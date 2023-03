Yadiana y Constanza: Las estudiantes que realizan novedosa investigación en la Antártica

Trabajar en la conservación de los bancos de germoplasma y semillas en condiciones naturales de “Colobanthus quitensis” (planta antártica) que existe en el Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción fue el objetivo del proyecto que presentó la estudiante del doctorado en Ciencias de la Agronomía, Yadiana Ontivero Vasallo, al Décimo Sexto Concurso de Fondos de Apoyo a Tesis de Postgrado en Temas Antárticos del Instituto Antártico Chileno (INACH).

Con estos recursos la estudiante participó en la Expedición Científica Antártica, número 59, iniciativa en la que fue incorporada también, la estudiante de Ingeniería en Biotecnología Vegetal, Constanza Salgado, quien participó en actividades logísticas, que incluyó el muestreo en Punta Arenas y procesamiento del material.

De esta manera, y por el plazo de dos años, podrán financiar sus estudios, lo que les permitirá colectar muestras, publicar un artículo de investigación científica, asistir a congresos, así como también ampliar el conocimiento existente en el Laboratorio de Biotecnología y Estudios Ambientales del Campus Los Ángeles, realizando análisis de suelo y de plantas nativas de la Antártica.

La investigadora fue apoyada por la directora del Departamento de Ciencias y Tecnología Vegetal del Campus Los Ángeles, Dra. Marely Cuba, quien es profesora guía de la doctoranda y asistió con su asesoría y experiencia para la creación del proyecto. También, participa como colaboradora la directora del Centro de Biotecnología de la UdeC, Dra. Rosario Castillo, quien ayudará con el análisis hiperespectral de las semillas.

DESAFÍO ANTÁRTICO

La estudiante explicó que el viaje a la Antártica, entre el 17 de febrero al 5 de marzo, tuvo como finalidad obtener nuevos datos y muestras, ya que en el verano florece y produce semillas la planta antártica.

“Se ha dicho que con el cambio climático las poblaciones de esta especie han aumentado y nosotros nos preguntamos si esto se debe al efecto que tienen las alzas de las temperaturas en la estimulación de la reproducción o si se debe a una mayor capacidad germinativa de las semillas del banco del suelo dado por las nuevas condiciones. Por lo tanto, los muestreos en las islas antárticas y Punta Arenas permitirán compararlas con las poblaciones que tenemos en el laboratorio”, explicó Yadiana.

La investigadora estuvo en la Antártica durante siete días embarcada en la Karpuj desde donde accedió a todos los sitios de muestreo. “Me encantó el viaje, la tripulación fue muy atenta y fue muy especial ver por primera vez nevar y conocer pingüinos. Durante esos días recolectamos muestras de dos poblaciones de Colobanthus quitensis, una en Arctowski, Isla Rey Jorge donde está radicada la base polaca y otra en Península Byers en Isla Livingston. Además, en Punta Arenas se muestreó en el Norte en el Sector Laredo y en el Sur en La Marisma”.

Yadiana Ontivero destacó que la profesora Marely es la única que mantiene un banco de plantas fuera de la Antártica y que las reproduce. “Es por esta razón, que tomamos muestras de semillas de esta temporada y del banco de suelo, para estudiar en conjunto con las semillas que se producen en el laboratorio, donde analizaremos indicadores fisiológicos relacionados con el deterioro de éstas, su conservación y el cambio climático”.

Por su parte, Constanza Salgado Espinoza, dijo que “fue una sorpresa y me sorprendió mucho, porque es difícil que a un estudiante de pregrado le den este tipo de oportunidad para ampliar el área de aprendizaje. Cuando empecé a trabajar con Yadiana y la profesora Marely se me abrieron otro tipo de oportunidades, aprendizajes, visión y metas para el futuro. Me sentí muy valorada y afortunada de estar en las instalaciones del Instituto Chileno Antártico INACH en Punta Arenas. Fue una experiencia maravillosa e inolvidable. Conocí a colaboradores y aprendí mucho del trabajo que realizan personas con mucho conocimiento y sabiduría”.

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Constanza agregó que “fue un desafío y estuve súper nerviosa al principio, porque de partida fue mi primer viaje en avión. Al momento de ir a muestrear nuestras plantas fue muy distinto ver las plantas en terreno, porque son muy diferentes a las que tenemos en el laboratorio. Fue muy interesante ver el entorno de la planta, como se comporta, como es el clima allá. El trabajo posterior fue muy importante, porque debíamos cuidar las plantas, ya que es una planta extremófila, entonces había que mandarlas a Los Ángeles con todos los cuidados. Actualmente estamos limpiando las semillas, el trabajo in vitro, ver el proceso de germinación y cómo se comporta una planta de terreno a diferencia de las plantas de laboratorio que tenemos en el banco. Esta experiencia me motivó y ahora quiero seguir estudiando para poder asistir en otra ocasión a las Expediciones Científicas Antárticas del INACH. Además, estoy súper agradecida de la profesora Marely porque es exigente, motivadora, ha sido un apoyo fundamental en mi crecimiento como futura profesional”.