Este martes 3 de enero, de acuerdo al calendario oficial del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), se conocieron los resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), evaluación que ha mutado los últimos años en contenido y técnicas de aplicación.

Fue así como tres estudiantes de la ciudad de Los Ángeles obtuvieron la puntuación máxima, es decir, mil puntos, en la prueba de Matemáticas, quienes recibieron la distinción a las Trayectorias Educativas, reconocimiento que entrega el Ministerio de Educación por los logros alcanzados en diferentes contextos económicos y territoriales.

MÉTODO Y ORDEN

Joao Tomás Gatica Lorenzo, de 18 años, egresado de cuarto medio del Colegio Alemán de Los Ángeles manifiesta que la planificación, el método y el orden resultaron preponderantes en su fase de preparación. “Es una nueva prueba dentro del modelo educativo pero no fue una prueba que especialmente uno consideraría complicada. Igual me preparé bastante para esta prueba, estuvo muy completa en cuanto a contenidos y me pareció muy bien que las hayan separado en matemática 1 y 2”.

La prueba de matemática en la PAES fue dividida en dos, donde la 1 aborda asuntos básicos de la materia, que sin útiles para la vida diaria y para desempeñarse en cualquier ámbito, mientras que la segunda evaluación matemática que es electiva se enfoca en contenidos específicos necesarios para cualquier carrera relacionada con ciencias o ingeniería.

Joao cuenta que no hay secretos en su preparación para rendir las pruebas, pero sí realizó un preuniversitario y usó un método de estudio muy ordenado, con horarios determinados de las actividades por hacer en la semana contenidos en una rigurosa agenda.

“Tengo mis hábitos de estudio que siempre me han sido fieles pero el estudio nunca me impidió hacer actividades que me gustan, aunque es verdad que me tuve que restar de juntas con amigos o fiestas, ya que me encontraba muy enfocado en la preparación de la prueba”, relató Joao.

Según su testimonio siempre se mantuvo motivado, creyendo que hacer este esfuerzo es algo que le servirá toda la vida.

Con siete años de edad, Joao llegó desde Santiago Silva al Colegio Alemán donde culminó sus estudios de enseñanza media este 2022.

Sobre sus proyecciones a futuro, Joao comentó que “quiero ir a la universidad a estudiar medicina, que es una carrera que personalmente me gusta mucho debido a que en mi vida siempre he tenido contacto con médicos y he visto distintas realidades de personas. Ver cómo trabajan los médicos y enfermeros es algo que me gustó mucho y poder ayudar a la gente”.

Respecto a su futura casa de estudios, reconoció que le gustaría estudiar en una universidad pública “me gustaría mucho entrar a la Universidad de Chile, donde tendría que trasladarme a Santiago, y la otra opción es la Universidad de Concepción que me queda más cerca, también me gusta la Universidad Austral de Valdivia y la Universidad Católica”.

Joao se enteró se sus resultados a través de un llamado telefónico por parte del Ministerio de Educación donde lo felicitaron y anunciaron el logro obtenido: Mil puntos en la prueba de matemática 1, reconocimiento que fue motivo de alegría para él, para su familia y cercanos.

Tras ser consultado por algún tip que daría a las nuevas generaciones, Joao dijo que “usen la regla del 1% que saqué de redes sociales, y se basa en ser mejor un 1% cada vez, luchar con uno mismo para ser mejor que la semana pasada o mes pasado y al transcurso del tiempo uno puede ser hasta un 200% mejor que el año pasado. Es una regla que sirve mucho y ayuda a enfocarse para lograr las metas”, declaró.

LOS ENAMORADOS

Gabriela Belén Hernández Salamanca de 18 años, egresó de cuarto año medio del Liceo Bicentenario de Los Ángeles y junto a su pololo Vicente Carrasco, sacaron puntaje nacional en la PAES de matemática 1.

Lo primero que la premiada mencionó fue que cuando terminó de rendir la prueba revisó las respuestas de algunos preuniversitarios que suben los facsímiles y tenía los mil puntos, pero de todas maneras quiso esperar para confirmar el resultado, recalcando que por ese motivo no fue mucha la sorpresa, pero igual fue emocionante.

Respecto al método de preparación Gabriela señaló que ella desde tercero medio venía estudiando para la prueba, agregando que “estudiaba con ensayos que me pasaban amigos de otros colegios y también hice preuniversitario”.

Los resultados del esfuerzo fueron claros al sacar mil puntos en la prueba de matemática 1, donde Gabriela aseguró que “también di la prueba de matemáticas dos y la electiva de física”.

La mañana de este martes 3 de enero Gabriela junto a su pololo, revisaron los resultados en la página del Demre y vieron que ambos habían obtenido el puntaje máximo en la prueba de matemáticas.

Pensando en el futuro, Gabriela afirmó que tiene muy claro su camino “quiero estudiar ingeniería estadística en la Universidad de Concepción, ya que me gusta mucho la matemática y en específico el análisis de datos”.

Por su parte, Vicente Ignacio Carrasco Pavez, de 18 años, cursó el cuarto medio B en el Liceo Bicentenario de Los Ángeles y también sacó puntaje nacional en la prueba de matemática 1.

En esa línea, Vicente comentó que se preparó asistiendo a un preuniversitario, manifestando que “el enfoque de la prueba fue distinto entonces igual había que manejar cierto contenido, el preu en ese sentido te ayuda a organizar los temas, por la pandemia igual se hizo todo más corto en cuanto a los conocimientos, pero no me afectó porque siempre he sido autodidacta entonces no me importa mucho el profesor que tenga, siempre trato de dar lo mejor y de cuestionar cualquier cosa, buscar por mi cuenta y preguntar”, sostuvo Vicente.

La carrera elegida por Vicente para su futuro es ingeniería civil en matemática, resaltando que “me gustan muchas las matemáticas entonces elegí esa carrera en la Universidad de Concepción, sin más opciones, no soy mucho de elegir, prefiero una sola cosa”, sentenció. Vicente reconoce que el logro es motivo de alegría para su familia y para él destacando que “lo veo como un trampolín más que nada para saltar a algo nuevo”, afirmó Vicente.