Reconstrucción Productiva: La propuesta que busca potenciar la pequeña agricultura de Biobío

En conversación con radio San Cristóbal y diario La Tribuna, el ministro de Economía Nicolás Grau, proyectó una recuperación de la economía campesina durante este 2023 afectada por los incendios forestales con la inyección de recursos dispuesta por el Ejecutivo en el marco del Plan de Reactivación Productiva para las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Junto con ello manifestó que las familias que realizan labores agrícolas, y que se vieron afectadas por las emergencias, y que no clasifican como empresas formales ni generan una gran producción, podrán optar a subsidios de hasta $3 millones.

DETALLES DEL PLAN DE REACTIVACIÓN PRODUCTIVA

En particular, el ministro Grau expresó que “este plan de reconstrucción, que dirige Paulina Saball, que es la delegada presidencial encargada de la reconstrucción tiene distintos ámbitos: Desde apoyar a las personas que vivieron esta afectación desde términos ​ ‑por ejemplo‑ de su salud mental, y en lo que a mí compete, articulamos desde el Ministerio de Economía, lo que se denomina la Reconstrucción Productiva, que no es solo apoyar a ciertos sectores en el corto plazo, sino que debemos ayudarlos a reconstruir su capacidad de producir, y eso les permita hacer inversiones”.

Junto con ello enfatizó que “este es un programa bien robusto que implica apoyo en términos del monto con el que se está apoyando a las empresas, muy por sobre lo que son los programas regulares”.

En esa línea agregó que “lo primero es que para todas las empresas formales afectadas directamente va a haber un subsidio de hasta $10 millones, que va a entregar Sercotec. Nosotros tenemos un catastro como Ministerio de Economía y hay un catastro del Ministerio de Agricultura, y a todas las empresas ya identificadas en este catastro se les va a contactar durante el mes de abril para que los ejecutivos de Sercotec puedan ir a su empresa y ver el nivel de afectación para ver el subsidio que van a recibir”.

A lo anterior sumó que “para las empresas informales, también se anunció un apoyo de hasta $3 millones para fortalecer lo productivo, y ahí estamos hablando de cinco mil beneficiarios, por lo que es un grupo bastante grande”.

SUBSIDIOS DE APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA CAMPESINA

Al ser consultado por los pequeños agricultores y familias afectadas por los incendios forestales, Nicolás Grau puntualizó que “para las personas que tienen agricultura familiar, y no son empresas formales y no tributan por primera categoría, tenemos dos tipos de apoyo: Para quienes no tienen desarrollo productivo y tienen algo muy pequeño, hay un apoyo de un millón de pesos que se hace de forma inmediata a través de Indap o de la Subsecretaría de Agricultura dependiendo de cuál sea el caso”.

“Y por otro lado para quienes tengan producciones que no son empresas formales, pero que son de una escala un poco mayor –y que según nuestro catastro son entorno a los cinco mil pequeños productores- habrá un subsidio de tres millones de pesos, que también se va a entregar a través de Indap o de la Subsecretaría de Agricultura, según corresponda”, expresó.

A lo anterior agregó que “en el caso de este grupo, que son personas principalmente del mundo rural, y que tuvieron afectación en sus plantaciones o producción de pequeña escala, mi recomendación es que hagan las averiguaciones a través de Indap y de la Seremía de Agricultura, donde tienen una muy buena red en el mundo rural, y donde la mayoría de ellos ya están conectados y tienen algún beneficio de estas instituciones”.

Por último, al ser consultado sobre la proyección del Ejecutivo para lograr cifras positivas en materia de producción en la zona, el ministro de Economía señaló que “lo que nosotros esperamos es que estas ayudas productivas, que por los montos no es sólo una ayuda social, sino que lo que busca es que realmente se puedan parar de nuevo estos negocios, y con la misma fuerza que tenían antes de los incendios, y nuestra expectativa es que eso, le dé un impulso a la economía de estos lugares, en particular del mundo rural durante este año 2023, y son además recursos frescos que se van a sumar a todas las alternativas que ya existen”.