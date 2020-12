Escapar: el nuevo cortometraje de estudiantes mulcheninos que comenzó a hacer historia

Todo ha sido distinto en 2020, pero el trabajo metódico del Taller de Cine y Televisión del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén sigue dando frutos.



Al ya galardonado y reconocido internacionalmente “El amor no duele” se suma el trabajo de “Escapar” el nuevo corto de estudiantes del LBENM que como particularidad tiene nacer de un micro cuento adaptado para cine de la estudiante del establecimiento, Catalina Navarrete Urrutia.



El corto también es parte del espíritu educativo del establecimiento educacional pues suma entre sus protagonistas a Constanza Obreque Chávez, alumna con capacidades distintas que es parte del foco educativo que habla de integración y cuyo rol fue clave para el trabajo cinematográfico.



FESTIVAL NACIONAL



El Festival Nacional de Cortometrajes de la Escuela Baudilia Avendaño de Puerto Natales, lleva tres años, este es el primero que se hace forma telemático y está claro el por qué.



La idea nace desde el establecimiento educacional de Puerto Natales y sus premios en las distintas categorías reconocen a personajes de la zona, generando una identidad y traspaso de conocimientos a través del arte, en este caso, a través del cine.



En el discurso de premiación, las autoridades natalinas apuntaron a la importancia del trabajo educativo en 2020, tomando en cuenta lo difícil que se volvió educar en medio de una pandemia.



“En este año 2020 donde esta nueva realidad nos embarga es urgente y aún más importante el poder visualizar a través de las artes, la cosmovisión de nuestros estudiantes, y son estos estudiantes quienes nos convocan a este magno evento creado por ellos y para ellos en su tercera versión, en esta oportunidad, completamente virtual”, es parte del discurso de la ceremonia de premiación.



ESCAPAR: LA SEGUNDA JOYA DEL LBENM



Después de reconocido corto “El amor no duele”, “Escapar” es la nueva joya de Mulchén y trata la historia de una joven que emprende carrera en un solitario bosque para escapar de sus miedos más profundos, sin ni siquiera imaginar lo que le espera al final de su viaje.



Para el director del LBENM, Eduardo Fuentes se trata del reconocimiento a una forma integral de educación, una que no discrimina en la entrega de conocimiento y mucho menos entre personas.



Así Fuentes detalló a La Tribuna que “para nosotros siempre va a ser un orgullo y una alegría que nuestros estudiantes puedan estar presentes en distintos puntos de nuestro país e internacionalmente también”.

Agregó que “Escapar es un corto bien interesante que habla de la problemática del cáncer y de una mirada que nace producto de un micro cuento que escribió una alumna nuestra, entonces es una doble alegría para nosotros porque el guión está hecho por una de nuestras alumnas y luego se adaptó para ser llevado a un cortometraje”.



Además resaltó el trabajo de Constanza Obreque al indicar que “otra cosa interesante, son las escenas de nuestro ángel, que lo hace otra de nuestras alumnas y eso tiene un sello muy especial”.



Así el docente explicó que “nosotros creemos que cada persona tiene un rol importante en la vida, ella nuestra alumna, tiene un aspecto muy dulce y tiene mucho por entregar y a través de este mensaje, ya nos está entregando un mensaje tremendo”.

De hecho Eduardo Fuentes, felicitó a los profesores responsables dijo que “incluir a Cony dentro de “Escapar” fue también un gran acierto y una gran alegría porque ella nos entrega un mensaje muy potente”.



En tanto el creador del Taller de Cine y Televisión o Cine Club, Eduardo Contreras (cineasta) dijo estar “muy contento, porque siento que estos dos trabajos que se han ejecutado ha sido fruto de un trabajo colectivo donde han participado, alumnos, profesores y paradocentes. En el fondo, se han construido con la colaboración de toda la comunidad educativa del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén”.



Explicó que se trata de “una sensación de mucha satisfacción, saber que los trabajos son muy bien recibidos, tanto a nivel nacional como extranjero”.

De esta forma resaltó que “estos logros son una inyección de energía tanto para los estudiantes como para nosotros los profesionales que los acompañamos en esta ruta del cine y así poder seguir trabajando y construyendo nuevos proyectos”.



FICHA TÉCNICA

Título: Escapar

Año: 2020

País de producción: Chile

Duración: 07:14 minutos

Idioma: Español latino

Categoría: Ficción

Género: drama, suspenso, fantasía

Formato: Full HD 24p MOV, color

Aspecto de radio: 1920 X 1080p

Audio: Estéreo



EQUIPO

Dirección general: Francisca Parada Soto y Catalina Navarrete Urrutia Historia adaptada del microcuento original: Catalina Navarrete Urrutia

Guión cinematográfico y consultor creativo: Aníbal Gallardo Bascur

Producción general: María Jesús Araya Toledo

Dirección de fotografía y cámara: Pablo Paillán Silva



ELENCO

Joven: María Jesús Araya Toledo

Ángel: Constanza Obreque Chávez

Doctor: Gonzalo Burgos Díaz