Alta convocatoria a primera edición de Expo Empoderadas

Desde las 10 de la mañana de la jornada del sábado, Los Ángeles se llenó de empoderamiento femenino en base a la primera edición de “Expo Empoderadas”. La iniciativa reunió a emprendedoras de diferentes rubros y expositoras de todas las edades para dar cierre al Mes de la Mujer en la capital provincial. Cabe destacar, que el evento también contó con la presencia de Belén Soto, quien es actriz y autora de dos libros basados en el feminismo y el amor propio; Y de Francisca Lavanderos, quien es Miss Chile 2022, candidata a Miss Mundo y piloto comercial. Las expositoras, que contaban parte de su trayectoria y experiencia mediante charlas, compartieron con la comunidad local. Paola Ortiz, concejala de Los Ángeles, compartió que “toda actividad que contribuya a visibilizar el rol de la mujer en la sociedad se valora. Esta es una muy bonita iniciativa que ha convocado a mucha gente, tenemos mujeres emprendedoras, que han desarrollado sus negocios desde cero y quienes cumplimos otros roles. Es una instancia para conocer historias de vida, opiniones, vivencias de mujeres desde diferentes ámbitos. De todas las edades. Fue un panorama para toda la familia”. A las palabras se sumó el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, quien comentó que “han querido hacer presencia dentro de este mes, que hemos considerado el mes de la mujer. Tiene como objeto destacar el rol de las mujeres en la comuna de Los Ángeles. Lo he señalado en varias oportunidades, si recorremos la historia cercana, hace muy poco que las mujeres tienen más derechos, más oportunidades. Todavía hay un camino importante por recorrer, hay desigualdad de remuneraciones, en el trato, las condiciones de pareja y violencia contra la mujer”. EN VOZ DE LAS PROTAGONISTAS Antonella Campos fue la más joven de las expositoras, quien fue representante de la cumbre internacional de nuestro país en “Con Causa”. “Tuve un proceso para llegar a Con Causa, desde muy pequeña fui muy diferente, tenía muchos miedos e inseguridades. Pero con el tiempo, decidí hacerme valiente y comenzar a hacer las cosas que me gustaban. Entre eso, llegó la oportunidad de participar en este encuentro internacional y fui la representante de Chile”. Motivando a los niños y adolescentes, Campos detalló que “primero hay que ser conscientes de que ser valiente, también tiene que ver con ser miedoso. La diferencia, es que una persona valiente, decide enfrentar estos miedos y creo que hay que tomar esa decisión y atreverse a hacer lo que nos gusta”. A su vez, Víctor Morales, profesor de Historia, Geografía y Economía del Liceo de Niñas, comentó que “tienen confianza en sus estudiantes, en este caso, se trató de un proyecto en el ramo de “Economía y Sociedad”, donde los estudiantes buscaban soluciones a los objetivos del milenio, siendo el principal, terminar con la pobreza”. Antonella Campos, junto a Enygger Sepúlveda y Gabriela San Martín, crearon un proyecto que solucionaba este proyecto a través de redes sociales y la tecnología, enfocado por, sobre todo, en los problemas que afectan a las niñas y mujeres. ALGUNOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRESENTES En el lugar, ocho fueron las emprendedoras presentes. Entre ellas, Majo Designs, que es liderado por Nicole Fuentes. “Soy autodidacta, todos los diseños son prácticamente hechos con tela reciclada. Trabajo con telas, seda y cuero”. Nicole está todos los viernes en Plaza Pinto por calle San Martín y en Instagram está como @majo._designs, donde puede realizar encargos de pedido con envío a nivel local y nacional. Otro de los emprendimientos fue La Bonita Tienda, a cargo de Jéssica Auad. Es una tienda que funciona de manera online en @la_bonitatienda y con un punto físico en la casa de emprendedores “Casa Club Pymes”. Se caracteriza por tener ropa oversize, que comprende tallas desde la S hasta una XXL, “que no vas a encontrar dentro del comercio tradicional, traigo solamente dos prendas por color, por lo tanto, también tiene un motivo de exclusividad. Son modelos novedosos, con tendencia juvenil y enfocados en el adulto joven”. Carla Saavedra, es dueña de Casa Jacinta Deco. “Mi tienda contiene principalmente productos de decoración, decohogar y textil. Lo más importante es que prestamos asesorías, tanto presenciales como online, la tienda física está en mi casa como showroom en Camino a Nacimiento, kilómetro 1 en parcela interior y también en Casa Milá, con un pequeño espacio en el segundo nivel. Hacemos reparto a domicilio, envío a regiones o las personas pueden ir directamente al showroom o contactarnos directamente por redes sociales”. Virginia Pulgar es dueña de Flamita, una pyme de velas artesanales decorativas y con diferentes aromas. El Instagram es @flamita.cl y a partir de abril, estará en Casa Lynch.