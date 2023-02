Para entregar cifras y una respuesta concreta a la comunidad de los establecimientos educativos afectados por los incendios forestales, llegó ayer a Concepción el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

La autoridad arribó a Biobío para sumarse a la mesa de trabajo ya establecida en la zona, siendo parte del plan de acción que hace pocos días entregó el subsecretario de Educación, Gabriel Bosque, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia y la seremi de Educación, entre otras autoridades.

El ministro consideró las principales interrogantes de las familias: qué medidas de recuperación se aplicarán en las escuelas afectadas y cómo se resolverá la incertidumbre de los estudiantes a pocas semanas del inicio del año escolar 2023.

Ávila no descartó aplazar el comienzo de las clases en marzo, pero enfatizó que lo ideal y parte del objetivo que buscan alcanzar pese a la emergencia, es que todos los estudiantes puedan ingresar el primero de marzo a sus respectivos establecimientos. “Lo importante, y se lo he señalado a todos los alcaldes en los Cogrid en los que he estado, es llegar el primero de marzo con un espacio educativo para todos los niños, pero lo que no podemos hacer es empezar a flexibilizar si partimos el 10 o el 15 de marzo, en ningún caso”.

En tanto, junto a Camila Arroyo, directora general de Junaeb, señaló que los beneficios alimenticios se extenderán para ir en apoyo de las escuelas que se encuentren en funcionamiento.

TRABAJO EN TERRENO

Durante los próximos días, el ministro de Educación recorrerá los diversos puntos afectados en la región del Biobío junto a la seremi de Educación, Elizabeth Chávez.

Se anunció que trabajarán en terreno en sectores rurales, y visitarán los sectores donde hubo pérdida de escuelas para realizar levantamientos de información que permitan catastrar de “manera real” las afectaciones por los incendios forestales. “Recorreremos la región para acompañar a las comunidades”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló a través de redes sociales que si bien la prioridad del Gobierno es combatir los incendios y salvar vidas, “también es importante la presencia del Estado en las zonas donde hay comunidades afectadas”. Agregó que su visita y posterior levantamiento de datos, será una de las principales herramientas para dar inicio al año escolar 2023.

ESCUELAS HABILITADAS COMO ALBERGUES EN BIOBÍO

Dentro de su recorrido, Marco Antonio Ávila también informó acerca de los establecimientos educativos que están siendo utilizados como albergues para los damnificados o futuros evacuados de la emergencia.

Estos espacios en la provincia de Biobío están ubicados en las siguientes comunas: