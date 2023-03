Daniela Coronado, emprendedora: “La tierra es mi terapia”

“La tierra ha sido mi terapia”. Así lo señala Daniela Coronado, una mujer carismática, de risa espontánea y una energía inigualable, que tras perder su trabajo en pandemia, se reinventó cultivando su sueño, hoy llamado “Cambio Verde”.

“Yo nunca había estado sin pega y la pandemia me encontró sin trabajo. Fue ahí que comencé hacer almácigos, sin tener mucha experiencia. Empecé en mi patio y esta fue mi conexión con la tierra, porque igual sin pega, había incertidumbre, uno se pasa muchos rollos, pero fue mi terapia”, contó.

“Al poco tiempo tenía muchos, entonces comencé hacer trueques, en cajitas de tetrapack ponía una cantidad de plantines, y en redes sociales comencé hacer trueque. La gente me preguntaba cómo era eso, entonces yo les preguntaba que tenían ellos, y por ejemplo, me decían leña y ahí cambiaba eso por una cantidad de plantines”, explicó.

“Fue en ese momento cuando mi papá me regalo un frutero, que hizo él mismo, de madera. Yo le dije, oye te quedó súper lindo, igual él necesitaba hacer algo, fue así como le propuse que se viniera para Los Ángeles, y empezáramos a trabajar juntos, y ahí comenzamos un proyecto de un mini invernadero”.

En ese tiempo, comenzamos con cosas simples de cultivar, lechugas, espinacas, acelgas, trabajamos mucho, pero lo más lindo que lo hacíamos entre todos, en familia. Hicimos nuestros diseños, y desde ahí no hemos parado, ahora tenemos muchos modelos”, relata.

NACE CAMBIO VERDE

En esta alianza con su padre, quien hoy vive con ella, y el apoyo de su compañero de vida y su pequeño hijo, Daniela dio vida a Cambio Verde, un emprendimiento familiar, ecoamigable dedicado a fomentar el cultivo de hortalizas de uso común, a través de prácticos kits de huertos infantiles, mesas de cultivo, jardineras verticales y maceteros rústicos.

Asimismo, a través del trabajo de compostaje promueve el manejo de residuos orgánicos domiciliarios usando aquí su faceta de profesora. Lo hace sin costo, todos los sábados en la Plaza Pinto. “La Plaza Pinto es mi lugar, me encanta”.

“Cambio verde nace por el trueque solidario, mi compañero, Sergio, le puso el nombre, un amigo me dijo que le encantó y lo inscribió, yo le dije, que no tenía dinero y que no sabía si sería a largo plazo, porque igual yo quería buscar pega, pero él me motivó, me dijo que yo no lo veía en ese momento pero que eso podía hacerlo para siempre”, contó.

Agradecida de su amigo, hoy no busca trabajo como profesora, sino que ha crecido en su sueño, y prontamente tendrán un espacio de trabajo, en un lugar amplio donde no solo pretende vender sus productos, sino que también, enseñar a niños y niñas, y la comunidad en general, cómo cultivar, compostar y reciclar. “No puedo decir que no me gustaría tener un sueldo fijo, a todos nos agrada a fin de mes tener la platita segura, pero yo creo en Cambio Verde y vamos súper bien”.

UN CAMINO SUSTENTABLE

Daniela, quien es madre de Salvador de siete años y hoy espera su segundo bebé, confidenció que su emprendimiento tuvo una inversión inicial de $70 mil pesos, sin embargo, en su caso –mencionó- “los planetas se alinearon”.

En primera instancia, partieron con madera reciclada de pallets, y muy pocas herramientas, sin embargo, el año 2020 ganaron un capital Abeja, que les permitió impulsarse. “Compramos herramientas, el quincho de la casa se habilitó como taller. Aún tenemos el taller ahí pero esperamos pronto trasladarnos a Espacio Arrayán, un lugar donde vamos a tener el taller, pero también, la idea es poder abrirlo a colegios, para que los niños conozcan el cultivo y el compostaje, desde cero”, adelantó.

Posteriormente, postularon un proyecto Crece, que no ganaron, pero Daniela fue becada para realizar un diplomado en Economía Circular, en una Universidad Mexicana. “Esto fue mejor que ganar el Crece, porque aprendí mucho, yo veía tremendos proyectos en México, y me decía a mí misma, supieran que yo trabajo en mi casa, que mi proyecto es pequeño. Sin embargo, aprendí que mi proyecto no es pequeño, solo está partiendo”.

Actualmente, y gracias a su insistencia, si se adjudicó un proyecto Crece, con lo que pretende seguir consolidando su idea. “Emprender es complejo, porque uno tiene que hacer de todo, el tema financiero, el compostaje es la parte linda, pero también tengo que ver cómo vender, responder con sueldo, la administración. Pero hay que saber aprovechar las oportunidades, ser disciplinada, constante y apasionada por lo que uno hace”, aconsejó.

Hoy sigue con su idea en pie, junto al trabajador estrella de esta empresa, su padre Oscar Coronado, quien ha sido un pilar fundamental. “El hombre es trabajólico, yo todos los meses le digo que es el empleado del mes”.

¿Dónde encontrarla?

Cambio Verde trabaja en alianza con otros emprendimiento. Sus productos los puedes encontrar en www.cambioverde.cl o en las siguientes tiendas:

Sol Eco Vivero, en calle Urenda

Emporio Bureo Fernandoy, en Avenida Oriente

Pilari Huerto y Jardín, Camino a El Peral

Plaza Pinto, espacio abierto, todos los días sábados

Espacio Arrayan, camino a Nacimiento, sector las Violetas PRONTO