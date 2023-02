Alcaldes de Biobío tras incendios forestales: “No nos dejen solos”

Ocho son los focos que afectan a la provincia de Biobío, de acuerdo al último reporte entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta (Senapred). Asimismo, hasta el momento son tres las víctimas fatales por los siniestros.

En una reunión de coordinación y balance dirigida la mañana de este domingo por el seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, se informó que hasta ese momento, el total de hectáreas afectadas en la provincia era de noventa mil.

Con estos datos, los alcaldes de las distintas comunas de Biobío hicieron un llamado acorde a las necesidades específicas de sus territorios.

ESTEBAN KRAUSE – LOS ÁNGELES

“Estamos viviendo una situación de emergencia, no solamente en la comuna, sino también en la provincia y en la región. Al día de hoy tenemos tres viviendas destruidas, dos focos de incendios activos, uno en Los Molinos y otro en San Carlos de Purén. Estamos en una situación mucho mejor que las otras comunas, que si bien no hemos sufrido incendios importantes, no hay que bajar la guardia. Conversando con el gobernador regional, estaremos haciendo patrullajes que permitan identificar a personas que estén actuando negligentemente o personas que estén directamente generando incendios intencionales. Los incendios no son casualidad, son negligentes e intencionales. Hacemos un llamado a las vecinas y vecinos, a que puedan extremar sus cuidados, evitar tener que hacer fogatas o cualquier práctica que implique fuego presente. Nunca antes han habido incendios de esta magnitud, con la cantidad de viviendas y las personas fallecidas”.

CARLOS TOLOZA – NACIMIENTO

“Les pedimos que no nos dejen solos, se lo pido también al ministro y a nuestra delegada que nos acompaña. Necesitamos forraje de manera urgente para los animales y mascotas; si bien es cierto que el balance preliminar son 40 casas quemadas, sabemos que irá creciendo, son alrededor de 200 campesinos los que han perdido su medio de trabajo y con ello sus familias. Nuestra comuna cuenta con 30 mil hectáreas quemadas y gran parte de nuestro territorio rural también está afectado (…) Agradezco a la seremi de Agricultura, Pamela Yáñez, a la delegada provincial Paulina Purrán, al ministro, ellos han estado con nosotros. El incendio está descontrolado, lo que se nos viene es un trabajo titánico. Quiero hacer un llamado a todos los medios y a todo Chile y el mundo, como alcalde estoy devastado. Quiero pedirles que nos unamos”.

JORGE RIVAS – MULCHÉN

“Estamos pensando en aquellos que están sufriendo, pero además en cómo levantarnos, a cada una de las viviendas afectadas en su totalidad por este tipo de siniestros. Queremos mañana tener claridad sobre cómo se originan, quienes son los responsables de este tipo de situaciones. Vamos a seguir trabajando arduamente, independiente del dormir o del cansancio que tengamos, llegaremos con las soluciones que nuestra gente espera. Bomberos se merece todo nuestro reconocimiento, les daremos hasta un nuevo cuartel, hemos dispuesto de todas nuestras instalaciones y de todas las herramientas necesarias para contribuir para los contingentes”.

JOSÉ SÁEZ – YUMBEL

“Tenemos 36 casas quemadas, es una situación realmente lamentable. Como alcalde estoy honrado, completamente agradecido de bomberos, de diferentes localidades que han ido en nuestra ayuda, siempre tendrán la puerta abierta para nosotros”.

RODRIGO TAPIA – QUILLECO

“Seguimos trabajando, estamos atentos a las condiciones que se nos están dando. Tuvimos una reunión de coordinación con las organizaciones que están trabajando con nosotros, incluyendo Carabineros, Bomberos, Ejército, brigadas forestales, diferentes empresas y los encargados municipales de emergencia. El balance sigue similar al día sábado en la tarde, el incendio está contenido, pero no controlado. Se hizo un cortafuego con maquinaria pesada y estamos tranquilos que el fuego con la temperatura de hoy, además de los vientos que son menores, no debería haber problemas de avance. Ayer (sábado) hicimos una visita a todas las familias afectadas de 12 viviendas consumidas, para pedir ayuda a Onemi para entregar una vivienda de emergencia. Destacar también a grupos de voluntariado que se encuentran removiendo escombros y prestando ayuda a los que lo necesitan”.

ALFREDO PEÑA – NEGRETE

“Es una situación para no creer, con nuestros vecinos estuvimos en el sector de Rihue, recorriendo diferentes sectores. Tenemos un gran número de funcionarios desplegados en diversos sectores de la comuna, ahora nos toca ordenar nuestros víveres y empezar a distribuirlos. Camiones aljibe, retroexcavadoras, maquinaria, eso tenemos en terreno. Comentar también que tenemos disponibles albergues para recibir a todos nuestros vecinos que hemos evacuado, con agua, alimentación y con funcionarios recibiendo a las personas que lleguen. Hemos colaborado con agua a bomberos y de otros sectores que han venido en nuestra ayuda. Es un proceso complejo, esperamos que la situación mejore con el pasar de las horas, pero hay equipos trabajando que estarán presentes hasta que la situación se tranquilice. Les pedimos comprensión y colaboración con nuestros vecinos de la comuna de Negrete”.

ROBERTO QUINTANA – LAJA

“El incendio que ocurrió en Laja consumió aproximadamente 700 hectáreas, predios forestales y particulares. Hoy el incendio está contenido, hemos tenido algunos focos, han sido sofocados tanto por bomberos como personal de la Forestal Mininco. Veinte casas de nuestros vecinos resultaron afectadas y totalmente destruidas, y lo que es peor, uno de ellos falleció, se trata de una persona mayor que no alcanzó a arrancar del incendio. La gente de Laja lo que más necesita son materiales de construcción, sobre todo para los vecinos que vivían de manera permanente en esos hogares. Hemos tenido la ayuda de bastante gente, sobre todo de empresas privadas para remover los fierros y latas que quedaron y nosotros con nuestra maquinaria hemos retirado escombros que los vecinos deseen sacar”.

MARIO GIERKE – CABRERO

“En el sector existen cuatro casas quemadas, tres son segundas viviendas y en una se desconocen los moradores, se presume abandonada. En Quinel hay una casa quemada, sin moradores conocidos, además de dos galpones quemados; uno en Maquehua con 150 fardos y uno en Fundo Vilorio con 300 fardos. Dos punteras quemadas en el mismo sector y un contenedor de agua consumido por las llamas en el sector de Maquehua. Hasta el momento se han contabilizado 1.200 hectáreas quemadas, correspondientes a los sectores de Quinel, Aguas Negras, Flor del Llano, Maquehua, Fundo Vilorio y Vilorio a orillas de carretera. Los incendios contenidos corresponden a Flor de Llano y Vilorio. Hay bomberos, personal municipal y un helicóptero de Masisa en labores de contención, nada grave, en general por ahora todo bajo control, pero con vigilancia”.