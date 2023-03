Pareja nacimentana gana Campeonato Nacional de Cueca

El evento tuvo lugar en la Región de Valparaíso, donde se desarrolló el Campeonato Nacional de Cueca Adulto 2023 en la comuna de La Calera. En la competencia participaron 17 parejas de todo el país. Los ganadores del certamen fueron la pareja conformada por Martina Ulloa y Kervin Ortega, ambos representantes de la comuna de Nacimiento. Acompañados de sus familiares y seguidores del baile nacional, el evento reunió a los mejores exponentes de nuestra danza nacional y culminó con un balance positivo de parte de los organizadores y asistentes.

La competencia se desarrolló durante cuatro días, que incluyó jornadas completas de cueca huasa, además del concurso de Danza Representativa, ocasión en que Martina y Kervin presentaron una guaracha campesina. Varios fueron los días de encuentros en que los bailarines mostraron sus mejores capacidades y habilidades en los bailes nacionales, con una ardua preparación durante meses, para estar presentes en esta nueva versión.

Martina Ulloa rememoró de manera nostálgica sus inicios en la cueca en el “Club de Cueca Ciudades de Nuestra Tierra”. “El tío Rubén Flores me recibió y hasta el día de hoy no me ha soltado la mano y me ha hecho cumplir mi sueño como cuequera”, detalló.

Reconoció que han sido largos años de ensayos, muchos de los cuales incluyeron “llantos, alegrías y miles de momentos pasados para poder llegar hasta acá”. “La gente a veces no asimila todo lo que cuesta poder lograr ganar un regional y mucho más difícil, poder lograr el sueño de todo cuequero que es salir Campeón Nacional”.

La integrante de la pareja campeona nacimientana, agradeció a su preparador, Rubén Flores: “es él quien por años me ha enseñado y me ha hecho ser la bailarina que soy hoy en día”.

También sumó a sus agradecimientos a su familia, “por todo el apoyo dado en todo este tiempo para que yo pueda estar aquí en este momento y en especial a mi abuela y mi madre quienes siempre están conmigo en las buenas y malas y les debo todo”. Lo propio hizo para todos sus amigos y a los integrantes del club de cueca Ciudades de Nuestra Tierra, “quienes me dieron todo el apoyo para estar anímicamente bien en cada noche de competencia”.

Por su parte, Kervin Ortega destacó que el resultado es fruto del trabajo iniciado desde su temprana infancia: “Vi desde lejos algún día pisar un escenario en algún nacional de cueca, siempre soñé con salir campeón regional y, además, ganar un certamen nacional. Gracias a Dios hoy puedo decir ‘sueño logrado’ y gracias a Martina pudimos cumplir ente tan anhelado sueño”.

Recalcó que ambos llevan un largo proceso de preparación, donde tuvieron que enfrentarse a otras parejas. Pero que, aun así, cada uno de ellos “forma parte igual del proceso, ya que esto no es a corto plazo”. “Realmente la gente no se imagina por todo lo que uno pasa para poder lograr esto, son horas de ensayo, son peleas, llantos, alegrías”, enfatizó Kervin.

Al igual que Martina, agradeció a Rubén Flores – el tío Rubén -, que “es quien nos exige más y más para conocer nuestros límites y ser mejores. Pero no solo en lo que es como bailarín, sino que nos inculca día a día ser mejores personas y siempre con la misma humildad”. “Quiero agradecer a mis padres, hermanos y familia en general ya que sin ellos nada de esto sería posible, y a todos mis amigos que estuvieron con nosotros”.

Los grupos folclóricos musicales que acompañaron la jornada cuequera fueron ‘Acordes del alma’ de la ciudad de Puerto Montt y “Aires de Ñuble” de San Carlos, en la región del Ñuble.

Su preparador, Rubén Flores destacó que “debido a sus triunfos y destacada trayectoria como ganadores, han sido invitados ya a dos campeonatos nacionales en dos regiones distintas como invitados especiales”.

Dentro de ella, tienen varias presentaciones ya confirmadas lo que “nos llena de orgullo, ya que después de todo lo que tuvieron que pasar, les queda un lindo año por disfrutar y recorrer nuestro país representando a nuestra región y a la generación 2023”.