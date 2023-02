En la escuela rural de Dollinco, en Nacimiento, los ministros de Desarrollo Social y Obras Públicas compartieron cifras preliminares de las afectaciones por los incendios forestales, y acompañaron a las autoridades locales en la entrega de una mochila de emergencia para los niños y niñas de la comunidad escolar.

Al respecto, el alcalde de la comuna alfarera, Carlos Toloza, señaló que “nos hemos reunido junto a los ministros, delegadas y seremis en la escuela Dollinco frente a un incendio que aún no ha sido contenido. Hemos estado saludando a niños, niñas y adolescentes que han sufrido con esta catástrofe. Hemos tenido una actividad lúdica para mitigar el dolor que está viviendo”.

Dentro de la reunión, también se trataron temas referentes al estado de la comuna y sus necesidades específicas. “Nuestra comuna se compone de más de 90 mil hectáreas y tenemos alrededor de un 70 por ciento consumido por las llamas. Estos días han sido muy dolorosos para nosotros como nacimentanos”.

Toloza recalcó su confianza en el Estado, las instituciones, las empresas y las autoridades para poner en pie la comuna nuevamente. “Con la ayuda de todos y todas lo vamos a hacer”.

“SACAR ADELANTE NUESTRA COMUNA”

Asimismo, como ha mencionado en oportunidades anteriores, el edil de Nacimiento solicitó al Gobierno y en este caso, con la presencia de los ministros, a que “no nos dejen solos. No solo a nuestra comuna, sino a todas las que han sido afectadas por los incendios”. Vidas humanas y alrededor de 150 viviendas, 8 puentes, cuatro sedes vecinales, iglesias, bodegas entre otras infraestructuras, es el catastro que el alcalde entregó referente a los incendios forestales ocurridos en su zona. “Hay un dolor muy inmenso en los campesinos, confiamos en Dios en que podremos salir de las cenizas. Nos reuniremos de manera privada en mesas de trabajo para poder coordinar los lineamientos y así poder sacar adelante nuestra comuna”.

La prioridad en cuanto a las necesidades de la comuna es la contención de las familias, según detalló Toloza. Entregar agua en sectores rurales tras la destrucción de los pasos del recurso hídrico potable, alimentación, forraje para los animales, son parte de la carta de elementos esenciales entregados por la municipalidad a las personas damnificadas.

POLÉMICA POR AUSENCIA DE GOBIERNO

Hace algunos días, el alcalde Carlos Toloza criticó la falta de apoyo gubernamental, argumentando que la ayuda llegó tarde y que “el Presidente estuvo en Concepción, llegando a Santa Juana, pero yo estoy a 40 kilómetros de esa comuna”.

El panorama fue muy diferente para el edil, quien recalcó que es muy responsable en sus dichos. “Critiqué desde el día uno que me sentía solo, pero hoy no es tiempo de pelear, es tiempo de construir. Todos juntos vamos a levantar nuestra comuna, el Gobierno solo no puede, confío en las alianzas y necesitamos de todos y de todas”.

¿POR QUÉ CARRIEL SUR Y NO MARÍA DOLORES?

En otra materia, hace algunas semanas dispositivos aéreos C130 llegaban al aeródromo María Dolores en la capital provincial. Incertidumbre existía al respecto del uso de las pistas de emergencia, ya que su habilitación había sido pensada para el combate de incendios forestales por su posición estratégica para la región y la provincia de Biobío.

Ante ello, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, aclaró este punto, indicando que la decisión fue meramente por la capacidad de los aviones, ya que estos eran de mayor tamaño. “Hacer una operación de naves mayores no fue algo fácil, hay que considerar que estos aviones necesitan pistas de larga extensión, el aeropuerto Carriel Sur lo tiene. Tenemos que concentrar piscinas de abastecimiento de agua, servicio de Bomberos y Conaf; también un arranque especial de agua de mayor presión para reducir los tiempos. Entonces, para naves mayores Carriel Sur fue la ubicación más adecuada”.

El ministro de Obras Públicas no descartó el uso de otros aeródromos como María Dolores para naves menores. El objetivo principal, según detalló, es utilizar toda la capacidad disponible para hacer frente al fuego.