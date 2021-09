Trabajadores de Banco Estado en Los Ángeles se adhieren a huelga nacional

Durante la presente jornada a lo largo de todo Chile más de mil trabajadores de Banco Estado Microempresas S.A. iniciaron una huelga legal que busca mejoras salariales y también la conservación de beneficios relacionados a la calidad de vida además de actividades extra programáticas.

Cabe destacar que este corresponde al segundo proceso de negociación colectiva, ya que el primero fue el año 2018, instancia en la cual los trabajadores de la entidad bancaria lograron mantener y también mejorar en algunos aspectos relativos a sus condiciones laborales antes de formar un sindicato nacional.

En esta instancia lograron conseguir un contrato colectivo, además de un bono de termino de conflicto equivalente a un millón de pesos, sumándose un préstamo blando otorgado a los trabajadores.

“Nosotros no hemos tenido una mejora significativa en nuestros sueldos durante mucho tiempo, dentro de todos los cargos que existen dentro de nuestra empresa. Lamentablemente el banco hoy en día se excusa en que no puede acceder a este aumento monetario dado que existe una circular que se dictó el año pasado en el Ministerio de Hacienda, la cual le impide a las empresas públicas que poseen capitales del estado o están vinculadas. Esto no estaría permitiendo la mejora de nuestra remuneraciones, se han podido lograr algunas cosas pero realmente son mínimas relativas a nuestras peticiones”, aseveró Hevert Melo Fuentes, ejecutivo comercial senior de la sucursal Mulchén Banco Estado Micro Empresas y también vocero coordinador provincial del sindicato de trabajadores en Biobío.

Desde el sindicato provincial también relataron que su área de desarrollo está compuesta por; ejecutivos, asistentes comerciales y también por todos quienes trabajan en la “casa matriz” (Santiago) numero que equivale a un total de 1.100 personas.

“El hecho de que no estemos presentes hoy en día, significa en la práctica que dejamos de brindarle apoyo principalmente a nuestros clientes que son micro empresarios. Un punto de gran importancia para la reactivación económica de nuestro país”.