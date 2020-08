Diputado sesiona junto a la foto de Pinochet y suspenden instancia

Una situación inusual y tensa se vivió en la sesión de la Cámara de Diputados, debido a que el diputado del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, se mostrara junto a una foto de Augusto Pinochet de fondo. Este acto obligó, incluso, a interrumpir la reunión. “Tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa, no tengo ningún problema en sacarla”, dijo el legislador.

Desde la mesa de la Corporación, la diputada Maya Fernández del Partido Socialista le solicitó que retirara la imagen tras la petición de varios de sus colegas que se molestaron al verlo intervenir de forma telemática junto a Pinochet de fondo.

“Para muchos es un acto de provocación, para mí es un acto cruel e inhumano. El diputado se vuelve a reír, esta vez sin palabras y con una imagen, del dolor de varios colegas acá en la sala y de miles de familias chilenas que aún claman por verdad y justicia” explicó el diputado Tucapel Jiménez.

Fotografía: EMOL.