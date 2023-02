Uno de los sectores más afectados por los incendios forestales es el turismo. Servicios como el alojamiento, la gastronomía y las actividades al aire libre han tenido una baja considerable de sus visitantes y, por ende, de sus ingresos.

Específicamente en el sector de los Saltos del Laja, donde convergen tres comunas, la situación es más compleja porque genera ingresos solo en temporada alta, es decir, en el verano.

Por ahora, los recursos del gobierno se han desplegado con celeridad para familias y negocios afectados de manera directa, que se hayan quemado o sufrido pérdidas irreparables en el instante, impidiendo el funcionamiento.

Sin embargo, el turismo, y en general, las actividades económicas que no son de primera necesidad, también ven profundamente afectadas sus arcas, debido a que las y los visitantes prefieren cancelar sus reservas antes de arriesgarse a vivir una situación de emergencia durante las vacaciones, optando por otros destinos.

TURISMO LOCAL

En ese sentido, diario La Tribuna conversó con José Sanzana, vocero de la Cámara de Turismo Saltos del Laja, quien detalló las principales preocupaciones que tiene el sector respecto a la emergencia por fuego y las proyecciones de la situación.

Respecto a la cantidad de visitantes, dijo que “si bien no tenemos como empresas de camping o cabañas afectadas directamente, sí indirectamente afectó a los servicios. Con el tema del humo la gente se empezó a ir y el promedio de reservas, sobre todo en cabañas, cayó aproximadamente un 30%”.

En relación al tema económico, en particular, por los ingresos que se pierden ante la cancelación de reservas, el representante reconoció que “hay una situación bien compleja desde el punto de vista económico. Ya traíamos un arrastre del mes anterior que no había sido bueno, enero estuvo bastante bajo para la temporada y ahora con esto, ya estamos en la última etapa de la temporada ya nos va quedando nada”.

Considerando que la temporada alta en los Saltos del Laja es en el verano, ya que la gente visita las cascadas, ríos, campings, entre otros atractivos, Sanzana detalló que “tenemos el peak de la temporada que es entre el 15 de enero y el 15 de febrero, sobre todo aquí en los Saltos del Laja. Se pone bien compleja la situación para los empresarios de la zona, sobre todo para los que han invertido en mejoras por el tema de las deudas y la situación del país”.

Con relación a los sectores afectados, Sanzana mencionó que “es una suma de varios factores, no hablamos solo de cabañas y alojamiento, también el sector gastronómico y las actividades recreativas, etc. Por ejemplo, en el tema de las reservas se entiende, a veces hay gente con enfermedades respiratorias que no pueden estar en este ambiente”, expresó.

CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO

Al consultar por los efectos de los incendios forestales en la zona y especialmente para empresarios del rubro turístico, Sanzana declaró que, al ser un atractivo en verano, las consecuencias se evidencian en unos meses más, ya que las personas trabajan todo el verano por el sustento del invierno.

“Esto que vivimos hoy dejará una huella a largo plazo porque el verano es la temporada de aquí del sector, entonces para el invierno habrá menos ingreso”, afirmó.

Sobre la afectación a largo plazo, Sanzana sostuvo que “aquí en los Saltos del Laja podríamos trabajar todo el año y aprovechar también el invierno pero no estamos preparados para eso, no está la infraestructura pública, ahora hay pequeñas mejoras que se hicieron (en los senderos de las cascadas) pero estamos bastante al debe respecto a eso”.

En busca de soluciones para este sector en específico y las medidas a adoptar para mitigar los efectos de la baja de visitantes, el dirigente dijo que “eso va a significar generar un cambio de estrategia que tendremos que conversar con el Gobierno Regional y las autoridades pertinentes porque es complejo lo que vivimos”.

De acuerdo al último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie afectada por los incendios forestales alcanza las 196 mil hectáreas en toda la región del Biobío.

Desde que se iniciaron las emergencias, el pasado 2 de febrero, el número de siniestros de ese tipo llega a los 48, de los cuales 23 se encuentran activos que concentran poco más de 173 mil 300 hectáreas, mientras que solo siete de estos incendios han sido extinguidos en su totalidad, indica el reporte oficial.

A nivel nacional, la superficie afectada llega a las 423 mil 500 hectáreas durante la temporada 2022-2023 que se inició el octubre del año pasado.