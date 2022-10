Los sueños de Jacqueline: La emprendedora lajina que moldea en porcelana fría 

Artesanía en porcelana fría, con trabajos realistas de hadas y duendes pero además de figuras personalizadas es la apuesta de la emprendedora lajina, Jacqueline del Carmen Cáceres Larenas, quien desde niña, descubrió sus habilidades para dibujar, pintar y bordar.

Considerando sus potencialidades, decidió formar su propio emprendimiento, al que llamó “Moldeando mis sueños”, con el arte de modelar figuras hechas a mano, ya sea personalizadas para souvenirs, bautizos, baby shower, eventos especiales, con piezas de arte y esculturas de colección en animé, estilo naif, de animación y realismo.

“Descubrí que tenía talento desde pequeña. Comencé haciendo figuras en plasticina en mi casa y luego en el colegio mis compañeros me pedían que les hiciera un dinosaurio o muñecas. Así descubrí otros materiales con los cuales podría crear y que durarían más tiempo” recuerda Jacqueline, quien vive en Laja con sus hijos y su pareja.

Recuerda que en su hogar partió con los primeros trazados de lo que sería su emprendimiento actual, “hice figuritas pequeñas y básicas como aves, flores (…) no logré vender mucho, hasta que un día una prima me pidió figuras sencillas para un bautizo. Le dije que sí porque nunca he dudado de mis capacidades. Soy muy perfeccionista y detallista en mi trabajo” aunque en ese momento reconoció que hubo complicaciones, que impidieron avanzar en ese proyecto. “No recuerdo bien pero me quedé con el material comprado y en ese momento estaba más dedicada a otro tipo de trabajos en las artes, manualidades, dibujo, pintura, bordados. También en manualidades de diferentes tipos, fofuchas, mostacillas pero principalmente trabajando como costurera” detalló respecto de sus habilidades, que la llevan a reconocerse como una artista en su emprendimiento.

INICIOS Y CRECIMIENTO

Entre compañeros de curso, profesores y sus familiares, Jacqueline repartió sus primeros trabajos, “hasta que un día, una compañera del taller Mujer +Capaz, Yolanda Badilla, me hizo mi primer pedido. Era un prendedor con un papel y lápiz. Desde ahí comencé a practicar más, a mirar fotos, dibujos de Disney e intenté replicar todo lo que se me venía a la cabeza”.

Personas, paisajes, animales. Todo en distintas técnicas, lo conseguía llevar a su mesa de trabajo, con bosquejos que “primero pintaba con lápices, luego témperas, acrílicos y óleo. Todo lo aprendí mirando y probando. Nunca tuve un curso o taller hasta que entré al liceo y por fin tuve un taller que era lo que siempre había querido. Recuerdo a mi profesor Segundo Castro, “Chundo” le decían”, logrando en ese momento pintar su primera pareja de papagayos. También destacó las enseñanzas y aprendizajes a nivel familiar, “mi tía Bella Larenas calcaba dibujos en tela y hacía pinturas sencillas pero hermosas. Igual me incentivaba, al igual que mi tío José Larenas, que ahora es uno de mis angelitos. Era como un padre para mí. Él me compraba o me conseguía materiales junto a mi mamita, que es la abuelita que me crío”. En paralelo, destacó los consejos recibidos del profesor y artista lajino, Luis Inzunza y de Carmen Díaz, artista en agujado en vellón, quien se convirtió en su amiga y socia.

MOLDEANDO SUEÑOS

Jacqueline manifiesta que al conocer la técnica del moldeado comenzó a indagar, “a sentir la porcelana en mis manos, lograr darle forma y conseguir una pieza única. Amo lo que hago y por años lo hice sola (…) Hasta que luego en redes sociales vi que había un grupo y me uní”. Reconoce que a partir de ese momento se abrieron nuevas oportunidades de aprendizaje: “Comencé a descubrir personas, artistas muy avanzados sobre todo de Argentina. Quería aprender, nutrirme de nuevos conocimientos y de técnicas para mejorar. Amo los retos y los desafíos y soy muy perseverante. Cuando tengo una idea en la cabeza no hay quién me haga desistir. En el proceso todo es prueba y error pero si tengo que desarmar una pieza y volver a repetirla una y otra vez lo hago hasta lograrlo”.

En 2020 accedió a capacitación a nivel profesional, “hice dos talleres de seres elementales con una artista santiaguina, considerada como la mejor duendera en Chile. Logré mi primer certificado” enumerando a una serie de artistas de los cuales de los cuales ha ido aprendiendo.

“Mi mayor sueño es que me reconozcan por lo que hago como artista, enseñar este maravilloso arte (…) No soy la mejor dueña de casa ya que mi trabajo requiere muchísimo tiempo, Trabajo día y noche, y es en este horario cuando más me gusta trabajar. Me concentro mejor y dejo volar mi imaginación. Necesito ser minuciosa, medir el pulsó. En cada pieza que moldeo y pinto me olvido del mundo. Se me pasa un poquito la mano a veces” relata entre risas, al tiempo que comenta: “Mi arte me llena el corazón” dice con orgullo respecto de su emprendimiento. La entrevista se desarrolló en el marco de una iniciativa financiada a través de un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y tiene como objetivo ser un espacio que visibilice emprendimientos con innovación.

DATOS DE CONTACTO

Celulares: 9 9061 6562

9 8438 5767

Correo electrónico cljacque9@gmail.com

Instagram @modelando_mis_suenos_jcl