Estudiantes retornan a clases en toda la región del Biobío

El año escolar 2023 inició oficialmente el 1 de marzo, siendo el ingreso de los estudiantes fijado para el pasado viernes. No obstante, ayer fue el primer lunes en que se impartieron clases dentro de Biobío, mismo motivo por el cual fue denominado por algunos como el “Súper Lunes”, día que marcó el inicio de un nuevo año estudiantil y laboral para la gran mayoría de personas que componen el sistema educacional chileno.

Sin ir más lejos, durante este lunes Gabriel Boric, Presidente de la República se hizo presente en la localidad de Punta Lavapié, perteneciente a la comuna de Arauco, para dar el ‘vamos’ al año escolar 2023. Instancia en la que destacó: “Era tremendamente importante que las clases empezaran en marzo, y hoy puedo decir con certeza que las clases, en todas las comunas afectadas por el incendio, van a partir durante la primera quincena de marzo”.

APRECIACIONES EN BIOBÍO

En conversación con diario La Tribuna, Elizabeth Chávez, seremi de Educación del Biobío, aseguró que este lunes “entraron a clases los 449 establecimientos que faltaban, donde asisten más de 33 mil estudiantes, más los 652 establecimientos que abarcaban alrededor de 215 mil estudiantes”. Cifras que permiten dimensionar el panorama educativo dentro de la región del Biobío.

Lo que a su vez fue complementado señalando que a nivel de la provincia de Biobío son 75.470 los estudiantes matriculados en establecimientos educacionales (no incluye establecimientos particulares pagados).

Por otra parte, en el inicio de este nuevo año escolar, Chávez comentó que se han aplicado nuevas medidas para garantizar un ambiente próspero para el aprendizaje. Destacando, entre las estrategias, la flexibilización horaria en el ingreso a clases en algunas comunas como Concepción y Chiguayante. Esto a raíz de la situación que afecta al puente ferroviario Biobío que se encuentra en reparación y que impide un desplazamiento expedito por parte del Biotrén para los estudiantes.

A su vez, se detalló que: “La segunda medida tiene que ver con garantizar el acceso de los estudiantes a su colación en el horario que estime conveniente el establecimiento educacional, lo que está coordinado con Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas)”.

En el mismo sentido, otra de las estrategias guarda relación con el inicio tardío del año escolar en las comunas de Coronel, San Pedro de la Paz y Santa Juana, el cual está fijado para el 13 de marzo. Esto se basa en que “se están habilitando los lugares donde los niños van a cumplir con su proceso educativo. En algunos son iglesias, en otros son sedes sociales (…) Otros en sus respectivos colegios porque los daños fueron menores”, explicó la seremi.

No obstante, la representante de la cartera de Educación aclaró que esta decisión no implica que los colegios afectados finalicen el año desfasados, “ya que cada establecimiento tiene que hacer un plan educativo de recuperación de las horas que no serán impartidas en un comienzo”.

En otro punto, Chávez comentó que se ha instruido a los “sostenedores de las once comunas afectadas a que no se exija el uniforme escolar. Como Ministerio de Educación no exigimos uniforme escolar, pero esa es una decisión que toma el sostenedor o el director del establecimiento educacional con la familia”. Todo esto en el contexto de los incendios que afectaron gran parte de la región del Biobío.

Por último, la seremi dejó un llamado a la comunidad en lo que es la primera semana oficial de clases 2023: “Para nosotros es sumamente importante el inicio escolar en las fechas adecuadas, solamente se hacen excepciones por contingencia. Tenemos un plan de reactivación educativa que contempla que los niños estén en el colegio, la presencialidad es importante. Como llamado a la familia quiero manifestar que envíen a los niños a la escuela, es el lugar donde van a aprender”.

