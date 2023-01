Dj’s angelinas marcan tendencia en el mundo de la música local

Tres, de muchas mujeres que se dedican a la música en la capital de la provincia del Biobío, cuentan sus motivaciones para dedicarse a mezclar. Un gusto adquirido de infancia, práctica y esfuerzo contemplan parte de los antecedentes que las entrevistadas suman a sus historias de vida como dj ‘s. Es importante destacar que durante el transcurso de la semana pasada, se presentaron en una iniciativa local de música electrónica en Plaza Pinto.

¿QUIÉN ES DJ PERCEFONE?

Alexandra Guzmán o conocida también por su público como “Dj Persefone” cuenta que el oficio “no sólo significa saber de música, sino también conocer lo que hay detrás: La gente con la que te relacionas, las personas que estén dentro de la escena, el apoyo que recibes y el ser perseverante”. Desde pequeña se sumergió en el mundo de la música, en primera instancia a través de los vinilos a los 14 años, “pinchando discos y aprendí por un amigo de mi mamá que también es DJ de los antiguos”. Cuenta Alexandra que desde esos encuentros musicales, comenzó a incursionar y marcar su estilo dentro de las mezclas por curiosidad. “Quería saber todo, para qué servía cada perilla, cada botón” puntualizó. Guzmán agrega, además, que este acercamiento no sólo fue un aporte en su vida, sino también le trajo “amplio conocimiento del área, como la cultura musical, que la ha llevado a donde está ahora. Y eso que estoy recién empezando, se vienen muchas cosas por delante”, enfatizando también la importancia de la cultura local. Cuenta Alexandra, quien además es emprendedora, que dentro de la industria también experimentó las expectativas dentro de su carrera por ser mujer: “Recibí muchos comentarios al respecto, que “no llegaría lejos” o “qué voy a saber de música si soy mujer”, pero he dado a conocer que no sólo soy una cara bonita, sino que también tengo talento”.

LA HISTORIA DE ROMANET

Romanet Arancibia Arancibia enfatiza en el rol de los dj’s en sociedad: “Para mí, esto significa que todo lo que me proponga, lo voy a lograr. Era una meta que jamás creí alcanzar por miedo, lo veía difícil, pero mi corazón puede con todo”. Cuenta también que aprendió acerca del oficio a través de muchas personas que se cruzaron en su camino, y que asistió a un taller de dj’s llamado “Hypnosis Girls” en el que pudo complementar su aprendizaje y practicar más dentro del área. Lo que Romanet más destaca, es la gente que ha agregado a su círculo cercano al ser dj: “Conocer a gente en lo mismo que tú, agudizar el oído con las percusiones y saber que en cada logro que obtenga, mis amigos estarán siempre para mí”.

Arancibia es firme en su postura, cree sin lugar a dudas que los artistas urbanos son merecedores de reconocimiento y de ser escuchados, como un crecimiento personal en la región, el país y en su propio mundo.

“Estoy orgullosa de cada una de las mujeres en esta industria. Cada alegría y avance que tengan. Creo que debemos estar siempre dispuestas a ayudar o enseñar, así como alguna vez lo hicieron por nosotras. Les mando todo mi amor a las mujeres en la región y el país, somos mujeres y tenemos que apoyarnos entre nosotras”, concluye Romanet.

ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA Y DJ

Al igual que sus compañeras, Aracelly Jara Palma es emprendedora a través de una Pyme. Estudia enfermería y cuenta que ser dj para ella significa “poder disfrutar la música que transmite diferentes emociones a través de mezclas de sonidos”. Cuenta que su principal referente fue su padre, quien trabajaba como dj en eventos como matrimonios y bautizos, además de balnearios durante los veranos. Los principales beneficios para Aracelly dentro de la industria, es que ha podido monetizar su trabajo, compartiendo con las personas momentos y lugares únicos. “Es muy importante que destaquemos a los artistas locales, son parte de la cultura urbana propia de Los Ángeles. Se necesita más escena musical y que las personas los conozcan”. Jara comenta además, que este tipo de prácticas son positivas para el mundo femenino, ya que permite desenvolverse a través de “las cosas que les gustan” y poder complementar el tiempo y el estudio que requiere dedicarse a ser dj. Han dudado de mí momentos antes de subirme a tocar, pero siempre he confiado en mí y en mis capacidades”.