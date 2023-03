Fue hace poco más de 20 años que el popular animador de televisión, Mario Kreutzberger, estuvo en Los Ángeles, como parte de las actividades por una nueva versión de la Teletón. Esa presentación culminó con un escándalo mayúsculo que acaparó las portadas de los medios de comunicación en ese tiempo. Sin embargo, cuando se le preguntó a ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial, sobre quién era la persona más conocida en la capital provincial, mencionó al animador de televisión e, incluso, aseguró que había vivido en la ciudad y que tenía una plaza con su nombre.

Ciertamente que se trataba de un error, una falla en un sistema que, en todo caso, está en permanente actualización y que cada vez al punto que expertos en inteligencia artificial y ejecutivos de la industria tecnológica pidieron pausar por seis meses el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial, bajo el argumento que se puede convertir en una potencial amenaza para la humanidad en base a que pueden generar información errónea y reemplazar los trabajos con automatización.

En una carta abierta, que fue divulgada a nivel global, los especialistas aseguraron que los laboratorios que trabajan con esta tecnología están en “una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden comprender, predecir o controlar de forma fiable”.

Entre otros, la declaración es suscrita por más de un millar de personas, entre los que destacan Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y el director ejecutivo de la firma Stability AI, Emad Mostaque, además de investigadores de la firma DeepMind.

De acuerdo a lo informado por sitios como la BBC, GPT-4 es la versión más avanzada ChatGPT, uno de los sistemas de inteligencia artificial más potentes del mundo, cuyo desarrollo está en manos de la empresa OpenAI. Tanto GPT-4 como ChatGPT, son un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, usa algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en instrucciones.

La declaración emitida por la organización sin fines de lucro Future of Life Institute, apunta a una que sea pública y verificable, e incluir a todos los actores clave. De lo contrario, abogan para que los gobiernos intervengan e instituyan una suspensión.

El llamado se produce en medio de informes que adelantan que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo, lo que representa una cuarta parte de las tareas laborales en EE.UU. y Europa. Sin embargo, se hace presente que las nuevas tecnologías podrían significar la creación de nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no existían y un aumento de la productividad.

En la carta firmada por los expertos, se formula la siguiente pregunta: “¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarnos en número, ser más inteligentes, dejarnos obsoletos y reemplazarnos?”. Esa pregunta aún no tiene respuesta. Lo que sí es cierto es que la aplicación práctica de la inteligencia artificial impactará de una manera que aún no es posible observar en el medio y largo plazo. Por lo pronto, debiera los propios gobiernos los que establezcan las respectivas regulaciones para asegurar que esta creación no se escape de las manos.