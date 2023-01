Con números auspiciosos e información de interés para la pequeña y mediana empresa, este viernes se realizó el primer encuentro con beneficiarios del fondo “Reactiva Biobío”, iniciativa impulsada por el Gobierno Regional, cuyo Consejo Regional aprobó en total $11 mil millones para cubrir al 70% de los proyectos admitidos técnicamente, y que fue ejecutada por la Corporación Desarrolla Biobío.

El evento, efectuado en dependencias del Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Los Ángeles, contó con una masiva cantidad de representantes de pymes de la provincia de Biobío, y también con actores fundamentales en la formulación y promoción de esta iniciativa, los consejeros regionales Roberts Córdova y Teresa Stark.

En la oportunidad, se realizó una presentación de los aspectos técnicos y de los resultados preliminares de este impulso para potenciar la competitividad y revitalizar la economía regional.

Conjuntamente, se presentaron testimonios de entidades beneficiadas, se detallaron los próximos pasos del proceso y se ofreció un espacio de asesoría directa a cargo de ejecutivos de Desarrolla Biobío.

De esta manera, se dio a conocer que la Provincia de Biobío se adjudicó 2.532 millones de pesos en cofinanciamiento, lo que beneficiará de manera directa a 95 proyectos y se materializará en la creación de 272 nuevos empleos para la zona.

Este monto equivale al 23% del total del presupuesto asignado por el fondo para toda la Región del Biobío (con un 12% para la provincia de Arauco, y el otro 65% para la provincia de Concepción).

Otros de los aspectos que se resaltó en la ceremonia fue la rapidez de la transferencia de recursos del fondo “Reactiva Biobío”, ya que el proceso solo tardó tres meses desde la postulación hasta la adjudicación. Esta fue una característica positivamente valorada por los asistentes.

RESPALDO A LA COMUNIDAD LOCAL

“Me siento feliz y orgullosa de haber apoyado con recursos para ‘Reactiva Biobío’. Son 11 mil millones de pesos que no son menores, y dedicados a pequeños empresarios de la región que pasaron por una serie de problemas y que ahora podrán salir un poco adelante gracias a este beneficio”, expresó Teresa Stark, consejera regional por la provincia de Biobío.

Por su parte, su par Roberts Córdova, sostuvo que “me parece espectacular esta iniciativa, ya que con estos recursos podremos reactivar la economía circular de las tres provincias de nuestra región. Lo otro valorable es que partimos con 2 mil millones en primera instancia, pero gracias al compromiso y esfuerzo de diversos actores, como nuestro Consejo Regional y el gobernador regional Rodrigo Díaz, pudimos llegar a 11 mil millones para apoyar la realidad de la pequeña y mediana empresa del Biobío”.

En tanto, Marcelo Chávez, gerente general de la Corporación Desarrolla Biobío, abordó la oportunidad de presentar los alcances de este inédito beneficio con la comunidad de la rrovincia del Biobío. “Este fondo ha logrado un presupuesto inédito gracias al Gobierno Regional y su Consejo Regional, lo que demuestra que la región está para grandes desafíos. Vinimos a Los Ángeles para dar una señal de descentralización de la actividad de nuestra corporación. Felicitamos a los ganadores de Biobío y los instamos a seguir trabajando con fuerza para reimpulsar nuestra región”, resaltó.

El gerente general agregó que “hemos finalizado una actividad con emprendedores de la provincia de Biobío que fueron beneficiarios del proyecto Reactiva Biobío 2022, que es una iniciativa que nosotros desarrollamos como corporación del Gobierno Regional pero también representativa del mundo de las universidades y de las empresas de nuestra región. Bajo el mandato del gobernador Rodrigo Díaz y del Consejo Regional, nos preguntaron cómo podíamos ayudar a los emprendedores de la región post pandemia, ya que todos sabemos las dificultades que tuvo, las actividades económicas y el comercio que se vieron afectados creando una herramienta para que las empresas puedan salir adelante. Hoy tuvimos una reunión con 30 representantes de empresas de la región que van a poder desarrollar estos proyectos”.

“En general son una sociedad que estamos haciendo, vale decir, un peso pone el gobierno de la región a través de Desarrolla Biobío y otro peso pone el privado, y por lo tanto, iniciativas que podían ir de $10 millones hasta $100 millones para actividades que ellos pudieran proponer”, añadió el representante de la región.

El foco descentralizador que tiene este programa, propone hacer correcciones a otras provincias, que es el caso de Biobío. El número de postulaciones a este fondo y el número de beneficiarios en la provincia de Biobío sobrepasó por lejos el promedio de las que postulan en toda la región. Del total de los proyectos postulados, más del 23% corresponden a la provincia de Biobío.

“Estamos en un esfuerzo muy importante porque generalmente los emprendedores dicen: estos fondos nunca nos llegan, para que voy a postular si no me lo voy a ganar o si me lo gano, el proceso entre que yo postulo y me entregan los resultados, pasó muchísimo tiempo y la posibilidad de negocio que tenía desapareció. Entonces de este tema nos hemos hecho cargo. Iniciamos la postulación en septiembre y entregamos los resultados en diciembre, en tres meses se postuló, se evaluó y entregamos los resultados de la primera parte en diciembre”, explicó el gerente de la iniciativa.

Respecto a eso, explicó que “con estos proyectos se van a generar más de 1000 puestos nuevos de trabajo, además un 40% de todos los postulantes que se vieron beneficiados son empresas lideradas por mujeres, otro 15% de los proyectos son con temática medioambiental, de verdad estamos súper satisfechos”, sostuvo.

Uno de los beneficiarios de “Reactiva Biobío”, Ricardo Salcedo, gerente de la empresa LubriRep Limitada de Los Ángeles, dijo que la actividad “fue una gran oportunidad para dar las gracias a las autoridades que confiaron en la presentación de nuestro proyecto y en las propuestas de otros participantes seleccionados. Esto es muy importante para nuestra zona, ya que vamos a crear puestos de trabajo y podremos sacar a la provincia adelante, sobre todo después de tiempos tan complejos”.

El programa partió con un fondo total a repartir de dos mil millones de pesos pero fue tanta la postulación, en detalle, más de 500 proyectos, y eso cubría sólo el 10% del total, por lo que fueron aumentando los recursos, pusieron cinco mil millones más y luego seis mil millones más, lo que resultó en una inversión de $11 mil millones para apoyar a las empresas de la región del Biobío.