Ex dirigente estudiantil expresa su preocupación por el CAE

Las declaraciones del Presidente Boric respecto a que “el proceso de condonación del CAE puede tener diferentes mecanismos” y que “la primera prioridad es la reactivación educativa”, no fueron bien recibidas por Osvaldo Azócar, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FeUdeC) Los Ángeles en el periodo 2020-2021.

Azócar detalló que “condonar el CAE requiere de un presupuesto gigantesco, pero que se señale en las últimas declaraciones que ya no va a estar en las prioridades lo encontramos lamentable, porque una de las principales campañas que señaló el Presidente y por la cual tuvo apoyo del movimiento estudiantil para la segunda vuelta, fue que entre sus propuestas estaba condonar el CAE”.

A lo anterior, el ex dirigente de la FeUdeC agregó que “hoy en día quienes de manera más urgente necesitan que se condone esta deuda son las personas que no están al día, porque quizás muchos no tienen estabilidad laboral y deben tomarse las directrices necesarias para comenzar a condonar su deuda”.