, que en medio de todo, el Estado no debe confundir la existencia legítima de una deuda con el pueblo originario, situación que no tiene nada que ver con los actos violentistas.



En este sentido, el vocero del CPM de la UDI, detalló que así como existen chilenos que cometen delitos, en su nación también existen minorías que lo hacen, resaltando que solo en Biobío hay unas 200 mil personas que se identifican con el pueblo originario y que no son más de 30 los que usarían de mala manera su nombre para cometer atentados.

LA DECLARACIÓN DEL CPM GREMIALISTA

A través de un documento, el CPM gremialista dijo que ante los ataques a diversos municipios en La Araucanía y reiterados actos de violencia en el Wallmapu, el Consejo Político Mapuche de La Unión Demócrata Independiente, de las Regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, declaró como primer punto que “El pueblo Mapuche está conformado por familias esforzadas y trabajadoras, respetuosas de la institucionalidad de nuestro país, la libertad y la familia; vivimos de manera pacífica y tranquila siempre dispuestas al diálogo”.



Luego, en el punto 2 rechazan “con fuerza tanto los hechos de violencia, tomas e incendios ocurridos en las comunas de Ercilla, Victoria, Traiguén y Collipulli el pasado fin de semana como los frecuentes actos de terrorismo, asalto, quemas de colegios y centros religiosos (iglesias), cortes de caminos, amenazas y hostilidad de la cual nuestro propio pueblo está siendo víctima”.



Así entonces, agregan que “Los hechos antes descritos y por todos conocidos no representa, desde ningún punto de vista, las legítimas demandas históricas del Pueblo Mapuche que esperamos resolver en paz con nuestro Estado”.



Respecto de lo vivido la última semana, el Consejo Político Mapuche de la UDI indica que “La violencia jamás será un método válido para ningún fin y sólo daña a la sociedad y a la democracia que tanto ha costado construir, por tanto condenamos enérgicamente a delincuentes y grupos radicales que utilizan la “Causa Mapuche” como pretexto para desestabilizar la constitucionalidad. El espíritu imperante para una sociedad dialogante debe basarse en el respeto mutuo”.



Apuntando como responsables a todos los involucrados el punto 5 de la Declaración Pública insta “a todos los actores intervinientes en este conflicto a un diálogo sincero y fructífero, con miras al futuro, para vivir en una sociedad sin violencia. Y esperamos que todos los sectores políticos condenen con convicción todo hecho de violencia y racismo”.



Dicho lo anterior y tal como ocurre con todos los que se ven afectado por la violencia rural, cierran sus palabras con una petición: “Solicitamos a nuestras autoridades realizar todas las acciones tendientes a restablecer la paz del Wallmapu y asegurar la protección necesaria para retomar el desarrollo de nuestras comunidades y familias, que tienen el derecho de vivir en paz”.



El documento, enviado a los medios de comunicación fue firmada por el vocero del Consejo Político Mapuche en la Región del Biobío, Fernando Rodríguez, por sus pares de La Araucanía y Los Lagos, Hans Curamil y Yonathan Paillacheo además de los presidentes regionales: Patricio Kuhn (Biobío), Yurisan Castro (Interino en La Araucanía), Erika Rojas (Los Ríos) y por Los Lagos, Andrea Tarzijan.