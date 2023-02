Tras una nueva reunión realizada en el marco del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), y de forma inédita en Mulchén, participó la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, actividad realizada a raíz de los incendios forestales que han obligado a decretar Estado de Catástrofe en la zona.

“Estamos todas las autoridades desplegadas en el territorio para enfrentar la emergencia por los incendios forestales, la misma razón por la cual estoy acá. El Gobierno está visitando con ministros y ministras de enlace en las regiones y yo vine a complementar el trabajo del ministro de Obras Públicas que está también en Biobío”, afirmó Maisa Rojas.

Sobre la contingencia, la ministra señaló que respecto a la calidad del aire “desde Los Ángeles hacia el norte, llegando incluso a la ciudad de Santiago, hay niveles muy altos de contaminación de material particulado de 2,5, que llega hasta los pulmones y que afecta principalmente en invierno, es cosa que el viento cambie un poco de dirección y va a aumentar esa contaminación”.

Respecto a las recomendaciones a seguir mientras duren las alertas de emergencia ambiental, la secretaria de Estado enfatizó en “no salir si no es necesario, porque el aire está muy contaminado, pueden revisar en el sitio web www.sinca.cl donde están las estaciones de monitoreo; no realizar actividad física al aire libre; ojalá utilizar mascarilla. No cometer situaciones de riesgo, no hacer asados, no usar hornos de barro ni estufas a leña, no utilizar sierras eléctricas en bosques, porque solo una chispa puede transformarse en un incendio voraz”.

Además, aseguró que en el Servicio de Salud están recibiendo personas con complicaciones respiratorias producto del humo y las cenizas suspendidas.

DESECHOS

Con relación a la generación de escombros producto de la lamentable pérdida de cientos de viviendas en la región del Biobío, la ministra Rojas expuso que “hay una cantidad importante de escombros, los que quedan como consecuencia de los incendios. De esos escombros hay varios elementos, metálicos por ejemplo, chatarra, que se pueden reciclar y volver a valorizar. Entonces estamos haciendo contactos con recicladores de base para que puedan identificar y coordinar con el municipio, disponer de un lugar para depositar y luego hacer la separación de escombros y material reciclable, y así disminuir al menos el volumen y no producir un problema adicional de no saber dónde dejar los restos”.

BIODIVERSIDAD

Los incendios forestales no solamente afectan a las personas y sus propiedades, sino que también tiene un efecto devastador sobre la flora y fauna. Animales mueren y tienen el mismo problema que los humanos que se ahogan por el humo, y la biodiversidad se pierde.

En el valle central, entre Maule y Biobío, se sitúa el hogar de un árbol que desde el año 1995 es considerado monumento natural: el Queule, un árbol endémico que tiene millones y millones de años y no existe en ninguna otra parte del mundo, y está en un estado crítico de conservación.

Todos los años con los incendios se ve más afectada esta especie, y en ese sentido, la ministra manifestó que “es una preocupación para nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, el efecto sobre la pérdida de biodiversidad de los incendios forestales. Conaf ya anunció que todos los parques a cargo de la institución se encuentran cerrados en estos momentos para no poner en peligro. Normalmente, queremos que la gente conozca y visite, pero no es el momento.”

CAMBIO CLIMÁTICO

Otra condición que fue mencionada por la ministra Rojas, como adyacente a los incendios forestales, es el cambio climático, agregando que “altas temperaturas y vientos fuertes son el escenario propicio para la ocurrencia de incendios forestales y esas condiciones climáticas están empeorando producto del cambio. Entonces los veranos son calurosos, van a ser más calurosos y van a ser aún más calurosos, esa situación de amenaza continúa”.

Añadió que “para evitar seguir perdiendo vidas, propiedades, biodiversidad, lo que tenemos que hacer es aumentar la educación para limitar las situaciones de riesgo y hacer cambios estructurales en ordenamiento territorial, para que cuando exista la chispa esta no se pueda propagar de la manera que ocurre hoy”.

El Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto de ley para los cortafuegos, como medida que ayude a prevenir y minimizar el riesgo cuando ocurra un desastre.

PROHIBICIÓN DE VENTA DE COMBUSTIBLE EN BIDONES

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a través de una resolución exenta, instruyó que las bencineras y estaciones de servicio solo podrán vender combustibles en bidones presentando un salvoconducto emitido por Carabineros, donde se especifique en un documento para qué es el combustible que desea adquirir, y evaluar si la actividad a realizar es impostergable.

La restricción seguirá vigente en todas las regiones del país donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) haya establecido Alerta Roja, Alerta Amarilla y Alerta Temprana Preventiva Forestal. Esto, hasta que las condiciones de emergencia señaladas se mantengan.