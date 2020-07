Siete de los 14 municipios de Biobío recibieron millonario bono como reconocimiento a su gestión

Los montos asignados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional van desde los 85 millones de pesos hasta más de 111 millones de pesos.

En el Fondo de Fortalecimiento a la Gestión Municipal se evalúan ciertos criterios a las municipalidades que deben cumplir.

Entre las variables que la Subsecretaría de Desarrollo Regional considera para entregar el bono destacan: el envío de respuestas a Contraloría de La República, las respuestas en la página de transparencia activa, envío del BEP a comienzos de año, cuentas municipales en orden, no tener reclamos e imposiciones al día, entre otros.



Se trata de un beneficio que se entrega por cumplimiento y trabajo cuantitativo, por lo que se hace imposible atribuirle colores políticos al fondo.



Así entonces, el 50 por ciento de los municipios de nuestra provincia cumplió con las variables y recibió desde poco más de 85 millones de pesos como Laja hasta los más de 113 mil millones de pesos de Nacimiento.



MULCHÉN



Para el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas se trata de un beneficio objetivo del que no se puede hablar de colores políticos, pues las variables a medir son 100% cuantitativas.

Lo bueno para Rivas, es que el fondo es de libre disposición y se puede usar en distintos temas dentro y fuera del edificio consistorial.



“El Figem lo hemos ganado, diría yo, casi todos los años, no recuerdo algún año en el cual no lo hubiéramos ganado con la administración que me ha tocado dirigir”, comenzó relatando orgulloso el líder de los bureanos.



Agregó que “para nosotros es un fondo que nos sirve mucho, sobre todo para poder invertir en necesidades que tenemos al interior de la municipalidad como también fuera de ella.”



En este sentido dijo que para los mulcheninos y para su administración es “muy motivador, muy esperanzador y alentador, el seguir cumpliendo con cada uno de los indicadores que nos solicitan para poder acceder a estos fondos, porque en definitiva no son todos los municipios del país los que se adjudican este bono, al contrario, son solo el 50% siempre y cuando cumplan con una serie de indicadores que se dan anualmente, sobre todo en el ámbito financiero contable”.



Jorge Rivas dijo que son “más de 109 millones de pesos que son de libre disposición para que la municipalidad pueda solucionar parte de sus problemas, sobre todo necesidad de infraestructura, problemas que podemos tener de luminarias en las calles, etcétera”.



CABRERO



Otra de las municipalidades premiadas fue la de Cabrero. Por lo mismo su alcalde, Mario Gierke no solo se mostró feliz, sino que explicó que esa felicidad viene del trabajo que se hace cada día en el municipio.

Sobre qué se evalúa, Gierke detalló que “son varios aspectos, por ejemplo la mantención de las cuentas al día, el cumplimiento de la Ley de Transparencia, tanto activa como la información completa subida a la web y pasiva referida a las respuestas a la ciudadanía”.



Al buscar una respuesta para el actuar de todos los trabajadores y como este influye en el reconocimiento de la Subdere, el líder de los cabrerinos relató que “somos seres humanos que necesitamos cariño, compañía, necesitamos que el ambiente al interior del Municipio, sea el más adecuado, el más idóneo que cada funcionario se sienta como en su casa y de esa forma, los resultados están a la vista. Hoy tenemos un gran equipo, un equipo que gestiona, que trabaja y que cumple con la Ley y, esos aspectos, hoy se reflejan en lograr este Figem”.



Para Gierke “la clave sin duda es la unidad, el trabajo en equipo, es el entender que todos somos importantes y eso ha logrado que tengamos, un año más, la obtención de estos recursos que son bienvenidos en tiempos de emergencia sanitaria”.



Al cerrar, Mario Gierke mandó un saludo a todos los trabajadores municipales de Cabrero: “Como alcalde me siento tremendamente contento y orgulloso del gran equipo que me acompaña para poder sacar adelante la comuna de Cabrero y esos fondos adicionales que llegan aparte a los que hoy tiene el municipio, sin duda irán apuntados a mejorar la atención y la calidad de vida de todos nuestros vecinos”.

SAN ROSENDO



La comuna ferroviaria es sin duda, una de las más pobres de la Provincia y ha sido golpeada duramente a lo largo de la historia política de Chile, por eso cuando aparece como la segunda con mayores recursos, se hace imposible no hablar con su alcalde, Rabindranath Acuña, para conocer su gestión y por qué ha sido premiado por la Subdere.

Para comenzar, Acuña dijo que están “agradecidos de estos fondos que se generan en la Subdere que es un incentivo al mejoramiento de la Gestión Municipal y, nosotros, en lo que va corrido de nuestro periodo de tres años, ya lo hemos ganado dos veces”.



Sobre el monto, dijo simplemente, estar contento: “la cuantía está reforzada, somos una de las comunas que más recursos tienen y evidentemente uno empieza a hacer la repartición de esos recursos y a mí me gusta que se vea reflejado en todas las áreas”.



Con la primera entrega de este premio, Acuña dijo que se concentró en temas sociales y en mejoras de infraestructura, señalando que el dinero no se gasta en una municipalidad, sino que se invierte en las personas, es decir se busca la rentabilidad social: “Recursos hídricos, la salud municipal, mejoramiento de las dependencias físicas y otros como proyectos para mejorar caminos. En otros años hemos comprado vehículos, maquinarias. Con estos mismos fondos se compró en su oportunidad un ecógrafo”.

Al cierre, Rabindranath Acuña dijo “Estamos felices, sabemos que es una recompensa producto de tener nuestras cuentas al día, nuestras rendiciones, nuestras rendiciones a la Contraloría y también mantener las cotizaciones previsionales de nuestros trabajadores.

Además del dinero, esto implica un reconocimiento que es a nivel nacional respecto de lo que nosotros hacemos administrativamente”.

USO DEL DINERO EN PAMDEMIA



Como buenos alcaldes, el primer pensamiento de todos los entrevistados fue usar parte de este dinero para combatir, de manera local, la pandemia, sin embargo y aunque las reglas detallan las prohibiciones para usar los fondos, estos igual consideran que es necesario preguntar a la Contraloría General de la República, si se pueden o no usar los fondos en este tema.



El primero en preguntar fue el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña, quien señaló que enviaron el oficio durante este lunes y que esperan tener una pronta respuesta del órgano contralor.



En tanto, quien también habló de preguntar fue, Jorge Rivas de Mulchén quien señaló “Yo espero que se nos permita responder algunas necesidades que nos ha generado esta pandemia. Actualmente se dice que podemos invertir estos recursos en todos los activos que no sean activos financieros, desde ese punto de vista, creo que no debería haber limitaciones para poderlos invertir, también, en necesidades de la pandemia, tal como lo hemos venido haciendo con los recursos inyectados y con los recursos que, como municipalidad, hemos trabajado ordenadamente”, pero reconoció que es importante aclararlo antes de gastarlo.



LOS MONTOS ASIGNADOS