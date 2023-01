En la primera sesión de este 2023 y considerando 12 de las 16 reclamaciones presentadas ante el Comité de Ministros, se rechazó de forma unánime el proyecto minero y portuario Dominga. La iniciativa, que contaba con un presupuesto de inversión de 2 mil 500 millones de dólares, ya disponía de la Resolución de Calidad Ambiental (RCA). Anteriormente ya había pasado por el comité siendo rechazado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, decisión que luego fue retomada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Las reclamaciones presentadas estaban enfocadas principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. De hecho, la revisión del Comité de Ministros relevó las conclusiones técnicas de un análisis de fauna considerando su estado de conservación. Tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, el ente colegiado estimó que, respecto al medio marino, no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia. Tampoco se realizó una adecuada línea de base. Tras estudiar los antecedentes técnicos, jurídicos, no considerar el impacto sobre las áreas protegidas; y la flora y fauna de la zona, además de las condiciones hidrogeólicas, el comité concluyó que los términos no eran aplicables en la realidad ambiental chilena.

¿EN QUÉ CONSISTÍA DOMINGA?

Valorado en US$2.500 millones, Dominga incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre, y se proyecta a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, en el norte de Chile. Además de la construcción de una mina de tajo abierto, el plan incluye la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona. El proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durante los 22 años de operación. Si bien la iniciativa es apoyada por algunas comunidades de la zona debido a la alta creación de empleos, también genera una enorme polémica. Esto, pues a solo 30 kilómetros de su puerto y de la planta desalinizadora, está la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt, una especie en peligro de extinción. A ellos se suman ballenas y chungungos que viven en el área.