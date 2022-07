El beneficio aún está en proceso de discusión y a la espera de aprobación por parte del Congreso. / Foto: Pexels.

Esta semana, el gobierno anunció la entrega del “Bono Chile Apoya”, una ayuda que consistirá en un aporte único de 120 mil pesos y que llegará a cerca de 7 millones de personas.

Según detalló el Presidente Gabriel Boric, este beneficio ha sido pensado para que las familias vulnerables puedan enfrentar mejor las alzas de alimentos, energía y calefacción.

El beneficio aún está en proceso de discusión y a la espera de aprobación por parte del Congreso.

Sin embargo, desde el Parlamento manifestaron ciertas inquietudes frente a la entrega de este recurso, al ser un aporte único y no universal.

La diputada Joanna Pérez dio a conocer que junto a su bancada presentaron indicaciones al proyecto, “porque este bono contempla sanciones administrativas y penales si una persona percibiera el bono y no fuera beneficiada, pero como no es una transferencia, ese error va a ser administrativo de la autoridad, por lo tanto, la persona no tendría la culpa salvo restituir. Eso lo estamos corrigiendo con una indicación de nuestra bancada”.

Junto con ello, expresó que “se valora la medida, pero creemos que es insuficiente. Este bono no es universal, se entrega solo una vez, no es el IFE. Está pensado en solo una parte de la población que ya recibe apoyos económicos por parte del Estado porque son vulnerables. Sin embargo, dejamos afuera nuevamente a la clase media y adultos mayores que no reciben subsidios. Creo que a ese sector debemos apuntar y buscar un apoyo a ese segmento de la población que siempre queda fuera”.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL BENEFICIO?

Personas que reciban Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar y beneficiarios de Seguridades y Oportunidades, personas mayores beneficiarias del Bono de Invierno, beneficiarios del Subsidio de Discapacidad Mental, del Aporte Previsional Solidario (APS) y la Pensión Básica Solidaria (PBS) de invalidez y del bono al trabajo de la mujer.

A ellos, se suman hogares que actualmente no reciben estos beneficios, pero que viven con un menor de edad, una persona mayor o personas en situación de dependencia severa, moderada o discapacidad funcional, pertenecientes al 60% más vulnerable del país.

¿EL BENEFICIO SERÁ POR HOGAR O POR PERSONA?

El aporte se entregará de la misma forma y canales en que se entregan otras ayudas del Estado.

Por ejemplo, a quienes reciben el Aporte Familiar Permanente se realiza por hogar y a través del IPS.

Quienes reciben beneficios, como el Bono Invierno, lo recibirán directamente tal como reciben otros beneficios. Por ejemplo, en un hogar perteneciente al 60% más vulnerable, compuesto por una madre, un padre, un hijo menor de edad y un adulto mayor, recibirá $120.000 por el menor de edad (pagado a la madre) y $120.000 por el adulto mayor (pago al adulto mayor), totalizando $240.000.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL IFE?

Según argumentaron desde el Gobierno, el IFE se entregó en un escenario de cuarentenas sanitarias estrictas que provocaron que 2 millones de personas perdieran sus puestos de trabajo y sus ingresos.

Indicaron que actualmente, si bien toda la población observa el alza de la inflación, este fenómeno afecta especialmente a los más pobres, pues la mayor parte de sus ingresos van a alimentación y calefacción, por ello requiere una ayuda especial y contundente.

En este caso, apuntan a llegar a 7,5 millones de personas que son las más afectadas por el aumento del costo de la vida.

