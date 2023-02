Familias de Acogida Especializada: cuando el amor es la principal motivación

La voluntad de entregar cuidados y de brindas afectos por montones a los niños, niñas y adolescentes. Esos son los principales requisitos para participar en el programa de Familias de Acogida Especializada (FAE) que lleva adelante la Corporación Llequén en la provincia de Biobío, por encargo del Servicio de la Mejor Niñez.

Dicho programa apunta a que los niños a quienes les han sido vulnerados en sus derechos por conductas negligentes de sus progenitores o tutores (desde no cuidarlos como corresponde, no velar por su higiene o alimentación hasta malos tratos psicológicos, físicos e incluso abusos sexuales) permanezcan de manera transitoria al cuidado de una familia.

La idea es dejar atrás esa verdadera institución que ha funcionado por décadas en nuestro país, que eran las residencias y hogares de menores.

“Está comprobado que este es el modelo de protección genera efectos más positivos en los niños vulnerados porque, si no, se va perpetuando muchas veces el daño y los niños van creciendo y no van reparando esas heridas”, explica la psicóloga Carola Chávez, del programa FAE Llequén Dos de la Corporación Llequén.

En conversación con radio San Cristóbal, la profesional precisó que se trata de “una medida de cuidado alternativo para que lactantes, niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus familias por alguna orden emitida por un tribunal , puedan reparar y vivir de manera completa en su bienestar integral”.

El tema se inicia en el tribunal de familia determina que hay vulneración de sus derechos: “Primero, busca si es que hay algún familiar que se pueda hacer cargo del cuidado transitorio de estos niños por mientras los programas trabajamos el fortalecimiento del desarrollo y reparamos con estos progenitores”.

Sin embargo, cuando no hay algún familiar disponible, una opción es enviarlo a una residencia u hogar de menores o ser derivado a las familias de acogimiento externo. “Desde el servicio, la idea es potenciar este modelo alternativo de familia de acogida externa y evitar que los niños vayan a una residencia. Lo que se espera en un mediano o largo plazo es que las residencias pudieran ya no existir. Sabemos que hay de todo, hay lugares mejores, otros no tanto, pero está comprobado que, aunque existan las mejores educadoras en las residencias, siempre va a ser mucho menos dañino para un niño estar en una familia que le brinde atención plena”.

TODAS LAS FAMILIAS

“Las familias externas pueden ser parejas homoparentales, heteroparentales, monoparentales o personas solteras que quieran cuidar al niño, niña o adolescente de manera transitoria por mientras los equipos trabajamos con sus familias”, señaló Carola Chávez.

En ese sentido, la psicóloga también apuntó a que uno de los requisitos para postular y ser familia de acogida “es que no haya esta motivación adoptiva porque son modelos distintos. Hay unidades que están para ver el tema de la adopción. La idea es que las familias tengan la motivación y la disposición a cuidar de manera transitoria”.

“Cuando hay muchas carencias en lo afectivo, se afectan sus niveles de desarrollo físico y socio emocional. Esa es una de las partes principales: que se puedan vincular, que puedan recibir afecto”, recalcó la profesional.

En ese contexto, sostuvo que “de repente nos dicen que la casa es chiquitita, que no se tienen tantos recursos económicos y la verdad es que eso no es un impedimento. Obviamente hay que cumplir con ciertos requisitos mínimos que puedan sostener también el cuidado de un niño, pero lo principal es el afecto, es la protección, es entregarle a los niños la experiencia de vivir en un entorno protegido y afectivo, porque eso es muy reparador”.

Precisó que los equipos profesionales están capacitados para brindar apoyo, capacitación e información respecto de los niños en todo momento, incluido el momento de la separación. “La idea es que se vinculen pero ahí nosotros también vamos preparando para la separación, que es triste, pero finalmente las familias se van quedando con el enriquecimiento que brinda el haber sido un gran aporte en la vida de estos niños”.

En paralelo, las profesionales del programa FAE trabajar con los padres, la mamá, el papá o quien haya tenido el cuidado del niño y que incurrió en algún tipo de vulneración a los derechos: “Aquí nadie está para criticar ni juzgar, sino que todo lo contrario. Aquí se trata de fortalecer, desarrollar y acompañar a estos progenitores para que sus hijos se vuelvan a revincular. Sabemos que estos padres han cometido estos errores desde sus propias historias, de ciertas de carencias hacia atrás. La idea es reparar eso para que sus hijos puedan vivir en ese entorno familiar de protección”.

¿QUÉ SON LAS FAMILIAS DE ACOGIDA EXTERNA?

Son personas que se encuentran evaluadas y capacitadas para cuidar a un niño mientras dure la medida de protección dictaminada por el tribunal.

Los requisitos son:

– Ser mayor de 18 años

– Todo el grupo familiar debe estar de acuerdo, incluido niños

– Participar de una evaluación psicosocial (2 meses aproximadamente)

– No tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para trabajar con niños/a

– Disposición a trabajar con el equipo profesional

¿En qué consiste el proceso de evaluación?

-Contacto entre familia postulante y programa FAE

-Visitas domiciliarias

-Entrevistas

-Aplicación de instrumentos de evaluación

-Elaboración de informe de idoneidad

-Devolución de la evaluación

-Capacitación de familia externa

-Proceso de acogimiento

¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de acogida?

Dependerá del Tribunal pero el tiempo puede variar entre 4 meses y 18 meses como máximo.

¿Con quién debo contactarme para ser familia de acogida?

FAE LLEQUEN 2

Freire #255, Los Ángeles

+56 9 3384 8783 – 43 242 7012

[email protected]

FAE AYUN

José Manso de Velasco #170, Los Ángeles

+56 9 3384 7268 – 43 242 7006

[email protected]

FAE AYUN 2

Eleuterio Ramírez #480, Los Ángeles

+56 9 3384 8807 – 43 236 5408

[email protected]