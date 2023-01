Con el inicio de la temporada de verano 2023 comienza el aumento de visitantes a parques nacionales y reservas biológicas a lo largo del país.

En esta nota podrás encontrar algunas recomendaciones que podrían resultar útiles a la hora de acudir a una zona donde hay especies de plantas y animales que se encuentran protegidos por ley, ya sea por estar en peligro de extinción o bien para conservar y preservar las variedades.

En conversación con diario La Tribuna, Alberto Bordeu, jefe del Departamento Áreas Silvestres Protegidas de Conaf indicó cuáles son las precauciones a considerar al momento de visitar recintos de entorno natural.

En primer lugar, el experto invitó a que visiten las reservas y parques con respeto a la flora y fauna.

La primera recomendación para cuidar lo que es la fauna es respetar la normativa de no visitar estas áreas protegidas con mascotas, porque no solo pueden transmitir enfermedades sino que además afectan el comportamiento de la fauna silvestre y si las mascotas no andan debidamente cuidadas, podrían incluso predar sobre ellas. “Hemos visto casos de perros que atacan pudúes, entonces el llamado es a respetar estrictamente la prohibición de llevar mascotas”, señaló el jefe de áreas silvestres. En segundo lugar, si se llegan a observar fauna silvestre no molestarlos, si están a una distancia prudente no hay ningún problema con tomar una fotografía pero nunca acercarse a ellas ni intimidarla. Una recomendación especial en cuanto a la alerta sanitaria vigente por gripe aviar es, si se llega a observar algún ave con comportamiento anormal o aves muertas, por ningún motivo manipularlas porque puede transmitirse a las personas y enfermarse. “Si llegas a detectar algún caso de los que se mencionan avisar de inmediato a los guardaparques porque hay un protocolo bastante especial, ya que es poco común que ocurra, sin embargo es bueno advertirlo, ya que es un problema a nivel mundial y debido a la migración de aves que existe desde el hemisferio norte hacia el sur. Ya tenemos casos hasta Pichilemu, que afecta principalmente a aves migratorias más bien costeras, por ejemplo, ha afectado a pelícanos. Afortunadamente no tenemos casos en la región del Biobío pero es bueno advertir que por ningún motivo manipulen aves que encuentren con comportamiento errático o muertas y avisar a guardaparques”, sostuvo Alberto. Otro dato muy importante, es que al encontrarse con fauna silvestre NUNCA alimentarla, por ejemplo, a un zorro, porque se puede malacostumbrar y la fauna tiene que subsistir después de que el visitante se va, llega el invierno y si ha perdido la costumbre de cazar, en definitiva, le estamos haciendo un mal y además muchas veces uno le da galletas o alimentos no aptos que podrían producir alguna enfermedad más que ser una solución de alimentación. No hay problemas en tomar fotografías desde una distancia prudente, no molestar.

Respecto a la flora, la recomendación es NUNCA recolectar flora silvestre, ya que estas áreas precisamente están creadas para ser protegidas y para que pueda desarrollarse sin intervención humana, por lo tanto, no hay ningún problema con tomar fotografías pero nunca arrancar partes ni flores ni frutos. Tanto para flora como para fauna, la principal amenaza que tenemos en la región son los incendios forestales, por lo tanto, recordar que en áreas silvestres protegidas está prohibido hacer fuego en todas sus formas, inclusive fumar, salvo en áreas debidamente indicadas.

El llamado es a la prudencia, no solo en no fumar y no manipular fuentes de calor, tener cuidado con metales que puedan generar chispas.

Esta última recomendación se entrega no solo para la visita a parques nacionales o reservas sino que si se detecta algún foco de incendio forestal avisar al 130 de Conaf para iniciar el combate.