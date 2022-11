Directora nacional (s) de Sernatur Beatriz Román: “Biobío tiene mucho potencial”

Más de 300 asistentes de distintos puntos del país están dando vida al décimo tercer Congreso Hotelero que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, donde los están planteando temas relacionados a sustentabilidad, a promoción turística y al potencial turístico del Biobío, entre otros temas relacionados con la actividad.

Se trata de una cita particular porque sucede poco más de un mes después del levantamiento de las restricciones impuestas durante más de dos años por la emergencia sanitaria. Y también porque involucra a empresarios hoteleros y turísticos, uno de los rubros más afectados por la pandemia del Covid-19.

En esa línea, Beatriz Román, directora nacional (s) de Turismo (Sernatur), destacó que en el país “hay una industria hotelera con ganas de juntarse y planificar para ver los desafíos futuros después de dos años y medio de pandemia. Se va a reactivar de una manera distinta y fortalecida, caminando hacia mayores índices de competitividad que nos permitan posicionarnos a nivel nacional e internacional”.

La autoridad recordó que el rubro “fue una de las más afectados por la pandemia y eso significa que hubo mucho empresario que la pasó muy mal. Sin embargo, ahora estamos en plena reactivación turística y los desafíos son diferentes”.

Desde esa perspectiva, Román aseguró que desde el sector público “hay que seguir apoyando a la industria especialmente en promoción para el arribo de extranjeros” con el fin de volver a recibir los visitantes de otras latitudes que sumaban más de seis millones de turistas anuales antes de la pandemia.

También planteó capitalizar lo ocurrido en pandemia, “porque no todo fue malo, como que las personas empezaron a conocer sus lugares en el país. Eso hay que capitalizarlo para que el turismo interno genere un flujo importante que potencie la economía local”.

TURISMO PROVINCIAL

Por otro lado, la directora (s) de Sernatur destacó la realización del Congreso Hotelero poniendo acento en que “es la primera vez que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, lo cual da cuenta de las muy buenas perspectivas para la ciudad, la provincia y la Región”.

A juicio de Beatriz Román, en la zona “hay buenos empresarios turísticos con gremios muy articulados entre ellos con el sector público a nivel comunal y regional. Eso es un capital que se debe seguir potenciando”.

De acuerdo a la autoridad, la región y la provincia “tienen atributos maravillosos con identidad local que falta visibilizar, es decir, no se trata solo de ofrecer una cabaña o un alojamiento o un hotel, sino que en ese lugar se tenga una experiencia local que sea identitaria de la región, que me muestre que estoy en una zona particular y no estandarizada”.

“Esta provincia y región tiene mucho potencial y si siguen en el camino del trabajo publico y privado articulado que los destaca, pueden comenzar a visibilizarse como destino consolidado en el escenario nacional y, por qué no, a nivel internacionales”.

En ese marco, sostuvo que la “conectividad en el escenario turístico es fundamental para los flujos de turistas. Es fundamental”, haciendo referencia a los esfuerzos de los empresarios turísticos locales para avanzar en el mejoramiento del camino internacional a Pichachén y la habilitación del aeródromo María Dolores para recibir vuelos comerciales.

“Hay buenos augurios porque hay mucha fuerza y trabajo articulado para que eso suceda. No solo me lo dice el sector público, el privado, el Gobierno regional, donde están todos articulados. El turismo es una de las industrias más transversales a nivel mundial porque toca muchos sectores, como transportes, medio ambiente, obras públicas”, concluyó la autoridad de Sernatur.