Dirigentes de Saltos del Laja alzan la voz: aspiran convertirse en comuna

Durante esta semana los artesanos y comerciantes de los Saltos del Laja se han manifestado de manera reiterada en el sector del puente, con banderas, carteles, silbatos y cacerolas para dar a conocer su molestia por la situación de confinamiento que los ha afectado durante la pandemia y, principalmente en este periodo de verano donde muchas familias y turistas visitan este sector y lo transforman en una parada obligada en vacaciones.

Los comerciantes del sector acusan importantes pérdidas económicas debido a la prohibición de funcionamiento que poseen durante los periodos de confinamiento que han afectado a las comunas que poseen jurisdicción de la zona, tanto Los Ángeles, Yumbel, y ahora Cabrero que se encuentra en fase uno del plan Paso a Paso, lo que significa que el sector norte de las cascadas se encuentra con confinamiento total y sin movilidad de personas, donde incluso el ingreso a las caídas de agua se encuentra cerrado, al igual que el sendero, situación que impide que los artesanos y comerciantes puedan desarrollar sus actividades de manera normal.

Esto, sumado a los años de divisiones territoriales y al anhelo de desarrollar proyectos para potenciar el sector que se ha visto truncado por la falta de claridad en la toma de decisiones en esta zona de interés turístico. La circunstancia ha generado una petición en los últimos días a través de distintas manifestaciones y que es el deseo de gran parte de la comunidad: que los Saltos del Laja se transforme finalmente en una comuna.

Diario La Tribuna recogió la impresión de empresarios turísticos y dirigentes del rubro, quienes entregaron su postura en relación a este tema, y no solo eso, sino que también –a su juicio- los sólidos argumentos que permite que esta demanda tenga una base para lograr el objetivo en común.

LA VOZ DE LOS GREMIOS

En uno de las últimas manifestaciones, el presidente de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja Pablo Venegas afirmó que “es una evidencia el conflicto territorial que tenemos y que hemos ido manifestando hace muchos años, y si termina de alguna forma en una independencia territorial. Esperamos que eso sea beneficioso porque el desarrollo productivo de la zona tiene un marcado tema turístico”.

A lo anterior agregó “esperamos que se levante en base a esto, una oportunidad más que nada para poder planificar un territorio de manera estratégica y de acuerdo a las ventajas comparativas que tiene”, puntualizó.

En tanto, Katherine Lizama, quien representa al camping Río Laja, también se mostró a favor de esta iniciativa donde relató que hace unos años se realizaron diversas reuniones para comenzar el camino para que el sector finalmente fuera constituido como comuna, pero que este anhelo de la comunidad no se concretó. Además agregó que se mantiene esta división territorial que afecta al lugar y a las personas que viven y trabajan allí, “y seguimos teniendo el mismo problema que el Salto del Laja está dividido del puente al sur por Los Ángeles, del puente hacia el norte es de Cabrero, y el sendero es de Yumbel, y eso no puede ser”. Además entregó sus argumentos para materializar esta iniciativa al indicar que “dicen que no tenemos que ser comuna, pero yo creo que tenemos las condiciones reales para que nosotros podamos ser comuna, podemos pagar acá nuestros impuestos, tenemos supermercados, tenemos todos los campings, hoteles, tenemos forestales, bosques, y además tenemos el río espectacular para el sector turístico, así que perfectamente podemos ser comuna, y así olvidarnos de estos tres municipios que nos han dejado absolutamente en el abandono”, concluyó.

A su vez, el presidente de la Agrupación Gremial de Artesanos de los Saltos del Laja -Agacosal- Pedro Pincheira también dio su visto bueno ante esta petición que realizan quienes trabajan y viven en el sector de Las Cascadas, “llegar a ser comuna es un anhelo que los habitantes del Salto del Laja tenemos desde hace muchos años, pero dado el abandono e ineficiencia de las municipalidades que se dividen el sector, este tema ha cobrado más fuerza y se ha transformado en un objetivo de las organizaciones de las sociedad que viven acá”.

Por lo mismo, Pincheira enfatizó que “ser comuna nos permitiría administrar mucho más eficientemente nuestras necesidades, y por sobre todas las cosas darle la importancia que nuestro sector merece y por el cual luchamos debido a su estratégica y simbólica ubicación”, finalizó.