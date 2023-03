“Las mujeres somos mucho más de lo que la historia nos ha dicho que somos, y ojo que no tiene que ver con una guerra contra los hombres, sino básicamente volver o recuperar espacios que antiguamente los teníamos ganados”, este fue el mensaje en el Día de la Mujer, de Patricia Gómez Becerra, de profesión asistencia social, licenciada en Trabajo Social, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio en equidad de género, transmitiendo a sus estudiantes y entorno en general, la importancia de los cambios de paradigmas sociales.

“Se están abriendo las puertas para que volvamos a estar ahí, y hay que hacerlo, hay que modificar los paradigmas, hay que creer que las mujeres podemos estar en espacios de poder y decisión, pero no podemos hacerlo solas, necesitamos una estructura social que nos apoye”, remarcó.

FAMILIA MATRIARCAL

Patricia, quien hoy se desempeña como directora del área de Ciencias Sociales del Instituto Profesional Santo Tomás, nació el 2 de septiembre de 1974, casada con Boris hace 8 años y mamá de Pedro de 6 años.

Hija de María Victoria Becerra y Andrés Gómez Ríos, la menor de cuatro hermanas y orgullosamente integrante una familia marcada por mujeres. “Soy nacida y criada en Los Ángeles, provengo de una familia matriarcal, donde las mujeres si han sido muy importantes y un puntal muy fuerte dentro de mi familia. Mi madre siempre fue un referente, me transmitió la importancia de que como mujer, tenía que buscar espacios de validación, que las mujeres siempre de alguna manera estamos relegadas, muchas veces, a espacios domésticos y que teníamos la capacidad de buscar otros espacios”, contó.

Con esa inspiración, y el sentido de injusticia que le generó desde muy joven el rol olvidado de la mujer en la sociedad, la llevaron a interesarse por las temáticas de equidad de género. “Desde la adolescencia siempre me interesaron los temas de equidad de género, me llamó la atención las lecturas históricas que son muy potentes y muy poco reconocidas. Me causaba esa sensación de injusticia, que históricamente habiendo mujeres que han sido tremendamente importante, que han generado muchos hitos a nivel político, científico, histórico, la misma historia siempre las relegaba”, manifestó.

ESTUDIOS DE GÉNERO

En el transcurso de su historia personal y también, a propósito de la vida profesional, Patricia se fue internando en estas reflexiones, las que se hicieron más latentes en pandemia. “en el año 2020, me conmovió la cantidad de mujeres pidiendo ayuda, y denunciando violencia. Ahí es cuando te pones a pensar que hay detrás de todo esto, que sistema hemos construido que aunque haya encierro, estrés, no debería darse estos niveles de violencia tan grande”, relató.

Ese proceso de introspección, coincidió con que a nivel nacional su institución le solicitó trabajar distintas temáticas, de forma agrupada con distintas sedes a nivel país. “Nos agrupamos en el núcleo temático zona Sur Austral, desde Concepción a Punta Arenas, y escogimos los temas de género porque era importante conocer que estaba pasando. Comenzamos a trabajar con mis colegas de todo el país, y sentí la necesidad de prepararme para esto, porque aparte de mi conocimiento autodidacta, académicamente no tenía las herramientas a mi juicio. Así que en plena pandemia me tiré al agua y cursé un pos-título en estudios de género en la Universidad de Chile, y me gustó mucho, así que seguidamente hice un diplomado en Género y Violencia, en la misma casa de estudios, que me entregaron las herramientas para poder entender ciertos fenómenos”.

De esta manera, desde ese entender, es que Patricia apunta a un cambio cultural que se debe construir en conjunto, como sociedad. “Una mujer no puede lograr acceder por ejemplo, a ciertos cargos sino cuenta con las redes necesarias, si es madre por ejemplo, con sus hijos, o tener una salud mental adecuada, esta no es una lucha de mujeres, es una lucha social”.

ROL ACADÉMICO

Su ejemplo, dedicación y cercanía con sus alumnos la ha llevado a un sitial importante en su entorno académico, donde no solo es reconocida como una mujer inspiradora, sino también, como una profesional de excelencia. “Yo siempre transmito a mis alumnos que el trabajo social es vocación, y pasión, y me emociona mucho porque tengo alumnas, que hoy son mis colegas, mis pares, y me siento tremendamente orgullosa. Me dicen se te infla el pecho como pavo y es verdad, porque ver chiquillas que llegaron como pollitas en primero, y hoy las vez profesionales y exitosas, muy comprometidas con su trabajo, para mi es la mayor de las recompensas”, mencionó.

Paty Gómez, como es conocida por sus cercanos, se declara una mujer afortunada, ya que junto con tener una familia a la que adora, tiene una red de amigas de infancia a quienes admira profundamente. Asimismo, contó en el ámbito laboral cuento con grandes compañeras de trabajo, Karina Castillo Y Paz Aqueveque, que son fundamentales en el trabajo que desarrolla cada día y que se ha desarrollado en el ámbito de trabajo de género.

“El haber crecido junto a mujeres en distintos momentos y ámbitos de mi vida me ha permitido valorar y relevar el rol que cada una de nosotras desempeñan en la sociedad y el aporte que cada una entrega desde su historia y sus vivencias”, reafirmó.