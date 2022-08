El Centro de Estudios Públicos (CEP) entregó el miércoles los resultados de la encuesta especial de los habitantes de la Macrozona Sur, específicamente de las regiones de La Araucanía, el Biobío, Los Ríos y Los Lagos, cuyo estudio busca recoger las percepciones, actitudes y expectativas de los residentes con el fin de reflejar las diferentes realidades.

La muestra corresponde a un total de 2.915 personas entrevistadas en sus hogares, de las cuales 1.374 son personas que se auto-definen como mapuche y 1.541 personas que no se autodefinen como mapuche.

En esa línea, de los encuestados, el 67% de la población no mapuche se define como chileno; el 17% de la población mapuche sólo de reconoce como mapuche; y el 45% de los mapuche se considera como mapuche y chileno al mismo tiempo.

El estudio considero varias preguntas claves, donde un tema significativo es el resultado de la pregunta, “¿qué tan de acuerdo está Ud. con que se establezca un Estado mapuche independiente, es decir, como un país totalmente separado de Chile?”, un 70% de los indígenas dijo estar en desacuerdo, similar al 74% de no mapuches que también rechaza esta idea. En tanto, un 16% de los mapuche y 11% no mapuche apoyan crear un Estado independiente, mientras que un 10% no está de acuerdo ni en desacuerdo.

Asimismo, ante la interrogante, Chile debe ser… Sobre lo que debería ser el país, un 30% de los mapuche cree que un estado multicultural donde conviven diferentes culturas, un 12% un estado plurinacional donde conviven los diferentes pueblos y naciones; y un 48% un estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones.

Sin duda, datos que permiten inferir que propuestas como por ejemplo, un Estado Plurinacional, son fruto de un anhelo minoritario de grupos que seudorepresentan a los pueblos originarios, pero no necesariamente de la gran mayoría de la población indígena que –a la luz de este estudio- claramente buscan cohabitar en Paz, respetando su cultura pero también con una convivencia sana que permita lograr acuerdos por la vía del diálogo.

Sin duda, ese siempre debe ser el camino.