Cuando una persona adquiere un producto o contrata un servicio, lo que menos espera es que aquella acción pueda derivar en un mal rato, debido al no cumplimiento de las condiciones en que se llevó a cabo.

Sin embargo, tal escenario ocurre y la disconformidad respectiva puede ser canalizada a través de herramientas legales, entre ellas algunas de apoyo, asesoría y mediación, como las que dispone el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Algunas de las cifras que registra este organismo público, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se conocieron ayer en el marco del Día Internacional de los Derechos de las y los Consumidores.

OFICINA EN LOS ÁNGELES

A nivel local, la oficina del Sernac que funciona en dependencias de la Municipalidad de Los Ángeles, mensualmente recibe un promedio de 200 reclamos y 150 consultas, según informó su encargada Gaile Verri. “Recibimos reclamos financieros, por clonación de tarjetas, garantías en tiendas, planes telefónicos, problemas de señal en sectores rurales, y cobros excesivos en servicios básicos como el agua, entre otros”.

Una vez recibido el reclamo, la función del Sernac se centra exclusivamente en la mediación con la empresa que corresponda, teniendo un promedio del 60% de efectividad en el resultado final, con una respuesta adecuada de las empresas y la aceptación de los requerimientos presentados.

En cuanto a las consultas, Gaile Verri añadió que se enfocan básicamente en dudas post contratación de servicios, pero de igual forma cumplen con orientar sobre todo en materias financieras.

De manera presencial, quienes requieran la ayuda del Sernac en Los Ángeles, pueden dirigirse al primer piso del edificio consistorial, ubicado en calle Caupolicán 399, de 08:30 a 14:00 horas. El número de consultas es el 800700100.

ROL DE LOS CONSUMIDORES

También se refirió al tema el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, quien en conversación con radio San Cristóbal comentó que “este es un día muy significativo, porque nos obliga a reflexionar sobre el rol que cumplen los consumidores en nuestras economías modernas. Los consumidores somos un actor relevante en los sistemas económicos y productivos. Son los consumidores los que dinamizan las economías territoriales”.

En cuanto al rol del Sernac, Sepúlveda subrayó que “es llegar con la mayor información posible para que los consumidores tengan una toma de decisiones lo más razonable y certera posible, y ese es el trabajo que hace el Sernac en sus diferentes líneas”.

El seremi destacó que la formación y educación financiera constituyen una de las líneas de acción del Sernac. Además, está la protección a los consumidores frente a las malas prácticas que pudieran existir de las empresas. “Para ello existen canales para hacer reclamos. El año pasado en la región del Biobío, el Sernac recibió un poco más de 44 mil reclamos, y se iniciaron diez juicios contra algunas empresas que estaban incumpliendo la Ley del Consumidor”.

Pese a las acciones que están ejecutándose, Javier Sepúlveda admitió que “los desafíos son mucho más grandes. Hoy tenemos un Sernac que es reconocido públicamente como un servicio que no tiene las facultades que debiera tener actualmente. Puede hacer denuncias, pero hasta cierto punto no puede actuar más”.

PANORAMA REGIONAL

Por su parte, la directora regional (s) del Sernac, Paulina Cid, explicó que “a diario debemos comprar productos o contratar servicios para satisfacer nuestras necesidades y, lo más probable, es que en más de una ocasión las personas hayan tenido algún problema. De ahí la relevancia que conozcan sus derechos, se empoderen y los ejerzan”.

Añadió que hoy un 52,4% de los reclamos ingresados al Sernac se resuelven en forma favorable para los consumidores; un 33,5% no son acogidos; y un 10,3% no son respondidos. El resto de los casos fueron tramitados mediante gestiones colectivas, derivados a otras entidades públicas, o no existían antecedentes para tramitarlos.

“No estamos tranquilos con estas cifras, debemos aumentar las respuestas positivas para los consumidores, sus demandas deben ser acogidas. Las empresas deben dar soluciones concretas y satisfactorias cuando incumplan con la ley y deben tener claro que de no hacerlo el Sernac perseguirá sus responsabilidades”, aseguró Cid.

A esto, sumó la necesidad de hacer visible la implementación de las facultades fiscalizadoras de la institución, como por ejemplo en espectáculos masivos y eventos deportivos, áreas en las que no había estado hasta ahora. También se monitoreará de cerca el comercio electrónico para exigir el cumplimiento de la ley y perseguir las responsabilidades de aquellas empresas que no cumplan con lo establecido.

La actual administración del Sernac destacó que entre los compromisos asumidos para lo que viene, está generar un mayor impacto en la vida de los consumidores, además de colocar el foco en la prevención y fiscalización.

El organismo buscará, con nuevas herramientas, prevenir y perseguir, con especial énfasis, infracciones en los mercados más reclamados y a los que son fundamentales para la ciudadanía, como son los servicios básicos.

A nivel nacional, en 2022 el Sernac recibió 628 mil reclamos y logró 15 mil millones de pesos en compensaciones para los consumidores.