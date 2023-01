Más emprendedoras angelinas que se reinventan

Rebel Store

Arte, trabajo hecho a mano y confección son parte de los ámbitos que cuatro angelinas desempeñan día a día. Algunos intereses se relacionan con sus estudios, otros complementan sus trabajos y otros, simplemente, nacieron desde la misma creatividad propia.

SOLEDAD OSORIO – KIUBO

Kiubo es una tienda online creada por Soledad Osorio. Su dueña cuenta, que “entrega estilo y actitud a las personas a través de accesorios y vestuario”. La tienda nace como un hobby de verano para Osorio, “que luego se transformó en una pasión, la idea era que nuestros clientes se sintieran potenciados con los productos, ir buscando las nuevas tendencias y adaptarlas al concepto: “Estilo & Actitud””. Las compras se realizan por Instagram y realiza entregas en Los Ángeles y Concepción, su nombre en instagram es @_kiubo

ROMINA CARTES – REBEL STORE

Nació como tienda online a través de instagram en marzo de 2020 y logró establecerse como tienda física en diciembre de 2021. Así creció el proyecto de vestuario que Romina Cartes quiso emprender en Los Ángeles. La tienda física de Rebel Store está ubicada en Galería Alcázar, en el ex Hotel Alcázar en calle Lautaro. Cuenta Romina que su emprendimiento nació “para llenar el vacío de tiendas juveniles que hay en la ciudad, para aquellos adolescentes que quieren vestirse “aesthetic”, como se denomina a la moda actual entre los jóvenes”. En la tienda se pueden encontrar accesorios y vestuarios.

MARCELA LAGOS – MAHATMA

Marcela es contador auditor y profesora de matemáticas, es docente en la ciudad de Los Ángeles y complementa su profesión con su trabajo en orgones. “El 2017 participé en un taller para hacer orgones, tienen la característica de transmutar las energías negativas en saludable. Al aprender el oficio, mis amigos comenzaron a preguntarme si los vendía, fue entonces cuando me decidí y creé una página en Facebook para venderlas”. Luego de participar en ferias y que las personas conocieran su trabajo, Lagos decide expandir su carta productos, para vender diferentes accesorios. Además, trabaja también con resina. El 2021 nombra su emprendimiento como “Mahatma, gran alma”, inspirado en el nombre de Ghandi. En instagram y Facebook la encuentras bajo el mismo nombre: @mahatmagranalma.

ISABELLA SOLAR – BELLA’S REALITY

Isabella Solar es angelina, y su emprendimiento virtual consiste en realizar dibujos a pedido de forma digital. “Soy estudiante de artes y hace un par de años realizo encargos. Me caracterizo por retratar personas y animales, con muchos colores y suavidad”. Isabella cuenta además, que le gusta lograr expresar identidad con sus dibujos, tanto de sus figuras como de su estilo artístico. “Empezar con estos pedidos me ha hecho introducirme en el área en que me gustaría desarrollarme profesionalmente, consideré que era una buena idea compartir mi trabajo y generar ganancias haciendo feliz a la gente”. Isabella está en instagram como @bellasreality y también puede ser contactada a través de Tik Tok bajo el mismo nombre: @bellasreality_