Cifras que preocupan respecto a altos niveles de inasistencia escolar durante el primer semestre de 2022, fueron dadas a conocer por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación (Mineduc), en el que se comparó la asistencia de las y los estudiantes en 2019 con este año de retorno a la presencialidad.

Los resultados mostraron que la inasistencia grave, es decir, aquella cuya presencialidad de alumnos en los establecimientos es menor al 85%, casi se ha duplicado respecto de un año normal; y un 39% de la matrícula total del país presenta una inasistencia grave, lo que se traduce en 1.254.253 estudiantes.

La situación en la región del Biobío no es muy distinta. En 2019, un total de 49.973 alumnos registraban inasistencia grave, y este año la cifra llegó a 108.133 estudiantes, lo que equivale al 38% de la matrícula total del sistema educativo. Esto implica que en 2022 este panorama se incrementó un 116%, más del doble que en 2019.

Al respecto, y en conversación con radio San Cristóbal, la seremi de Educación del Biobío, Elizabeth Chávez, se refirió al tema comentando algunas causas sobre la falta de alumnos en las salas de clases, y mencionando algunas de las medidas que el Mineduc plantea aplicar en el corto, mediano y largo plazo para revertir la situación.

LAS CAUSAS

La autoridad regional precisó que el mayor grado de inasistencia se ha producido en el nivel parvulario, tras el cual se han ubicado los niveles básico y medio. “En general las causas han sido la salud de los estudiantes, el traslado desde sus casas a los establecimientos, y también está la temática de volver a la presencialidad, que no ha sido tan fácil. Ha habido un proceso en que las familias y los estudiantes han debido retomar esta modalidad presencial después de dos años en casa”.

En cuanto a los temas de salud, básicamente han estado centrados en las enfermedades respiratorias de la temporada, que como se recordará, fue el principal argumento del Mineduc y el Minsal a la hora de extender el período de vacaciones de invierno.

Asimismo, la seremi reconoció que se han producido complicaciones en aspectos de conectividad que afectan a escuelas rurales. “Se han ido subsanando a través de los sostenedores. No obstante, hay dificultad en el traslado en algunos sectores”, admitió.

MEDIDAS A ADOPTAR

Atendiendo a la gravedad de la situación, la titular regional de Educación informó que “estamos enfrentando esta situación con el lanzamiento de una campaña de asistencia escolar para este segundo semestre, y que lleva como título ‘Tu comunidad te espera’. Lo que queremos es que los niños vuelvan y permanezcan en el colegio, por la importancia que tiene la educación para los niños y niñas”.

Chávez detalló que “tenemos una primera línea que tiene que ver con la información y orientación a todos los centros educativos. Se les va a entregar cada dos meses un reporte sobre el ausentismo y la desvinculación de estudiantes en cada establecimiento”.

Las medidas del Mineduc también consideran la entrega de orientaciones para el trabajo pedagógico, tendientes a apoyar a los escolares con rezago, junto con fortalecer el vínculo con las familias. Asimismo, se buscará mantener una permanente coordinación con los consejos escolares y los centros de padres y apoderados.

A lo anterior, se suma un acompañamiento a los establecimientos educacionales desde la supervisión, con la idea de asegurarse que cada acción se esté ejecutando debidamente.

En la bajada de cada medida, agregó la seremi, se pretende activar mesas provinciales lideradas por los jefes de educación en cada zona, para abordar adecuadamente cada uno de los aspectos planteados.

Finalmente, cabe señalar que en el marco del inicio del segundo semestre en los establecimientos de educación parvularia y escolar, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dieron a conocer esta semana las preocupantes cifras de inasistencia escolar durante el primer semestre y las acciones para la promoción de asistencia y permanencia que se implementarán en todo el país.