“Potenciando el ecosistema de Emprendimiento en Biobío”, el nuevo desafío que asume diario La Tribuna

Relatos de emprendedores serán incluidos en el ciclo de entrevistas que comenzarán a ser difundidas desde este miércoles a través de diario La Tribuna, que visibilizará la importancia de la fuerza emprendedora en la provincia, a través de siete historias que serán expuestas por sus propios protagonistas.

La propuesta forma parte de un proyecto denominado “Potenciando el ecosistema de Emprendimiento en Biobío” financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno y del Gobierno Regional del Biobío.

La iniciativa partió oficialmente ayer martes 27 de septiembre, con una entrevista realizada al seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, instancia que marcó también el comienzo del proyecto “Mujeres de Impacto” que en su primer capítulo incluyó una entrevista a la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Lorena Segura.

Cabe recordar que el Gobierno dispuso para este año un presupuesto de 2 mil 73 millones de pesos lo que representa un 4,3% más de recursos que el año 2021. En el caso puntual de la región del Biobío, estos fondos superan los 169 millones, destinados a financiar proyectos en las tres provincias de la región: Arauco, Concepción y Biobío.

El monto tope de financiamiento de cada proyecto aprobado es de 3 millones 500 mil pesos.

El objetivo del concurso es financiar, en forma complementaria, proyectos relativos a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local, que refuercen el rol de la comunicación en el desarrollo social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de cada zona.

En el caso de diario La Tribuna se realizará una serie de ocho reportajes, recabando historias de emprendimientos innovadores en diferentes áreas productivas de la provincia de Biobío, con el objetivo de visibilizar el ecosistema de emprendimiento e innovación que crece y se consolida en la zona.

Así, a la definición propia del emprendimiento como idea de negocio, ya sea en fase de formalización o como empresa establecida, se suma otra característica que resulta esencial en este proyecto: La innovación, que permite a las personas o empresas identificar nuevas oportunidades de negocios, tal como queda de manifiesto en las entrevistas que comenzamos a difundir desde hoy, miércoles 28 de septiembre.

SEREMI DESTACA “ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA” EN PROYECTO DE DIARIO LA TRIBUNA

El seremi de Gobierno de la región del Biobío, Eduardo Vivanco valoró la importancia de desarrollar proyectos con identidad local y que aporten al crecimiento del territorio en su conjunto, instancia que se promueve a través del Fondo de Medios de Comunicación Social. “Lo que ustedes hacen, que es comunicar cosas que muchas veces no tienen el interés comercial tiene un enorme impacto en la ciudadanía. Nosotros nos focalizamos en eso, en ayudar a difundir, a estructurar programas que son de interés para la comunidad pero que no necesariamente los avisadores están dispuestos a pagar para que se genere”.

Junto con ello resaltó el importante rol que cumplen los emprendedores en la economía local, y que conoció de cerca

En el período en que cumplió profesionales en el sector público de manera previa a asumir en el cargo como seremi de Gobierno, “tanto en el Indap como en el Fosis y en la municipalidad de Mulchén. Entonces la relación con los emprendedores era mi trabajo habitual y resulta muy interesante con todas las expectativas y ganas que tienen, ver ese empuje, fuerza y motivación cuando se ganan un fondo y empiezan a trabajar y topan en algo en lo que ustedes están ayudando, como lo es el difundir, que los conozcan porque claro, se pueden hacer las inversiones pero eso tiene que transformarse finalmente en un producto, en un servicio”

En ese sentido, comentó que “una de las grandes deficiencias que tienen la mayoría de los proyectos de inversión es que no tienen una fase de difusión. Entonces nosotros con nuestros fondos, y ustedes con la creatividad de focalizar esos recursos hacia la difusión del emprendimiento de estas personas, hacen una articulación público-privada fantástica y creemos que el resultado va a ser estupendo”.

La autoridad de Gobierno también valoró el rol de difundir emprendimientos. “eso es márketing porque también a futuro le da estabilidad al emprendimiento que estas personas han iniciado”.