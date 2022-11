Los cuatro caminos al momento de tomar un curso online

Hay una gran cantidad de cursos en línea disponibles para ayudar a las personas a subir de nivel en sus carreras o aprender nuevas habilidades por completo.

Pero, para aprovechar al máximo los cursos en línea, debes tener tus prioridades en orden y saber exactamente lo que quieres lograr.

Al revisar los cursos en línea disponibles y determinar los que merecen la pena, es posible que tengas que considerar tanto las finanzas como las limitaciones de tiempo. Ten en cuenta estas cuatro categorías a la hora de elegir los cursos en línea.

CRECIMIENTO PROFESIONAL

Los cursos en línea que pueden ayudar a los profesionales a hacer mejor su trabajo están entre los cursos más valiosos que podrías tomar.

Es fácil trabajar en un puesto durante mucho tiempo, pero no crecer en él. No puedes dejar que eso ocurra. Si tu carrera no crece, se está muriendo.

Para convertirte en un empleado indispensable, es importante que te mantengas al día de las tendencias del sector y que hagas un inventario constante de las habilidades que necesitas para hacer tu trabajo excepcionalmente bien.

Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, es relevante que estén al día en materias académicas. Sitios como Adipa.cl pueden ser muy útiles.

CAMBIO DE CARRERA

Entrar en un nuevo sector como consecuencia de un cambio de carrera o de un despido nunca es fácil. Uno de los primeros pasos importantes que tiene que dar una persona es una evaluación de las habilidades profesionales.

Aquí es donde los profesionales determinan qué habilidades tienen que son transferibles a la nueva industria y qué habilidades les faltan.

Por ejemplo, un periodista que quiera hacer una transición al marketing tiene importantes habilidades de comunicación y escritura que se transferirán bien a la industria, pero probablemente se beneficiaría mucho de un curso o programa de certificación en marketing online.

El hecho de que un profesional complete un curso o una certificación no significa que esté calificado para el nuevo sector. Pero, puede ponerlos en una mejor posición para asegurar una entrevista de trabajo, y por lo menos, muestra a los empleadores potenciales una voluntad de aprender.

HABILIDADES ADICIONALES

Tomar cursos para obtener habilidades adicionales o para perseguir una pasión adicional es una posición muy ventajosa para los profesionales.

Todos tenemos intereses que van más allá de nuestra carrera, y a veces, ésta nos lleva a otros intereses. Por ejemplo, un médico apasionado por el diseño gráfico puede tomar cursos sobre cómo desarrollar un negocio independiente.

Otros pueden tomar cursos para ayudar a la transición a un nuevo puesto en su lugar de trabajo o para ascender en la empresa.

Uno de los mejores pasos que puede dar cualquier profesional es adelantarse a los acontecimientos y anticiparse a las habilidades que pueda necesitar en el futuro.

DISFRUTE PERSONAL

No todos los cursos en línea que se realizan tienen que estar relacionados con la carrera. A veces es bueno hacer un curso por diversión o satisfacción personal. Por ejemplo, hay padres que toman cursos de psicología para saber cómo educar a sus hijos.

Puedes aprender un nuevo idioma, asistir a conferencias en línea de profesores universitarios, descubrir trucos de vida básicos y escuchar a personas destacadas hablar de sus historias de éxito.

Ampliar tu base de conocimientos puede convertirte en una persona más completa y feliz. Esto se traduce en todos los aspectos de tu vida.