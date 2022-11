Mujeres y arte: La importancia del rol femenino en la gestión cultural de Biobío

De acuerdo al informe “Estadísticas Culturales. Informe Anual 2020”, realizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hubo una caída en el desarrollo de los espectáculos públicos presenciales, mientras que se registró un mayor uso de las plataformas digitales.

Otro dato relevante que entrega el mismo informe del año 2019, el 50.1% de las matrículas de carreras de pregrado en formación artística, cultural y patrimonial al año 2019 son mujeres.

En conversación con Empoderadas, a través de radio San Cristóbal, Javiera Matus de la Parra Torres, gerenta de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, analizó el ámbito de la reactivación cultural en la provincia y la importancia del rol femenino en este proceso.

Comenzó detallando que “ha sido muy intenso, con momentos de mucha alegría de poder reencontrarnos. En el caso nuestro nos entregaron el centro cultural en plena pandemia, entonces es un lugar que está muy bien habilitado para recibir las artes de todas las ciudades y actividades en general. No lo pudimos abrir de inmediato, pero ahora estamos en una marcha blanca, donde hemos podido abrir las puertas hace varios meses con la reciente noticia de que se levantaron algunas de las restricciones sanitarias”.

En la misma línea, agregó que “creo que las audiencias están volviendo de a poco a los espacios de manera paulatina. No es que se hayan abierto los teatros y la gente se aglomeró en las puertas porque aún hay un poco de temor. Creemos que estos dos años de pandemia fue un retroceso importante en cuanto a la fidelización del público. El impacto fue muy dañino, pero estamos trabajando entre todos y todas para revertir esta situación”.

Respecto a la participación femenina en el sector, Matus de la Parra indicó que: “Es fundamental. Yo creo que el sector cultural es movido principalmente por mujeres. Particularmente, en la Corporación, el equipo es mayoritariamente femenino y las jefaturas también. La mayoría de las mujeres acá tenemos hijos e hijas, y eso significa optimizar nuestros tiempos y en muchos casos ayudarnos entre nosotras como colegas en el cuidado los días sábado y domingo. En cultura nosotros trabajamos 24/7, de hecho, lo fuerte de nuestro trabajo empieza después de las 6 o 7 de la tarde, cuando la gente sale del trabajo. Por distintos motivos a veces nos sucede que tenemos que estar con nuestros hijos y tenemos mucho apañe y ayuda entre las colegas. Llevamos muchos años trabajando juntas, por lo tanto, hemos visto el proceso de embarazo y luego la maternidad. Lo conversamos mucho en el equipo porque la mayoría tenemos hijos pequeños todavía, pero a la vez tenemos un trabajo que es muy exigente en el horario”.

En cuanto a su experiencia personal liderando la Ccmla, la gerenta contó que “este es el octavo año que estoy a cargo de la dirección de la corporación. Cuando llegué era una institución incipiente con toda la voluntad de sacar este proyecto adelante. De a poco empezamos a formar equipos y somos principalmente mujeres. Desde la gestión cultural yo creo que a diferencia de otros rubros creo que las mujeres si son bien valoradas. Dentro de la provincia hay importantes gestoras y trabajan fuertemente para el desarrollo cultural de la provincia”.

En cuanto a los próximas iniciativas que está llevando a cabo la corporación, indicó que “actualmente estamos con el ciclo de teatro provincial que es un ciclo donde levantamos propuestas escénicas de la provincia de Arauco y Biobío y las mostramos en Concepción, principalmente porque falta una vitrina para visibilizar el trabajo creativo en cuanto a las artes escénicas que se hace fuera de Concepción. Hicimos tres funciones y terminamos el sábado. Nos fue muy bien en convocatoria y las compañías quedaron muy contentas, y vamos a estar en Artistas del Acero, jueves y viernes a medio día. Este lunes inauguramos en encuentro regional de artistas visuales y acción creativa, y además estamos finalizando un ciclo de talleres de fomento lector que es para padres, madres, cuidadores, niños y niñas. Por otro lado, se viene un seminario de gestión cultura que tiene que ver con formación de audiencias y públicos empezando diciembre. También tenemos unas acciones en el ámbito de la música, se viene la gala anual del Ballet Municipal de Los Ángeles, es un hermoso espectáculo que se presenta poco en el año porque requiere de mucho trabajo, vamos a tener funciones el viernes y el sábado de esta semana en el teatro municipal”, entre otras actividades.

A modo de llamado a las otras mujeres del sector de la cultura, expresó que “las invito a seguir empoderándonos. Hay mucho por hacer, y en este rubro las mujeres las llevamos bastante. La idea es colaborarnos, trabajar en red, ser sororas dentro de nuestro mismo ámbito laboral. Yo creo que no hay gestoras culturales que no les gusta lo que hacen. Nadie que trabaja en cultura lo hace por obligación, porque es un trabajo mucho más de entregar. Me siento muy orgullosa de las colegas gestoras en Biobío”.