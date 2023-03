La historia de tres jóvenes que llevarán su idea innovadora a competir a Japón

La historia comenzó hace más o menos un año. Fue cuando una profesora de la asignatura de emprendimiento en el Liceo El Huertón le habló a Bastián González, Leandro Salamanca y Daniel Rodrígues (todos ellos de cuarto medio) y les planteó el desafío de crear una idea innovadora.

Pudieron haber dicho que no, que no estaban interesados, pero dijeron que sí. Ese momento y esa decisión marcaron el punto de partida para que en esta parte de la historia, ahora ellos estén preparándose para viajar a Japón y representar al país en un torneo mundial de estudiantes emprendedores.

Básicamente, estos jóvenes presentarán un robot autónomo que tiene la particularidad de aplicar agroquímicos con precisión quirúrgica en las plantaciones de árboles frutales. El dispositivo tiene la particularidad de integrar las dos especialidades que imparte el liceo El Huertón: lo agropecuario y lo eléctrico, ofreciendo una opción que, incluso, puede tener potencialidades de ser producido de manera comercial.

Pero llegar a desarrollar un primer prototipo no fue un camino fácil. Hubo mucho tiempo y dedicación. Los mismos jóvenes relataron que fueron decenas de ideas que surgieron. Muchas las dejaron en el camino por inviables y otras por ser muy caras y difíciles de implementar. Hubo mucho ensayo y error. De probar, probar y seguir probando hasta que encontrar la manera en que funcionara bien.

Al cabo de más de dos meses de intenso trabajo, tuvieron su invento armado y probado al cual bautizaron con el nombre de Agro-Bot 22. El dispositivo tiene una cámara con inteligencia artificial para reconocer las malezas de los frutales, un aspersor conectado a un estanque que aplica el pesticida en la dosis adecuada y en el lugar preciso y un sistema de posicionamiento satelital (GPS) para que pueda realizar el recorrido dentro del predio. Además, para ser autónomo, es alimentado por energía solar.

El artificio es una alternativa a los actuales de fumigación en que los químicos de control de malezas se esparcen a través de un operario con una bomba en la espalda o con sistemas de nebulización.

Al tener elementos de la agricultura de precisión, el Agro-Bot 22 reduce los costos en químicos al aplicar las dosis justa de la sustancia en el lugar indicado, sin afectar a la especie. Por lo mismo, puede aumentar la producción del predio.

Una vez que armaron el primer prototipo, fueron a competir a un torneo organizado por Inacap en Los Ángeles. Ocuparon el segundo lugar. Con mejoras, el paso siguiente fue participar de una competencia en Concepción, la cual ganaron. La última participación fue a fines del año pasado en Santiago, donde también se proclamaron como triunfadores.

Lo que Bastián Leandro y Daniel sabrían recién hace algunas semanas es que el logro en la capital les abría la puerta para participar en la Sage World Cup, que se realizará a mediados de año en Japón. En la parte bonita de esta historia, los tres jóvenes – después de aportar dedicación, talento y decisión – ahora se preparan para ser dignos representantes de la formación impartida en los liceos técnicos profesionales del país en una cita planetaria.

Sage son las siglas en inglés de Students for the Advancement of Global Entrepreneurship, cuya traducción es “Estudiantes para el Desarrollo del Emprendimiento Global”. Jóvenes de 28 países alrededor del mundo se darán cita en el gigante asiático para mostrar las creaciones, desarrollos y emprendimientos por jóvenes escolares, cuyas edades fluctúan entre los 13 y los 19 años.

El pasado viernes, la jefa Provincial de Educación, Rossemarie Sánchez Ferrada, se reunió con los jóvenes y el director del Liceo El Huertón Marcos Hanssen Fischer para conocer detalles sobre la idea innovadora y felicitarlos por lo realizado.

Los tres jóvenes, aunque ya están egresados del establecimiento, continúan ligados al Liceo El Huertón, ahora para mejorar el prototipo de manera que el Agro-Bot 22 se luzca en su presentación en las tierras niponas.