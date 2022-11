Con una energía desbordante y dando cuenta de la variedad de perfiles que hoy forman parte de su esencia de mujer, la antropóloga Dafne Alumine Taropio Jerez, visitó el programa Mujeres de Impacto de radio San Cristóbal, oportunidad en la que abordó detalles de su trayectoria profesional y académica, además, de detallar el trabajo que realiza como profesora de danza primal, coach transpersonal y astróloga.

Precisamente, en este ámbito es que Dafne entregó un mensaje tanto a hombre y mujeres, a “danzar en conjunto, en armonía y respeto para avanzar en un mundo mejor”.

ANTROPOLOGÍA E INTERCULTURALIDAD

Dafne Alumine Taroppio Jerez, es antropóloga de profesión, académica, investigadora, y escritora, estudió en el liceo Alemán de Los Ángeles, para luego cursar su carrera en la Universidad Católica de Temuco-Chile “Mi mamá es antropóloga, y la verdad que siempre quise estudiar antropología, desde chica, siempre me imaginaba viajando, estando con distintas culturas, conociendo gente diferente, eso me encanta. Desde chica me imaginaba como Indiana Jones, y la verdad que Temuco era mi opción porque ahí se trabaja todo el tema de interculturalidad”.

Posterior, a su paso por la universidad, Dafne decide ahondar más en su pasión por el trabajo con pueblos originarios, y se va a realizar un Doctorado en Educación en la Universidad Nacional de Cuyo-Argentina.

“La propuesta para quedar en doctorado fue precisamente educación intercultural en las comunidades pehuenches de Alto Biobío. Yo siempre he dicho que Alto Biobío es uno de mis lugares preferidos del mundo, mi mamá trabajaba ahí, desde muy chica tengo contacto con la zona, y mi trabajo busca en parte devolver ese conocimiento y todo lo que me han entregado. Porque tú me llevas, con mi mate, estar con las ñañas, en el fogón, y es toda la felicidad que necesito en el mundo”, remarcó.

Cabe indicar, que todo el trabajo de investigación, Dafne lo ha compartido a través de la enseñanza, como académica en distintas instituciones de educación superior de la provincia, siendo la temática de género, diversidad cultural, interculturalidad y desarrollo personal, sus principales focos.

EMPRESARIA Y HEAD TRANSPERSONAL

Junto con el desarrollo de su trabajo profesional, con una fuerte inspiración de su madre; con quien también escribió el libro “Pewenentu”, cosmovisión, seres sobrenaturales y rituales de la cultura pewenche; Dafne se ha desarrollado en el ámbito de la psicología transpersonal, herencia de su padre.

Actualmente, es head de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral con Sede en América Latina (Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México) y España; y en los próximos meses –a petición de su padre- se hará cargo de la dicha escuela.

Paralelamente, pertenece a la RedBOW de Mujeres Empresarias en Chile que apoya el avance de una mayor incorporación de mujeres a directorios y cargos de alta dirección tanto en el sector público, como privado.

Es profesora de Danza Primal o movimiento primordial, poderosa herramienta de trabajo grupal-corporal-energético. “La danza primal es recordar lo perfecto que somos los seres humanos, se hacen ejercicios individuales y grupales, ha sido una de las mayores bendiciones que ha llegado a mi vida desde muy joven”, confidenció.

Es coach, Instructora de yoga, terapeuta floral y astróloga.

SU FAMILIA

Dafne nació en Mendoza, Argentina, mamá chilena – papá argentino, es la mayor de seis medios hermanos paternos, que viven todos en Argentina. Por parte de mamá, es hija única.

Es casada, con Felipe Alveal, y tienen tres hijos, Lourdes de 18 años, Juan Diego de 10 y Rosario de 4 años. Su mayor pasión es viajar, conocer distintas culturas, rituales, comidas, entre otros. Todo ello lo realiza gracias al apoyo permanente –contó- de su familia, con quien recorre también, gran parte de los lugares que le ha tocado visitar. “Yo creo que mi familia me ha dejado ser, porque la vida es ahora, hay que saber vivir el presente, el futuro no lo sabemos”, fue su gran reflexión al consultarle sobre como compatibiliza su rol de madre y de profesional.

