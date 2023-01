Tres licores innovadores que son ideales para las vacaciones de verano

Se acercan las vacaciones de verano, época ideal para degustar nuevos brebajes nacionales que están apostando por el rescate patrimonial, la identidad de nuestro territorio o el uso de materias primas nacionales del sector silvoagropecuario, innovaciones que están siendo impulsadas por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA).

Se trata de Garbo Sparkling Cherries, Amarescente y Armidita, productos que están poniendo en valor la producción local y secretos tradicionales de los agricultores, tanto en sus cultivos, como en el procesamiento de su producción.

En esta línea, la directora ejecutiva de FIA, Francine Brossard, destacó que “desde la Fundación hemos apoyado estas innovaciones que rescatan saberes ancestrales y son patrimonio de la producción de distintos territorios de nuestro país. Además, agregan valor al trabajo de los agricultores involucrándolos en el proceso productivo de forma directa o como proveedores de materias primas. Estos licores van más allá de la producción frutícola al rescatar distintas especies de flores, variedades de cereza y uva a las que se abre otro camino para su comercialización por medio del espacio gastronómico.”

GARBO ALMA DE CEREZA

Con el apoyo de FIA, nace Garbo Sparklig Cherries, el primer espumante elaborado 100% en base a cereza proveniente de huertos tradicionales de la región del Maule.

Este espumoso es una alternativa que busca poner en valor la cereza tradicional, más allá de su exportación como fruta fresca, a través del desarrollo de un producto de alta calidad, alineados con las tendencias de mercado, elaborado a partir de la fermentación de este fruto. Además, es un elemento de rescate patrimonial al utilizar variedades tradicionales no exportables de pequeños productores de la Agricultura Familiar Campesina de la comuna de Romeral.

En este sentido, el coordinador del proyecto, Pedro Pizarro, enfatiza que “es un producto único en el mundo, no hay espumantes de cereza propiamente tal. El producto, permite una nueva oportunidad comercial para los productores que no logran exportar su producción, ya que su valor no paga los costos de cosecha. Por este motivo, rescatamos las condiciones propias del fruto y lo empleamos como materia prima de un espumante de excelente calidad”.

“Se toma bien frio, con menos de 5 grados, y por su versatilidad se puede consumir en varios momentos de las comidas, se sugiere como aperitivo acompañado con tablas de charcutería fina, quesos semi maduros o maduros, como de cabra. También se puede servir con carnes grasas o de aves silvestres. Por su parte, en coctelería queda exquisito con aperol o para tragos frutales”, agrega Pizarro.

Respecto a su venta nivel nacional, cuenta con despacho a todo Chile y se puede encontrar en www.garboalmadecereza.cl o en las redes sociales de la página.

AMARASCENTE

Por su parte, “Amarescente” (amargor) es un bitter en base a hierbas de La Araucanía, con propiedades medicinales y que fomenta la economía circular al aprovechar hojas y frutos de producción orgánica, sin dejar huella de carbono. Este licor es elaborado por la empresa familiar “Cachero de las Pampas”, que surge con el apoyo del Gobierno regional y ejecutado a través de FIA.

La creación de este producto se relaciona estrechamente con los pequeños agricultores de los alrededores de Loncoche mediante el intercambio de materias primas, las cuales son de origen orgánico.

El ejecutor del proyecto, Paulino Catalán, señala que “el producto es 100% trazable, de perfil nutritivo, posee propiedades digestivas y es rico en antioxidantes. Hay innovación en nuestros procesos, debido a que contamos con producción autosustentable basada en economía circular ya que realizamos cultivos mixtos de hierbas que, mediante técnicas de agricultura regenerativa, favorecen su adaptación al cambio climático y la regeneración del ecosistema. Además, se logra la valorización de especies silvestres y la diversificación de flora melífera, que finalmente se traduce en un licor bitter con ingredientes de alto valor y calidad gourmet”.

“Para su consumo se sugiere dejar la botella con al menos 24 horas de anticipación en el congelador para finalmente ingerirlo en un vaso pequeño, solo o con hielo. Cabe añadir, que es una bebida idónea como bajativo debido a los aceites de las hierbas y especias que facilitan la digestión”, añade Catalán.

Para adquirirlo, se puede visitar la página www.cacherodelaspampas.cl y encargarlo desde cualquier lugar del país.

ARMIDITA

Finalmente, desde el norte están los piscos de Armidita, emprendimiento que surge de una tradición ancestral y secretos de familia en la hacienda Armidita. La destilería está a cargo de mujeres de la comuna Alto del Carmen, provincia de Huasco, quienes destacan la pureza de su producto elaborado en base a uva moscatel favorecida por el microclima de la zona.

El proyecto se centró en recuperar los conocimientos de la destilería tradicional ya que data del año 1870. Por este motivo, con el apoyo de FIA, lograron desarrollar un nuevo formato de presentación de sus productos, acorde a las necesidades de la industria que los ayudó a potenciar sus ventas en línea. Por otra parte, el trabajo de innovación en marketing les permitió poner en valor su imagen y marca, pudiendo potenciar el agroturismo en la viña.

La coordinadora del proyecto, Cecilia Ramírez, menciona que “lo artesanal no necesariamente conlleva calidad, se sabe muy poco de la real cultura del pisco y de la coctelería, por lo que hacemos turismo cultural y ambiental. Nuestros destilados son de alta pureza con un rendimiento pequeño para no dañar la salud de los consumidores, somos conscientes del contenido de cada botella, logramos un producto muy versátil, transparente que se puede usar en distintos tipos de cocteles. En nuestras visitas son los turistas quienes crean sus propios tragos donde les mostramos con que frutos estacionales pueden mezclar los sabores como algunos secretos con hierbas”. El pisco se puede encargar en las redes sociales de pisco_armidita y cuenta con despacho a todo Chile.