Sociable, amable y con grandes habilidades comunicativas. Así es Yessenia Mackay, una emprendedora angelina, oriunda de Quilleco y que ha logrado el éxito gracias a su -hoy empresa establecida- From Miami. La tienda partió hace cuatro años, mientras se encontraba embarazada de su segundo hijo; y hoy distribuye sus productos, de distinguidas marcas, en todo el país.

Las claves de su éxito, y cómo fue la decisión de dejar su trabajo formal para emprender, fueron parte de la entrevista con Mujeres de Impacto, de Diario La Tribuna.

“Yo partí temerosa, con mucha incertidumbre. Lo pensé muchas veces pero la verdad que lo único que puedo decir es que si alguien quiere realmente hacer algo, hay que atreverse y dar el mil por ciento. A nadie le va ir bien de la noche a la mañana, el éxito no está asegurado pero la constancia es fundamental, hacer las cosas con pasión y confiando en las capacidades que se tienen”, fue su consejo.

LOS INICIOS

Yessenia, es madre de dos hijos, Julián de 3 años, y Matilde que tiene seis años. Vive con su esposo Felipe, y en conjunto conforman el equipo From Miami. Es oriunda de Quilleco, estudió como primera carrera Turismo, lo que le permitió desarrollar su carrera profesional en distintos hoteles de Los Ángeles, estudiando -mientras trabajaba- Ingeniería en Administración de Empresas.

“Partí trabajando como recepcionista, pero siempre sentí que el área comercial era lo mío, la venta. Antes de la pandemia, siempre compraba algunas joyas y vendía, desde el colegio que era emprendedora en ese sentido”, confidenció.

Fue así, como en octubre del año 2019, y mientras esperaba a su segundo hijo, comenzó el camino de empresaria. “Un día, con siete meses de embarazo de Julian, estaba viendo un matinal y una persona empezó hablar de las importaciones. Cómo hacerlo, y cómo así se podía generar dinero adicional. Me contacté con ella, y empecé a importar. Me acuerdo que tenía 500 mil pesos ahorrados en una cuenta y con eso partí, esa fue mi primera inversión”.

Yessenia dijo que tras realizar la inversión, se creo el logro y una cuenta de instagram. “Ni siquiera sabía usarlo (el instagram) porque en ese tiempo era más el Facebook, pero empecé a meterme en el tema, y también a estudiar de importaciones. Cursos online, algunos gratis, otros que eran pagados, porque no es llegar e importar”. (N.D.R Hoy su instagram tiene casi 24 mil seguidores)

“LA PANDEMIA ME BENEFICIÓ”

Tras dar los primeros pasos, detonó la pandemia en el país, que en el caso de From Miami, fue beneficiosa. “Cuando comenzó la pandemia me impulsé mucho más, ya que las personas tenían recursos, compraban y vendían, y a muchas personas así como a mi les fue muy bien. Puedo decir que la pandemia me benefició, yo tenía la tienda en la casa y enviaba mucho a regiones”, dijo.

“Mucha gente no salía, no iba al mall, compraban todo online. Llegué a preparar más de cien paquetes de envío en una noche, y estamos hablando que un producto te puede costar de 20 mil hasta 250 mil pesos, incluso más, la pandemia fue un acierto para From Miami”.

Yessenia dice que fue un periodo de mucho trabajo, donde Felipe, su esposo, fue un gran socio y partner. “Yo sin Felipe no hubiese sido nada, él deja los envíos, en la pandemia hacía las entregas a domicilio. Sin él, no lo hubiera logrado. Todos necesitamos un apoyo, y Felipe ha sido fundamental”.

“ADIÓS AL TRABAJO FORMAL”

Sobre su decisión, de dejar su trabajo formal, y continuar dedicada 100% a su emprendimiento, Yessenia indicó que fue la mejor decisión. “Yo tenía que volver a trabajar al hotel, pero estaba aún el tema de la pandemia, y me estaba yendo tan bien, que decidí renunciar. En el hotel, estaba en el área Comercial, era comisionista y sin eventos no iba a tener tanto movimiento. Así que decidí darle con todo a mi emprendimiento. Y sabes fue una muy buena decisión haber renunciado”.

Yessenia dice que trabajar para uno, marca la diferencia, y resalta la posibilidad de manejar sus propios horarios, adecuar los tiempos y sobre todo, tener una holgura económica -que en su caso- le ha permitido no sólo crecer como empresaria, sino también viajar. “Cuando es algo tuyo, uno le pone más power y corazón para que todo salga bien, no es lo mismo cuando uno trabaja para una empresa que no es la tuya, donde aunque des el mil por ciento, siempre hay momentos en que no te sientes reconocida, o valorada. En cambio, acá uno disfruta cada momento, y cada instante porque es tuyo, porque si no lo haces, no vendes y no generas, es por la razón o la fuerza (ríe)”.

“Ahora, si tuviera que pensar en algo negativo, la verdad no sé. De momento lo veo todo bien. Porque aunque después de la pandemia hubo una baja en ventas, siempre me estoy renovando y siempre tengo algo nuevo que ofrecer a los clientes”.

“Es un trabajo que me da más holgura económica que antes, hemos viajado dos veces a Miami, hemos disfrutado y con mi trabajo anterior no hubiese podido hacer esto, tal vez ni hubiese pensado en viajar a Miami”, valoró.

“Lo mío es la cartera”

Finalmente, en relación a lo que ofrece From Miami, Yessenia señaló que son productos de marcas, principalmente, carteras que siempre han sido su gran pasión. “Siempre me gustaron las carteras de marca, y en Los Ángeles no había algo donde comprar una buena cartera de marca, uno compraba por internet o en Concepción, pero no hay variedad. Las marcas que yo traigo, hay una o dos que están en Concepción, el resto no está. Yo dije, Los Ángeles necesita algo así, y tengo muchos clientes de Los Ángeles”.

Junto a ello, ofrece relojes, ropa, cinturones, zapatillas, billeteras, entre otros; todo de las marcas más reconocidas y distinguidas a nivel mundial, y distribuye en todo el país.

El sueño futuro, es tener sucursales de From Miami, en el país, porqué no, dijo. “De Concepción y Viña me han pedido franquicia, y me invitaron a instalar un punto de venta en el Marriott en Santiago, entonces, porqué no, si todo lo que he soñado lo he ido cumpliendo”, finalizó.

La clave del éxito, su constancia, y el apoyo -agradeció- de todas y todos sus clientes, que desde el comienzo confiaron en su emprendimiento.

DÓNDE UBICARLA

Tienda: Unimac, Marconi 1177, interior

Instagram: @frommiamila