Salud mental y covid-19: consejos para enfrentar la ansiedad

En este tiempo de emergencia sanitaria por el coronavirus, es totalmente esperable que se sienta ansiedad, incertidumbre y tristeza. Es que la pandemia ha cambiado repentinamente el mundo que conocemos que, entre otras consecuencias, nos ha obligado a estar alejados de nuestros seres queridos.

Por eso, si una sensación te incomoda, no la guardes y conversa con una persona de confianza para ti, sobre lo que estás sintiendo.

Por cierto, si has tenido depresión en algún momento de tu vida, te recomendamos que mantengas una rutina flexible durante el día y, dentro de lo posible, salgas al aire libre al menos una vez al día.

Y tan importante como lo anterior, si conoces a una persona que se encuentra deprimida, intenta mantener contacto diariamente con ella por teléfono o videollamadas.

Si estás realmente preocupado por alguien, no temas preguntarle si ha tenido pensamientos suicidas.

Recuerda siempre: preguntar puede salvar una vida.

Un aspecto importante es evitar el consumo excesivo de noticias, expresa verbalmente lo que sientes y, si te cuesta hacerlo, busca actividades manuales que puedan reflejar lo que sientes.

No se debe olvidar que todas las emociones son positivas y, gracias a ellas, reflejamos quiénes somos y permiten tomar decisiones.

No estás solo o sola. Todos estamos pasando momentos difíciles en muchos sentidos, desde labores, económicos y emocionales, y queremos ser parte de su red de apoyo.

La tristeza va y viene pero si persiste por más de dos semanas, es necesario que consultes con un profesional. A pesar de ser una reacción normal ante una situación compleja, puede que necesites tratamiento.

Para enfrentar la ansiedad, hay que reconocer qué emoción se está manifestando para así aprender a manejarla y a mantener la calma. Un punto importante es evitar caer en la sobreinformación de las redes sociales ya que la saturación puede inducir al miedo y a la desesperación frente a la emergencia.

Hay que preocuparse de tener pensamientos positivos teniendo presente que la cuarentena es transitoria y su fin es salvar vidas.

Aunque una de las medidas sanitarias más importantes es la distancia física, eso no es lo mismo que aislamiento emocional. De ahí que sea importante mantener la cercanía emotiva, procurando el contacto con los parientes y amigos a través de llamadas o videollamadas y compartiendo el estado de ánimo con las redes de apoyo.

ALGUNAS TÉCNICAS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD

Ejercicio físico

Nos ayudará a evitar el exceso de activación del sistema nervioso y a conseguir un sueño más reparador. Si nuestro estado físico no nos permite la realización de ejercicio, podemos optar por ritmos suaves, a intervalos breves.

El sueño y los hábitos de alimentación

Una alimentación saludable y equilibrada nos ayudará a controlar la ansiedad. Respecto al sueño, si vemos que no nos deja dormir (o peor, el pensamiento de que no podemos dormir no nos deja dormir) podemos optar por leer.

Modelado (observación)

Podemos observar a otras personas que no muestran ansiedad ante acontecimientos que a nosotros nos ocasionan esas sensaciones tan temidas. Así como conversar con las personas sobre la manera en que han conseguido superar los problemas de ansiedad y que nos comenten las técnicas que a ellos les han funcionado.

Sentido del humor

A veces, una persona con ansiedad no se puede dar cuenta de su reacción. Es importante ver también la parte divertida y optimista de las situaciones.

Meditación

Es un amiente relajado, donde se asegure que nadie va a molestarte, céntrese en su respiración, en las sensaciones corporales, en el sonido o en un objeto y practique la atención plena.

Métodos de distracción

Si empleando distracciones adecuadas, podemos interrumpir, aunque sea temporalmente, el pensamiento que nos provoca la ansiedad: parada de pensamiento, lectura, ocio, pasear, entre otras actividades similares.

Psicofármacos

Es posible que su ansiedad tenga un componente físico. Si su médico confirma que la dolencia no es mental sino física, puede solicitar atención médica para que lo evalúen. Los medicamentos pueden ser de mucha utilidad, aunque también debe poner de su parte. No se le ocurra automedicarse aunque otra persona se lo recomiende.

MINDFULNESS PARA EL CUIDADO DE TU SALUD MENTAL

Busca un lugar tranquilo dentro de tu casa, instálate y adopta una posición cómoda donde te sientas relajado/a. Cierra los ojos y concentra tu atención en algún recuerdo, objeto o imagen, o fija tu vista sobre algo específico. Centro tu atención en él y deja que tus pensamientos fluyan. Ahora, a meditar. Siéntate derecho/a en un lugar cómodo, cierra los ojos y coloca tus manos sobre el estómago para sincronizar la respiración. Inhala profundamente por la nariz durante cuatro segundos, lentamente. Mantén el aire durante cuatro segundos. Exhala el aire por la boca durante cuatro segundos, pausadamente, mientras contraes tu abdomen.

CÓMO APOYAR A LOS HIJOS

En el marco de la pandemia del coronavirus, hay que tomar en cuenta una serie de sugerencias para ayudar a los niños y niñas.

La más importante es mantener rutina, respetando los horarios y las actividades previas a la pandemia. Eso ayuda a reducir la ansiedad.

Es importante el juego. Dibujar, jugar con figuras, títeres, entre otros, le ayuda a expresar lo que sienten. Un descanso reponedor es muy necesario dentro de la rutina diaria.

Otro asunto relevante es explicarles, de manera sencilla, lo que está pasando y la importancia del autocuidado. Hay que tener en cuenta que los niños regulan sus emociones y conductas viendo cómo los adultos lo hacen. He ahí que siempre se debe dar un buen ejemplo.

Puede sonar contradictorio pero aburrirse es normal, es parte del proceso del desarrollo y les ayuda a desarrollar su creatividad. Por eso, no es necesario estar organizando actividades durante todo el día.

Otro elemento importante. No sea tan exigente con los niños ni consigo mismo. Todos estamos tratando de responder de la mejor manera posible pero no siempre sabemos cómo hacerlo.

Ayúdele a identificar pensamientos molestos.

Reprimirlos acrecentará su inquietud.

Ayúdele a conocer sus emociones y a aceptarlas

Que exprese lo que siente y dónde, eso lo aliviará.

Haga de las medidas de higiene algo divertido

Use canciones, juegos y otras acciones para entretenerlo y motivarlo.

Aléjelo de la sobreinformación y de las redes sociales

Disminuirá la angustia de él también la suya de manera significativa.

Cree rutinas y actividades

Con tiempos de ocio, comidas, juegos y también con responsabilidades.

TIPS PARA UNA SALUD MENTAL POSITIVA

Habla:

– Planteemos una rutina para ejercitarnos diariamente, manteniéndonos activos y en movimiento en el lugar en que estemos. Combinarlo con ejercicios de respiración y relajación que permiten conectarnos con nosotros mismos. Por último, recuerda respetar tus horas de descanso diario.

Alimentación e hidratación:

– Consume una variedad y cantidad de alimentos que te aporten los nutrientes que necesitas para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. También recuerda respetar los horarios de cada comida. Hidrátate, te ayudará al correcto funcionamiento de todo tu cuerpo.

– Realiza un pasatiempo:

Pintar, dibujar, cantar, cocinar, bailar, entre otros, te ayudará a despejar tu mente. Es la oportunidad perfecta para poner en marcha la creatividad y finalizar los proyectos e ideas que tenías programadas.

– Evitar la sobreinformación

Solo informarse en un momento concreto del día. Trata de limitar el tiempo que pasas conectado a los medios de comunicación y a redes sociales. Asimismo, te aconsejamos consumir programas positivos que aporten a reducir tus niveles de estrés y ansiedad.