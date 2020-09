Cortometraje contra la violencia de género realizado por estudiantes mulcheninos clasificó a festivales de cine en Colombia y España

El alcalde Jorge Rivas, felicitó a los alumnos del establecimiento ubicado en el corazón de la llamada “Población Bureo” a la vez que destacó el trabajo que impulsa el municipio para la educación integral de todos los estudiantes.

Cuando se es niño o niña, todo sueño es alcanzable y la inocencia de esos años cierra toda posibilidad a lo negativo, sin embargo la falta de apoyo e incentivos en la etapa escolar solo frustran anhelos.



Esa máxima ha sido observada en Mulchén y erradicada, por ejemplo, en el Liceo Bicentenario Nuevo Mundo, donde desde 2014 ha comenzado una formación integral de sus alumnos con actividades y viajes poco usuales y sin existencia en la normalidad de la educación escolar.

Se trata, como dice el alcalde, Jorge Rivas de “dar una educación integral a nuestros niños”.

Se trata, como dice el director del establecimiento, Eduardo Fuentes, de “talleres extracurriculares que canalizan habilidades y desarrollan talentos de nuestros estudiantes, lo que mejora su autoestima y aumenta su motivación y, por lógica, estimula la planificación de proyectos de vida y visión de futuro”.



SELECCIÓN OFICIAL EN ESPAÑA Y COLOMBIA



Desde inicios de 2019 un grupo de alumnos del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén fue parte del taller audiovisual de Cine y Televisión, impulsado por el cineasta y profesor encargado del “Cine Club Escolar LBENM”, David Contreras, quien con el respaldo del director, Eduardo Fuentes, comenzó a trabajar con la loca idea del cine.



Así y junto al trabajo de Yenny Cerda del Centro de la Mujer en Mulchén (oficina del Sernameg en la comuna), comenzaron a motivar a los niños del taller para realizar un corto con un tema que en Mulchén cobra vital importancia, dado las altos índices que se registran respecto de agresiones a mujeres o violencia de Género.



De esta forma, relató Contreras, “mi historia y trabajo profesional con los jóvenes del Taller de Creación Audiovisual del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo de Mulchén data desde el año 2019 y el cortometraje de género ficción “El amor no duele” fue nuestro primer proceso de creación formal en cuanto a la ejecución de un cortometraje, en donde los jóvenes pudieron aplicar todos los conocimientos previos, obtenidos en nuestros encuentros presenciales en el liceo semana a semana”.



Otro punto que destaca el responsable del taller es que “el proceso de trabajo fue sumamente positivo, ya que para nuestra institución la vinculación con el medio es relevante, lo que generó que nuestros alumnos pudieran contar con el apoyo del Centro de la Mujer Sernameg – Mulchén”.

Agregó que en su rol profesional se siente alegre porque “esta selección oficial en festivales internacionales es muy significativa, ya que hablamos de instancias de participación con un alcance global, en donde se postulan creadores de todo el mundo y la factura en términos audiovisuales es muy exigente, lo que evidencia que el trabajo que los jóvenes están ejecutando va por muy buen camino”.



CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG – MULCHÉN



El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Ministerio) está en Mulchén gracias a un convenio colaborativo firmado con la municipalidad.

Bajo esa mirada, su rol y compromiso, representado por su responsable, Yenny Cerda cruzó toda expectativa, pues ella es la responsable del guión de “El amor no duele”.



De esta manera, escuchar su relato y amor por su trabajo permiten entender el éxito de este corto que llega a España y Colombia.



“Conversado con David le dije, no te preocupes, yo armo todo lo que es el guión y de ahí fuimos armando las locaciones, cómo se iba a dar el contexto para mostrar a los chicos que la violencia no parte desde el matrimonio o desde las relaciones adultas, sino que parte de las primeras relaciones con celos, desconfianzas y el apoderarse de la otra persona”, dijo la profesional.

Para Yenny Cerda, el orgullo es simplemente gigante: “Es una emoción, porque somos el primer centro de la mujer a nivel regional, no sé si a nivel regional que ha podido realizar un corto y para nosotros es un orgullo participar con el nombre del Centro de la Mujer y con Sernameg en España y Colombia”.



LAS AUTORIDADES QUE CREEN EN SUS ALUMNOS



Sin duda los grandes artífices de los logros que registra el Liceo Bicentenario son el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, el director del DEM, David Riquelme y por cierto el director, Eduardo Fuentes.



En este sentido Rivas dijo que “es importante, porque en estos momentos es cuando los niños empiezan a mostrar sus habilidades, sus destrezas las que pueden potenciar en el futuro si ellos lo desean y quizás es el momento en el que descubren lo que quieren ser el día de mañana, por eso es importante y relevante trabajar el máximo de áreas que se pueda”.



Agregó que en esta edad se pueden “descubrir grandes estudiantes que hacen grandes cosas, pero que el día de mañana se pueden transformar en grandes profesionales que pueden contribuir con su trabajo a nuestra sociedad”.



Por lo mismo junto con felicitar a los alumnos, recordó sus principales motivaciones para incentivar el aprendizaje integral: “Quienes estamos dirigiendo la comuna, somos parte de ella, fuimos estudiantes desde la básica hasta la media y nos dimos cuenta que hay cosas que cuando éramos estudiantes nos hubiese gustado que estuvieran, pero eran otros tiempos, también nos dimos cuenta que no, necesariamente, debíamos centrarnos en la entrega de conocimientos y sabiduría tradicional, además agregamos áreas como la cultura, la música, el deporte y el fortalecimiento de las habilidades que nuestros estudiantes tienen.



En ese sentido, Jorge Rivas reiteró que “yo fui estudiante acá, nací acá y me he criado acá y hoy tengo el privilegio de ser su alcalde y como digo, es la concreción de un sueño, un sueño pequeño que quisimos cuando éramos alumnos, pero no pudimos por que las reglas eran otras, por eso yo me alegro que nuestros estudiantes cada vez tengan más oportunidades y seguiremos concentrando esfuerzos en ello”.



Otro de los grandes responsables de esta selección es el director, Eduardo Fuentes, que ha impulsado un modelo integral donde la educación tradicional va de la mano con talleres que fomentan otras habilidades.

Así, Fuentes explicó que “el 2014 iniciamos un trabajo sostenido, poniendo a disposición una gran gama de talleres en distintos ámbitos del desarrollo humano, esto nos permitió, en primera instancia mejorar la convivencia de nuestros estudiantes ya que en estos talleres comparten alumnos de distintos cursos”.



El modelo implementado en el LBNM “ha permitido que muchos de nuestros estudiantes traspasen fronteras, llevando el nombre de Mulchén y del Liceo Bicentenario de Excelencia Nuevo Mundo como nuestros alumnos que fueron a China, otro que trabajó el área de tenis en Estados Unidos, nuestro ballet folclórico ha recorrido gran parte de nuestro país y ha participado en encuentros en Argentina. El cine club ha participado en importantes festivales en Chile y en el mundo”, agregó la autoridad.



Así entonces y lleno de orgullo Eduardo Fuentes dice: “Para mí es una gran satisfacción dirigir al gran equipo que componen el liceo, siento una gran fuerza interior que se sustenta en la suma del talento, habilidad y competencia responsabilidad y compromiso de cada miembro de nuestro liceo. Me imagino que es lo que siente un director de orquesta cuando en un concierto brotan las melodías, acordes y ritmos que mueven el espíritu”.



Sobre el impacto que tiene en la comuna y en toda la comunidad liceana, su director destacó que “lo que han hecho nuestros estudiantes, dirigidos por el profesor, David Contreras en estos festivales de España y Colombia, tienen una tremenda relevancia para toda la comunidad, ya que es un gran estímulo para el resto de sus compañeros y también abre puertas para futuros proyectos”.



LAS VERDADERAS ESTRELLAS



Si bien, el Taller de Cine y Televisión puso a todos sus participantes en este trabajo, los directores y la actriz principal conversaron con La Tribuna FinDe para mostrarnos su alegría y orgullo.



Noelia Esperanza Robles Muñoz es una de las directoras de “El amor no duele”. En sus palabras de niña, destacó que “saber que estamos nominados a dos festivales internacionales es emocionante porque fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo y creo que ninguno de nosotros pensó que íbamos a llegar tan lejos”.



Agregó que “es emocionante saber todo lo que hemos logrado porque fue un esfuerzo grande, de todos, pasamos muchas semanas para que quedara algo tan cortito y que quedara bien, repetimos muchas escenas, por eso saber que estamos es festivales de España y Colombia es muy, muy emocionante”.



Otro de los directores es Matías Nicolás Alfredo Alvarado Valenzuela quien señaló que “como uno de los directores del cortometraje me causa mucho orgullo, ya que no tenía las expectativas de que lo hecho en el taller de Cine y Televisión, iba a terminar en una nominación internacional en Colombia y España”.



Para el Mati, como le dicen sus amigos, se trata de “una alegría gigante ya que usamos mucho tiempo para realizar el corto, tiempo que pudimos haber ocupado en otras cosas, pero hicimos un buen trabajo en equipo junto a nuestros profesores y compañeros”.



En tanto, Antonia Dalen González Urrutia, “actuar y ser la actriz principal del cortometraje ‘El amor no duele’ ha sido lo más bacán y fantástico y divertido”.



Al saber las noticias, simplemente no lo podía creer: “cuando el profesor David me dijo que el corto había sido nominado a festivales internacionales, me sentí feliz, porque fue un gran logro y espero que no sea el último corto o película, porque es algo que me apasiona y quisiera seguir surgiendo en eso”.