En voz del vocero de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja, se conocieron estos días los efectos que ha tenido el Estado de Catástrofe decretado en tres regiones del país, por los incendios forestales registrados desde el pasado 2 de febrero.

Uno de los rubros más golpeados por la emergencia ha sido el turismo, donde los visitantes han cancelado reservas y han preferido otros destinos donde no haya humo o donde se puedan realizar actividades al aire libre, considerando además el toque de queda vigente en dos comunas de la provincia.

ANTUCO

Una de las comunas afectadas es Antuco, ya que si bien la temporada alta es en invierno, donde los turistas disfrutan del esquí, en verano se aprovecha el Parque Nacional Laguna del Laja que cuenta con senderos y otras actividades outdoor de preferencia.

Los atractivos que tiene la comuna en verano, que dan vida al rubro turístico, se vieron afectadas por el cierre temporal de todos los parques nacionales y reservas naturales de la región, medida preventiva que aplicó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para evitar que se iniciaran focos de fuego en sitios de conservación biológica.

En ese sentido, Aida Figueroa, propietaria de Eco Hotel Antuco, declaró que “acá lo que nos ha molestado mucho es el humo, a veces aclara y se disipa, y eso incide en los visitantes. En realidad, el verano es la segunda época más importante del año porque la primera es el invierno, por el hecho de que tenemos el centro de esquí, que en cuanto a tarifas ofrece una opción más accesible para los turistas que antes tenían que ir a Chillán a practicar ese deporte. Eso no significa que sea exitoso en todo sentido, tenemos problemas igual con eso, por la cantidad de nieve que cayó el año pasado y que provocó otros problemas”.

Respecto al actual escenario que viven, el alcalde de Antuco, Miguel Abuter León, señaló que “nosotros gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de incendio y nada estructural que lamentar. Sí decir que ha mermado la cantidad de visitantes a nuestra comuna, que aparte del contexto de los incendios forestales, se cerró el Parque Laguna del Laja, lugar que atrae muchos turistas. En general, la economía familiar se ha visto afectada, y con eso, los visitantes que vienen desde Argentina y de otras comunas no nos visitan. Pero hago un llamado a que nos visiten, la recomendación para toda la gente que llegue es que lo hagan de forma responsable, por ejemplo, no hacer fogatas ni asados en los campos donde sea su estadía. Nuestros vecinos han sido muy responsables en ese sentido, y por lo tanto, es una muestra de por qué estamos sin incendios”, sostuvo el edil de la comuna cordillerana.

SANTA BÁRBARA

Por su parte, Jaime Sanhueza, encargado del Departamento de Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Santa Bárbara, manifestó que “en febrero teníamos una ocupación completa, esta comuna siempre ha recibido más turistas en el mes de febrero, donde generalmente son turistas habituales. Además, con todas las actividades, festivales y ferias que teníamos planificados, producto de la catástrofe han tenido que cancelarse, y junto al gremio del turismo y la Cámara de Comercio hemos visto que bajaron al menos un 60 por ciento las reservas que teníamos consideradas. Estamos trabajando con los turistas de las regiones más alejadas de nuestro destino que eran los que venían de camino o que ya estaban disfrutando de su estadía”.

Junto con lo anterior, el representante del turismo en la comuna apícola hizo un llamado a la población de la provincia de Biobío y alrededores a visitar el destino, ya que la oferta está toda disponible en cuanto a hospedaje, camping, restaurantes, actividades al aire libre y turismo aventura, entre otros atractivos.

Una de las cosas que más destaca la comuna de la miel son sus nueve ríos, principalmente la cuenca del Biobío, desde Aguas Blancas hasta Los Boldos. También está la cuenca del río Huequecura y Quillaileo, y también Lo Nieve, que son los principales sectores con desarrollo turístico en la zona.

Además, se mencionó que en particular Santa Bárbara retomará algunos eventos que se suspendieron por la emergencia, entre ellos, el Festival de la Miel, que es una actividad característica del verano santabarbarino; y también prevén una fecha para realizar un evento solidario que irá en ayuda de las familias damnificadas por los incendios forestales.

En tanto, se anunció que algunos eventos que fueron cancelados serán agendados para abril y mayo, por lo que tendrán actividades durante la temporada otoñal.