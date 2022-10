Myriam Quezada: “Las mujeres tenemos que atrevernos asumir nuevos desafíos”

“Ser autoridad no es tan terrible, las mujeres tenemos que atrevernos a asumir desafíos y participar en la vida pública activamente”. Estas fueron parte de las declaraciones de Myriam Quezada Pérez, reconocida líder política de la provincia de Biobío, quien estuvo repasando detalles de su trayectoria y de su vida personal, tras algunos meses lejos de los cargos públicos

Quezada fue invitada al programa Mujeres de Impacto, de radio San Cristóbal, iniciativa que es financiada gracias a un proyecto presentado al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y tiene como objetivo –precisamente- ser un espacio que aporte información y promueva los liderazgos femeninos en el ámbito público y privado.

En la ocasión, remarcó que es importante entender que entre hombres y mujeres podemos construir una sociedad mucho más justa, igualitaria, solidaria. “No quiero ser presuntuosa pero las mujeres tenemos todas las condiciones para asumir múltiples tareas, incluso a veces más que los hombres, así que hay que atreverse asumir distintos cargos, y en conjunto desarrollar una labor de bien común”.

LA PRIMERA GOBERNADORA

Miriam Quezada Pérez fue la primera gobernadora de la provincia de Biobío, única en el cargo bajo esa denominación, nombramiento que se dio en el gobierno de Ricardo Lagos.

Fue su carisma, cercanía con las personas, capacidad de trabajo y una connotada trayectoria en servicios públicos, como Integra y Prodemu, la que la pusieron como una carta fuerte para asumir dicho cargo, en tiempos donde los liderazgos femeninos eran muy escasos en la política.

Tanta era la incertidumbre que giraba en torno a si lograría llegar a la gobernación provincial, que incluso fue seguida por los periodistas, desde su trabajo a la casa, el día de la ratificación. Así lo recuerda Myriam, al recordar esos días esos remarcando que “nunca me lo imaginé”.

SU NOMBRAMIENTO

“Tengo muchas anécdotas estos días previos al nombramiento. Todo el mundo me aconsejaba que no me mostrara tanto, que era aconsejable que estuviera menos visible. Recuerdo que había una actividad en el hospital y yo hice caso, y llegué calladita y me senté, estaba ahí cuando el ex senador Mario Ríos Santander dijo: ‘quiero saludar a la directora de Prodemu, y futura gobernadora de la provincia de Biobío´, ahí me dije a mi misma: hasta aquí no más llegué”.

“La verdad yo no sé si esto fue un impulso o no, pero a los días se dio el nombramiento. Yo estaba en Prodemu, y desde las cinco de la tarde empecé a ver periodistas afuera, estaba ya casi cerrando mis labores, y me puse nerviosa, no sabía la verdad, me preguntaba a mí misma, será o no, porque era difícil, nunca se había pensado en una mujer para la provincia. En un momento, llegó un llamado telefónico del Ministerio del Interior, muy escueto, me dicen usted es la nueva gobernadora de Biobío, y yo quedé ahí, y ahora que hago. Así que tomé mi autito y me fui a la casa, bueno luego los periodistas llegaron allá. Fue un momento intenso, impactante pero mi familia me estaba esperando, Víctor (esposo) siempre fue muy apoyador, así que con el respaldo de la familia el nerviosismo fue pasando y asumimos el cargo”.

Un cargo que fue el comienzo de una dilatada vida pública, con muchas reuniones, intensa agenda de trabajo y propósitos encomendados por el presidente de la época. Todas acciones que Myriam desarrolló impecablemente, dejando un sello que le permitió seguir firme en la política, por muchos años.

CARGOS PÚBLICOS

Militante del partido radical, tras su paso por la Gobernación Provincial, Myriam fue concejala por Los Ángeles, por cuatro periodos consecutivos, siempre obteniendo un gran respaldo ciudadano. Tanto así, que buscó también la alcaldía de la ciudad, a la que finalmente no se pudo postular, por una decisión de partido que, según comentó en el programa radial, se debió mayoritariamente a temas económicos. “Yo estaba muy consiente de mis limitaciones, que principalmente, fueron económicas. Pero ahí era mi lucha y mi fuerza todo el tiempo, porque veía que a veces algunos no tenían ni finalizados su enseñanza media pero tomaban cargos, básicamente por ser hombres, entonces yo comencé a manejar esto, y siempre levantaba la mano y decía, yo a la mesa, incluso fui precandidata a diputada, porque yo lo dije, bueno finalmente lo importante es que se abrieron espacios para que vieran que las mujeres tenemos la capacidad de desarrollarnos en un cargo político”, relató.

Hace algunos meses, y tras sufrir un cáncer, decidió alejarse de la vida pública aunque sigue ligada a la política a nivel más general.

MUJER LUCHADORA

Myriam desde muy joven se caracterizó por ser impetuosa y luchadora, proveniente de una familia tradicional, siempre quiso romper esquemas apuntado a la equidad de género.

Tanto así que en su familia inculcó a sus hijos e hija, valores propios de esta premisa lo que le permitió –a su juicio- poder desarrollarse en lo profesional y político.

Egresada de leyes, Myriam es casada con el abogado Víctor Muñoz, quien fuera Consejero Regional. Juntos comparten su amor por el servicio público, son compañeros de vida desde hace 40 años, padres de tres hijos y abuelos chochos de cuatro nietos.

Actualmente, ya retirada de los cargos públicos, está dedicada a cuidar a su madres, disfrutar de sus hijos y nietos, compartir con su esposo, y por cierto, recuperándose del difícil momento de salud que atravesó. “En este minuto estoy disfrutando de mi zona de confort, disponiendo de mis tiempos pero tampoco tan alejada de la vida política a nivel general. Estoy apoyando en temas jurídicos a mi esposo pero todo tranquilo, sin sobreexigencias”, finalizó.

